DZIEŃ NA FX: FI: Złoty się umacnia, na SPW uspokojenie; rynki czekają na nowe impulsy

Czynniki geopolityczne i ewentualne przesunięcia na rynku USD mogą w najbliższym czasie wpływać na PLN - wskazał Przemysław Kwiecień z DM XTB. Zdaniem eksperta rynek długu również czeka na nowe impulsy, a do tego czasu można oczekiwać uspokojenia nastrojów.

"Początek tygodnia na rynku jest spokojny, złoty trochę odrobił straty z poprzednich dni, jednak wydaje się, że inwestorzy czekają na jakieś kolejne +rozdanie+. Oczywiście śledzą oni wizytę prezydenta USA na Ukrainie, jednak prawda jest taka, że wpływ wojny na rynek od miesięcy jest znikomy. Konsensus inwestorów jest taki, że wojna może trwać jeszcze miesiącami" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień.

Jak wskazał ekspert XTB, temat nowej, rosyjskiej ofensywy na Ukrainie jest od dłuższego czasu mocno nagłaśniany przez media, jednak wpływ tych informacji na rynek jest obecnie niewielki.

"W najbliższy piątek, 24 lutego przypada rocznica rozpoczęcia wojny na Ukrainie i oczywiście jeśli coś większego (negatywnego - PAP) w związku z tym by się zadziało, to byłby to dla złotego element ryzyka" - powiedział ekonomista XTB.

Ekonomista zwrócił uwagę na publikowane w ubiegłym tygodniu dane makro z USA.

"Mieliśmy bardzo dobre dane ze Stanów Zjednoczonych, wyższą od oczekiwań inflację oraz sprzedaż, co sprawia, że dolar może wrócić do łask inwestorów. Na razie jednak przełożenie tych danych na zachowanie USD jest umiarkowane, ale moim zdaniem warto jest się temu przyglądać. Rynek założył sobie na początku roku, że temat inflacji powoli odchodzi, a dane te pokazują, że nie odbędzie się to tak prędko i Fed może podnosić stopy dłużej niż rynek oczekiwał. Wydaje się zatem, że ten wątek jest również do obserwacji" - powiedział.

"Moim zdaniem są to dwie główne linie czynników, które w najbliższym czasie mogą mieć wpływ na złotego i z tych kierunków oczekiwałbym jakichś impulsów. Dopóki się one nie pojawią, okres obecnego wyczekiwania może się wydłużać" - dodał ekspert XTB.

O godzinie 16.16 kurs EUR/PLN zniżkuje o 0,53 proc. do 4,7410, a USD/PLN idzie w dół o 0,51 proc. do 4,4365.

Na rynkach bazowych dolar jest stabilny, a kurs EUR/USD znajduje się w okolicach piątkowego zamknięcia na 1,0687.

RYNEK DŁUGU

"Rynek długu jest w podobnej sytuacji. Nieco wzrosły rentowności w Stanach Zjednoczonych, głównie ze względu na mocne dane makro z tamtejszej gospodarki i to jest element, który również wywiera presję na polską krzywą" - powiedział ekspert XTB.

Jak wskazał ekonomista, w piątek tendencje te się nieco zatrzymały i rynek również czeka na nowe impulsy.

"Czynniki krajowe na razie są +w drugiej linii+, podwyżek stóp nikt nie oczekuje, a z drugiej strony zmniejszyły się obawy o recesję. Tym samym te czynniki trochę się równoważą i wydaje się, że zanim przyjdzie jakiś impuls, być może z USA, na krajowym rynku obligacji może być spokojnie" - powiedział.

Na rynkach bazowych długu dochodowości niemieckich 10-latek idą w dół o 2,2 pb. do 2,439 proc. Amerykański rynek długu jest zamknięty z powodu Dnia Prezydenta.

poniedziałek poniedziałek 16.15 09.51 EUR/PLN 4,7411 4,7571 USD/PLN 4,4358 4,4500 CHF/PLN 4,8039 4,8155 EUR/USD 1,0688 1,0690 PS0425 6,410 6,317 WS0428 6,493 6,378 DS1033 6,530 6,391

Dowiedz się jak polskie, innowacyjne firmy mogą wydać 13,5 mld euro

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl