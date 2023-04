DZIEŃ NA FX: FI: Złoty pozostanie mocny; dla SPW ważne są rynki bazowe

Złoty pozostaje mocny, a kurs EUR/PLN może pogłębić dołki do strefy 4,56-4,57 – uważa Piotr Popławski z ING BSK. Jego zdaniem dla dalszego zachowania SPW ważne będą rynki bazowe, a na nich oczekiwania na obniżki stóp w USA utrzymują się.

"Jeśli chodzi o rynki bazowe i kurs EUR/USD, to trzymałbym się tego, że jesteśmy w trendzie bocznym. Co prawda znowu jesteśmy bliżej ostatnich szczytów, natomiast raczej nie będziemy ich teraz przebijać. Do przyszłotygodniowych posiedzeń głównych banków centralnych (Fed w środę 3 maja, EBC czwartek 4 maja - PAP) nie ma zbyt wiele ważnych danych makro, które mogłyby za wiele zmienić. Tym samym okolice nieco powyżej 1,10 na EUR/USD powinny się w najbliższych dniach utrzymać" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

Ekonomista wskazał, że w takim otoczeniu oczekuje on pozostawania kursu EUR/PLN w okolicach 4,60 lub nieco poniżej.

"Widać, że inwestorzy cały czas kupują złotego, bez względu na słabe dane makro z kraju i, moim zdaniem, może to doprowadzić do pogłębienia ostatnich dołków" - dodał.

W jego opinii możliwe jest zejście kursu EUR/PLN nawet do okolic 4,56-4,57.

"Głębszego spadku jednak nie przewiduję" - dodał.

O godzinie 15.32 kurs EUR/PLN zniżkuje o 0,18 proc. do 4,5844, a USD/PLN idzie w dół o 1,18 proc. do 4,1344.

W tym czasie na rynkach globalnych dolar osłabia się, a kurs EUR/USD zwyżkuje o 1,05 proc. do 1,1089.

RYNEK DŁUGU

"Dla krajowego długu kluczowe są rynki bazowe. Ostatnie dane makro z tych rynków pokazują, że sytuacja nie jest tak zła, jak inwestorom się wydawało, a rynek nieruchomości w USA ma się dobrze. Tak czy inaczej jednak wszyscy patrzą na sektor bankowy, który wypada niepokojąco, a kolejny bank z USA ma problemy" - wskazał ekspert ING BSK.

Zdaniem ekonomisty, to może utrzymać oczekiwania na obniżki stóp procentowych w USA w drugiej połowie roku.

"W takim otoczeniu oczekuję niewielkiego stromienia krajowej krzywej. Dane makro z kraju wyszły fatalne, a to będzie wspierać oczekiwania na obniżki stóp NBP, pomimo tego, co widzimy na inflacji" - dodał.

W środę dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spadają o 1 pb. do 3,390 proc., a niemieckich idą w dół o 1,3 pb. do 2,3665 proc.

środa środa wtorek 15.36 9.15 16.05 EUR/PLN 4,5845 4,5967 4,5878 USD/PLN 4,1362 4,1756 4,1695 CHF/PLN 4,6661 4,6888 4,6852 EUR/USD 1,1084 1,1009 1,1003 PS0425 5,951 5,910 5,947 WS0428 5,939 5,890 5,911 DS1033 5,961 5,900 5,913

