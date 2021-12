DZIEŃ NA FX: FI: Złoty pozostanie stabilny; rentowności SPW lekko w górę

W najbliższym czasie poziomem wyjściowym dla kursu EUR/PLN pozostanie 4,60 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes analityk TMS Brokers Maciej Madej. Jego zdaniem rentowności SPW mogą lekko zwyżkować. Zwrócił uwagę, że po czwartkowej konferencji prezesa NBP złoty lekko się umocnił, a długi koniec krzywej poszedł nieco w górę.

"Uważamy, że środowa decyzja RPP o podniesieniu stóp o 50 pb była dobra, choć rynek miał apetyt na więcej i złoty nieco się osłabił. Trzeba jednak pamiętać, że koronawirus nadal odgrywa swoją rolę na rynkach finansowych i nie można przereagować w warunkach wyhamowania optymizmu inwestorów. Z kolei dzisiejsza konferencja była szansą na to, żeby złotemu pomóc. To się stało, ale tylko częściowo" - Maciej Madej.

"Złoty w trakcie konferencji raczej się umacniał, ale trudno z wypowiedzi prezesa wywnioskować coś więcej dla krajowej waluty. Glapiński jest zdania, że obecne poziomy kursu są satysfakcjonujące, a jeszcze lepiej byłoby, gdyby złoty był stabilny. Raczej nie ma już zatem mowy o interwencjach, a o notowaniach złotego będą decydowały czynniki zewnętrzne" - powiedział Madej.

Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. 8 grudnia podwyższyła stopy procentowe o 50 pb. W czwartek prezes Glapiński na konferencji prasowej powiedział m.in., że NBP nie ma żadnego celu, by osłabiać lub wzmacniać PLN, oraz że jeśli warunki się nie zmienią, to RPP uważa, że podwyżki stóp jeszcze będą.

"Jutro poznamy odczyt inflacji z USA (godz. 14.30) i to może nieco zepsuć humory. Nie sądzę, żeby nagle inflacja miała się obniżyć i to może być kolejnym pretekstem do umocnienia się dolara, co z kolei może osłabić złotego. W kolejnych dniach okolice 4,60/EUR to dla nas wyjściowy poziom na najbliższe dni" - ocenił Madej.

"Z kolei w średnim terminie, mimo że prezes unika słowa +cykl+, uważam, że jesteśmy w cyklu zacieśniania polityki NBP i kolejne decyzje Rady nakierowane będą na podwyżki stóp. To będzie na pewno wspierało złotego, przy czym trzeba pamiętać, że jak Fed też zacznie zacieśniać politykę, rynki wschodzące będą musiały bardziej reagować żeby nadrobić różnicę" - dodał.

W pierwszej części dnia kurs EUR/PLN wahał się wokół poziomu odniesienia, jednak po godz. 15, kiedy rozpoczęła się konferencja prezesa Glapińskiego, kurs wyraźnie skierował się w dół. Ok. godz. 16.30 EUR/PLN jest ok. 0,4 proc. niżej, nieco poniżej 4,60, a USD/PLN pozostaje stabilny 0,1 proc. na plusie, w okolicy 4,07. Z kolei dolar umacnia się wobec euro i kurs EUR/USD jest 0,5 proc. niżej, tuż pod 1,13.

RYNEK DŁUGU

Rentowności SPW na koniec czwartkowej sesji wróciły w okolice poziomów z poprzedniego zamknięcia po tym, jak rano zanotowały kilkupunktowy spadek.

"W czwartek na rynku długu pojawił się ruch w górę na długim końcu krzywej, przy czym nie jest on jakiś znaczący. Można zatem powiedzieć, że konferencja została odebrana neutralnie i nie wniosła wiele nowego. Warto zwrócić uwagę na lepszą komunikację NBP. Tym razem narracja była mniej chaotyczna i taka jakiej rynek oczekiwał - mniej więcej wskazany został kierunek, w którym Rada będzie podążać" - powiedział Madej.

"Spodziewam się, że w najbliższym czasie rentowności będą lekko szły w górę. Na papierach 10-letnich w krótkim terminie można oczekiwać poziomu 3,1 proc." - ocenił.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują o ok. 3 pb do 1,484 proc., a niemieckich idą w dół o 5 pb do -0,361 proc.

czwartek czwartek 16.28 9.58 EUR/PLN 4,5971 4,62 USD/PLN 4,0709 4,0800 CHF/PLN 4,4005 4,4300 EUR/USD 1,1292 1,1300 DS1023 2,839 2,740 PS1026 3,17 3,09 DS0432 3,09 3,01

