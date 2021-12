DZIEŃ NA FX: FI: Złoty się osłabi, a rentowności SPW wzrosną

W najbliższym czasie złoty będzie się osłabiał, a do końca roku może kierować się w stronę 4,65 lub nieco wyżej - w ocenił w rozmowie z PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego, Piotr Popławski. Jego zdaniem rentowności globalnie będą zwyżkowały, co przy niskiej płynności na krajowym rynku pociągnie w górę także dochodowości SPW.

"Choć listopadowa inflacja w USA była zgodna z oczekiwaniami, nadal wysoki odczyt pewnie skłoni Fed do podnoszenia stóp procentowych, a jeszcze szybciej do zakończenia programu QE. To informacje pozytywne dla dolara i tradycyjnie nie pomogą one złotemu. Spodziewam się, że do końca roku kurs EUR/PLN będzie wędrował w okolice 4,65. Być może nieco wyżej ok. 4,67, ale będzie to zależało od spadków na eurodolarze, gdzie nie oczekują przebicia ostatnich minimów" - powiedział Piotr Popławski.

Jak podał w piątek amerykański Departament Pracy ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w listopadzie wzrosły o 0,8 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 6,8 proc. Oczekiwano +0,7 proc. mdm i +6,8 proc. rdr.

"Rada Polityki pieniężnej zrobi to, co zapowiedziała. Prawdopodobnie zobaczymy zatem dwie podwyżki stóp po ok. 50 pb w ciągu najbliższych miesięcy. Trochę mniej niż wycenia rynek, ale to nie powinno pozwolić na większe osłabienie złotego do 4,70/EUR" - dodał Popławski.

W piątek po południu kurs EUR/PLN zwyżkuje o 0,2 proc. do 4,616, ok 1,5 gr wyżej niż przed tygodniem. USD/PLN także rośnie o 0,2 proc. do 4,09, 2 gr wyżej niż w poprzedni piątek.

Z kolei EUR/USD pozostaje bez większych zmian zarówno w ujęciu dziennym jak i tygodniowym, notując poziom 1,13.

RYNEK DŁUGU

Rentowności SPW od rana zwyżkowały względem poprzedniego zamknięcia i na koniec dnia cała krzywa przesunęła się ok. 5-10 w górę, w tym najmocniej na długim końcu.

"Nadal nie jest szczególnie różowo na krajowym rynku długu. Wynika to z faktu, że nie ma na nim płynności i panuje podwyższona zmienność. Prezes Glapiński powiedział wczoraj na konferencji, że NBP w zasadzie zakończył skup, więc nadziei na wsparcie płynności z ich strony w tej chwili nie ma. Niska płynność i niepewność co do tempa podwyżek stóp mogą przełożyć się na jeszcze wyższą zmienność pod koniec roku, w reakcji na publikowane dane" - powiedział Popławski.

"Ostatni spadek rentowności po Omikronie i potencjalne działania Fed sprawiają, że dochodowości na rynkach bazowych będą szły w górę w najbliższych tygodniach. To pociągnie w górę także SPW, zwłaszcza, że mamy przed sobą kolejne podwyżki stóp, a rynek może dodatkowo grać na to, że będzie ich więcej niż wynika z narracji NBP" - ocenił.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych pozostają bez zmian na poziomie 1,487 proc., a niemieckich stabilizują się w okolicy -0,352 proc.

piątek piątek 15.17 9.43 EUR/PLN 4,6176 4,62 USD/PLN 4,0902 4,0900 CHF/PLN 4,4339 4,4300 EUR/USD 1,1290 1,1300 DS1023 2,899 2,880 PS1026 3,22 3,19 DS0432 3,19 3,15

