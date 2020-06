DZIEŃ NA FX: FI: Złoty się osłabi; rentowności na krótkim końcu krzywej mogą iść w dół

W najbliższym czasie prawdopodobne jest umocnienie dolara względem euro, przez co kurs EUR/PLN może kierować się w stronę 4,50 - oceniają ekonomiści. Ze względu na małą podaż obligacji o krótkim terminie zapadalności, rentowności tych papierów mogą w kolejnych dniach spadać, co przełoży się na wystromienie krzywej dochodowości.

"EUR/PLN, choć początkowo rósł, to bliżej końca notowań ponownie znajduje się na poziomie 4,43, czyli w okolicy otwarcia. Złoty chwilowo osłabił się tuż po odczycie danych z rynku pracy w USA, jednak niemal od razu powrócił do umacniania się. Ma to raczej związek z utrzymującym się popytem na ryzykowne aktywa i wzrostami na giełdach. Widać, że po danych ze Stanów Zjednoczonych, kontrakty na indeks S&P rosły" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

"Ryzyko, że w kolejnym tygodniu EUR/USD będzie spadał, jest wysokie. EBC drukuje dużo pieniędzy, a rynek pracy w USA wygląda lepiej niż zakładali ekonomiści. To wspiera scenariusz, w którym EUR/PLN znowu uderzy w 4,50, gdyż mocniejszy dolar jest zwykle niekorzystny dla walut naszego regionu" - ocenił.

Amerykański Departament Pracy podał, że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w maju o 2,5 mln wobec oczekiwanej zniżki o 7,5 mln. Stopa bezrobocia w USA wyniosła 13,3 proc., oczekiwano 19,1 proc. wobec 14,7 proc. miesiąc wcześniej.

RYNEK DŁUGU

W piątek rentowności krajowego długu skarbowego poszły w górę, zwłaszcza na długim końcu krzywej, w ślad za rynkami bazowymi.

"Spodziewamy się raczej wystromienia krzywej rentowności. Podaż papierów z krótkim terminem wykupu jest mała, a papiery emitowane przez BGK i PFR, o długiej zapadalności, są tylko częściowo zdejmowane przez skup NBP - reszta trafia do inwestorów indywidualnych. Ponadto na aukcjach zamiany Ministerstwo Finansów skupuje papiery krótkie w zamian za dłuższe, a na czerwiec zaplanowana jest jeszcze jedna taka aukcja. Zatem przy niewielkiej podaży i jednocześnie dużym popycie ze strony banków, rentowność papierów z krótkiego końca krzywej powinna w najbliższym czasie spadać. Jednocześnie długi koniec może jeszcze lekko podejść do góry" - powiedział Popławski.

Na piątkowym przetargu zamiany MF sprzedało papiery OK0722, PS0425, WZ0525, WZ1129, DS1030 i WS0447 za 5.058,441 mln zł oraz odkupiło obligacje DS1020, WZ0121, PS0421 i OK0521 łącznie za 4.964,465 mln zł.

PFR podał w liście emisyjnym, że 5 czerwca oferuje do sprzedaży 7-letnie obligacje serii PFR0627 do 10 mld zł i 10-letnie serii PFR0330 za 2 mld zł. Wcześniej PFR informował, że zamierza sprzedać w piątek jedynie obligacje 7-letnie.

Na rynkach bazowych dochodowość rośnie i w przypadku amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,909 proc. (+8,9 pb), a niemieckich -0,284 proc. (+4 pb).