DZIEŃ NA FX: FI: Złoty pozostanie stabilny, a rentowności polskich 10-letnich SPW będą w przedziale 1,30-1,40 proc.

W najbliższym czasie kurs EUR/PLN powinien utrzymywać się w przedziale 4,40-4,50 - oceniają ekonomiści. Rentowności obligacji 10-letnich prawdopodobnie będą poruszać się w przedziale 1,30-1,40, a na krótkim końcu nadal mogą lekko zniżkować.

"Na EUR/PLN widzimy dziś wzrosty po ostatnim umocnieniu PLN. Osłabieniu złotego towarzyszy osłabienie innych walut regionu, głównie korony czeskiej, rubla i w mniejszym stopniu forinta. Ruch ten odbywa się przy relatywnie stabilnym EUR/USD i rosnących indeksach giełdowych, co wskazuje na realizację zysków. Na skalę ostatniego umocnienia z 4,50/EUR do poniżej 4,40/EUR wpływ miały zlecenia stop loss, przez co należy ostrożnie podchodzić do trwałości tego ruchu" - powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Banku, Marcin Sulewski.

"W najbliższym czasie kurs EUR/PLN nie powinien już spadać poniżej 4,40, od góry zaś będzie go ograniczał poziom 4,50" - dodał.

RYNEK DŁUGU

Podczas środowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego wzrosły rentowności na długim końcu krzywej.

"Rentowności rosną kolejną sesję z rzędu. Pewien negatywny wpływ na notowania wywiera osłabienie się Bunda i Treasuries, spowodowane tym, że giełdy rosną. Apetyt na ryzykowne aktywa rośnie i reakcja na rynkach bazowych jest wyraźna. W efekcie krajowe 10-latki oddały ponad połowę ruchu spowodowanego obniżką stóp w zeszłym tygodniu. Krótki koniec nadal trzyma się na niskim poziomie. Spodziewam się, że rentowność obligacji 10-letnich nie powinna spaść poniżej 1,17 i prawdopodobnie będzie poruszać się w przedziale 1,30-1,40. Krótki koniec może jeszcze zejść w dół ze względu na nadpłynność sektora bankowego i popyt strukturalny" - powiedział Sulewski.

Ekonomista przypomniał, że w czwartek odbędzie się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, a decyzję ws. stóp procentowych poznamy o godz. 13.45.

"Spodziewamy się, że na czwartkowym posiedzeniu EBC miesięczna kwota skupu aktywów zostanie zwiększona, program może zostać przedłużony poza koniec 2020 r. Takie decyzje będą dla rynku niespodzianką więc nie powinny mieć dużego wpływu na notowania" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,736 proc. (+5,6 pb), a niemieckich: -0,365 proc. (+4,9 pb).