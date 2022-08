DZIEŃ NA FX: FI: Złoty się umacnia; dane makro wspierają spadki rentowności SPW

Złoty umacnia się na wskutek poprawy globalnego sentymentu, u którego podstaw stoi gra na szybkie zakończenie cyklu podwyżek stóp przez Fed - powiedział PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień. Dodał, że słabe dane makro z polskiej gospodarki powinny w średnim terminie wspierać dalsze spadki rentowności szczególnie krajowych 10-latek.

"Wydarzeniem dnia jest publikacja polskiego indeksu PMI dla przemysłu, który wypadł bardzo blado. Wygląda na to, że spowolnienie, które idzie dla polskiej gospodarki jest poważne. To głównie wzmaga presję na spadek rentowności krajowych obligacji, szczególnie na długim końcu krzywej. Na 10-latkach jesteśmy już w okolicach 5,4 proc., a jeszcze nie tak dawno rentowności przekraczały wyraźnie poziom 7 proc." - powiedział PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w lipcu wyniósł 42,1 pkt. wobec 44,4 pkt. w czerwcu i wobec konsensusu przygotowanego przez PAP Biznes na poziomie 43,7 pkt. - podała S&P Global. Lipcowy wskaźnik był na najniższym poziomie od maja 2020.

Zdaniem ekonomisty XTB, takie dane powinny również osłabiać złotego.

"Silne spowolnienie przy mocno ekspansywnej, krajowej polityce fiskalnej jest niekoniecznie czymś, co inwestorom się podoba. To powinno negatywnie wpływać na złotego, jednak tak się na razie nie dzieje" - powiedział ekonomista XTB.

"Złoty się umacnia, gdyż inwestorzy grają mocno pod zmianę polityki Fed, która ma polegać na zakończeniu cyklu podwyżek stóp i to powoduje wzrost optymizmu na rynkach globalnych. Np. technologiczny Nasdaq podrożał o ok. 20 proc. od ostatnich dołków w ciągu ok. sześciu tygodni. Jeśli Fed skończyłby cykl podwyżek, to byłaby to wiadomość pozytywna dla rynków wyższego ryzyka, czyli np. dla Polski i negatywna dla dolara" - dodał Kwiecień.

"Obydwa te czynniki wspierają siłę złotego" - powiedział ekonomista XTB.

"Jeśli chodzi o dalsze zachowanie złotego, to nie jestem jakoś bardzo optymistycznie nastawiony. Uważam, że ten obecny optymizm rynków globalnych jest przejściowy i tym samym ostrożnie podchodzę do tego, że złoty obecnie dobrze sobie radzi" - podsumował Przemysław Kwiecień.

O godzinie 15.54 kurs EUR/PLN zniżkuje o 0,43 proc. do 4,7178, a USD/PLN idzie w dół o 0,67 proc. do 4,6026.

Na rynkach bazowych dolar osłabia się, a para EUR/USD zwyżkuje o 0,34 proc. do 1,0250.

RYNEK DŁUGU

"Mocne spadki rentowności krajowych 10-latek uważam za zasadne i myślę, że jest szansa, iż ruch ten będzie kontynuowany. Jestem pozytywnie nastawiony do krajowego długu od rentowności na ok. 7 proc., a sygnały z gospodarki w ten trend się wpisują. Jeśli na rynku ma być recesja, to zasadniczo długi koniec krzywej mocno zniżkuje" - powiedział ekonomista XTB.

Zdaniem Kwietnia, tempo spadku jest duże, więc rynek krótkoterminowo może odreagować, jednak w średnim terminie scenariusz spadku rentowności wspierają dane makro.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują o 2,2 pb. do 2,62 proc., a niemieckich idą w dół o 4,4 pb. do 0,7775 proc.

poniedziałek poniedziałek piątek 15.58 09.43 15.50 EUR/PLN 4,7172 4,7378 4,7402 USD/PLN 4,6002 4,6275 4,6667 CHF/PLN 4,8423 4,8683 4,8716 EUR/USD 1,0254 1,0239 1,0157 OK0724 6,586 6,614 6,672 DS0727 5,84 5,92 5,95 DS0432 5,38 5,48 5,52

