DZIEŃ NA FX: FI: Złoty pozostanie słaby; 10-latki blisko historycznych minimów

Krajowa waluta w kolejnych dniach tygodnia pozostanie słaba, a kurs EUR/PLN powinien oscylować w okolicy 4,55 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes analityk Banku Millennium, Mateusz Sutowicz. Z kolei rentowności krajowych 10-latek powinny zmierzać w kierunku historycznych minimów z listopada, które wynosiły 1,12 proc.

"W przypadku eurozłotego mamy do czynienia z +pełzającą przeceną złotego+. W ostatnich dniach obserwujemy powolne, lecz stopniowe, osłabianie się złotego w stosunku do euro. Wzrost kursu EUR/PLN nie powinien jednak dziwić, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia na świecie. Na rynku obserwujemy m.in. zawód inwestorów w kwestii wydłużenia terminu wprowadzenia pakietu fiskalnego w USA (ma on zostać uruchomiony dopiero w marcu). Do tego inwestorów niepokoją informacje o powolnym tempie szczepień w Europie oraz pojawiają się zaburzenia w dostawach szczepionek. Z czynników lokalnych, negatywnie na złotego ciągle wpływa ryzyko kolejnych interwencji NBP na rynku walutowym" - powiedział PAP Biznes Mateusz Sutowicz.

"Te czynniki powodują, że w dalszej części tygodnia nadal powinniśmy obserwować słabszego złotego. Kurs EUR/PLN powinien oscylować w okolicy 4,55. Należy jednak podkreślić, że choć złoty pozostanie słaby w krótkim terminie, to w długim horyzoncie inwestycyjnym prognozy dla krajowej waluty są optymistyczne" - dodał.

W środę ok. godziny 15.14 kurs EUR/PLN wynosi 4,5521 i jest ok. 0,5 gr wyżej niż po południu we wtorek. Z kolei kurs USD/PLN wynosi 3,7613 - ponad 2 gr wyżej niż we wtorek.

RYNEK DŁUGU

Rentowności krajowych 10-latek w środę zniżkowały 0,45 pb do 1,15 proc. Z kolei rentowności 5-latek są na poziomie 0,53 proc. (bez zmian), a 2-latki straciły 2 pb do 0,00 proc.

"Na rynku długu w środę widać wzrost awersji do ryzyka, który jest także zauważalny w przypadku krajowych SPW. Polskie papiery dłużne są ciągle chętnie kupowane przez inwestorów. Spodziewam się, że rentowności krajowych 10-latek mogą w tym tygodniu osiągnąć swoje historyczne minima z początku listopada 2020 r., kiedy rentowności wynosiły 1,12 proc." - ocenił Mateusz Sutowicz.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,009 proc. (-3,1 pb), a niemieckich -0,548 proc. (-1,5 pb).