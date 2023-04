DZIEŃ NA FX: FI: Złoty pozostanie mocny; rentowności SPW wrócą do 6,1 proc.

Dobre nastroje rynkowe powodują wzrost popytu na aktywa ryzykowne, a to wspiera umacnianie złotego i wzrosty rentowności długu - wskazał Mirosław Budzicki z PKO BP. W jego opinii, w najbliższym czasie złoty pozostanie mocny, a krajowe rentowności mogą wrócić do okolic 6,1 proc.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"W ostatnich dniach kurs EUR/PLN testował poziom 4,63, który jest dolnym ograniczeniem wielomiesięcznego trendu bocznego i póki co ten poziom techniczny powstrzymał dalszą aprecjację złotego. Widoczna w ostatnim czasie zmiana otoczenia rynkowego sprzyja złotemu i rośnie presja na jego aprecjację" - powiedział PAP Biznes strateg rynkowy PKO BP Mirosław Budzicki.

Odnosząc się do otoczenia rynkowego ekspert wskazał, że spadają oczekiwania na dalsze podwyżki stóp procentowych w głównych gospodarkach świata.

"Dodatkowo, lokalnie, notujemy wyższą od oczekiwań poprawę na rachunku obrotów bieżących. Poza tym stopniowo będzie zawężać się różnica między inflacją obserwowaną w naszym regionie a inflacją w strefie euro. Także globalny rynek odbudowuje się po marcowej przecenie wywołanej problemami amerykańskich i europejskich banków" - wskazał Budzicki.

To - zdaniem ekonomisty - powoduje, że kapitał płynie w kierunku aktywów ryzykownych i walut rynków rozwijających się.

"Warto również zwrócić uwagę, że banki centralne z naszego regionu chłodzą oczekiwania na obniżki stóp, które w kończącym się tygodniu wyraźnie się zmniejszyły" - dodał.

W takim otoczeniu ekonomista oczekuje dalszej presji na umacnianie złotego.

"W najbliższych dniach, przy braku istotniejszych danych makroekonomicznych i przy pozytywnych nastrojach, kurs EUR/PLN może testować poziom 4,63, chociaż przełamanie tego wsparcia nie jest takie oczywiste. Ryzyko jego pokonania jednak rośnie" - powiedział ekspert PKO BP.

O godzinie 16.13 kurs EUR/PLN rośnie o 0,15 proc. do 4,6396, a USD/PLN zwyżkuje o 0,45 proc. do 4,2127. W tym czasie na rynkach bazowych dolar umacnia się, a kurs EUR/USD zniżkuje o 0,28 proc. do 1,1015.

RYNEK DŁUGU

"W ubiegłym tygodniu rentowności krajowych papierów dłużnych rosły w kierunku 6,2 proc., co było konsekwencją podążania polskiego rynku za rynkami bazowymi. Wzrosty rentowności bundów i UST miały miejsce pomimo wyraźnie słabszych danych makroekonomicznych" - powiedział Mirosław Budzicki.

Ekspert dodał, że wzrost apetytu na ryzyko przekłada się na mniejszy popyt na aktywa bezpieczne, a dodatkowo banki w regionie powtarzają, że nie jest prowadzona nawet dyskusja na temat luzowania polityki pieniężnej.

"W efekcie instrumenty pochodne zaczęły wyceniać niższe prawdopodobieństwo i skalę ewentualnych obniżek stóp w 2023 roku" - powiedział ekspert PKO BP.

W opinii Budzickiego, potencjał do dalszych wzrostów krzywych dochodowości wyczerpuje się.

"Na rynkach bazowych w najbliższych dniach spodziewać się można korekty (spadku rentowności - PAP), co będzie wspierać notowania obligacji w naszym regionie. Polskim papierom będzie również sprzyjał napływ środków z wykupu obligacji OK0423 i dosyć wysoki popyt ze strony krajowych instytucji. W efekcie, myślę że rentowności polskich obligacji w najbliższych dniach powinny wracać poniżej 6,1 proc." - podsumował ekonomista PKO BP.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 5,6 pb. do 3,507 proc., a niemieckich idą w górę o 3,4 pb. do 2,405 proc.

piątek piątek czwartek 16.11 09.28 16.17 EUR/PLN 4,6403 4,6423 4,6346 USD/PLN 4,2154 4,1948 4,1915 CHF/PLN 4,7150 4,7212 4,7179 EUR/USD 1,1008 1,1066 1,1057 PS0425 6,099 6,117 6,115 WS0428 6,114 6,142 6,127 DS1033 6,185 6,209 6,192

Rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, największym producentem żywności w Polsce

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl