DZIEŃ NA FX: FI: Złoty się umacnia; na SPW znaczące zwyżki rentowności

W poniedziałek złoty umacnia się, a na krajowym długu mocno rosną rentowności, szczególnie na krótkim i środkowym końcu krzywej - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Jej zdaniem, przy braku poprawy w otoczeniu geopolitycznym, inwestorzy dyskontują mocne dane makro z Polski, które podtrzymują oczekiwania na kolejne podwyżki stóp procentowych.

"Poniedziałkowe, poranne nastroje na rynkach finansowych były pozytywne i w takim otoczeniu w czasie pierwszych godzin dzisiejszego handlu złoty umocnił się. Oglądane po południu pogorszenie sentymentu na rynkach nie przełożyło się znacząco na zachowanie złotego, który podobnie jak waluty naszego regionu pozostaje mocny" - powiedziała w rozmowie z PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

Zdaniem ekonomistki w otoczeniu rynków nie widać czynników, które mogłyby wpływać na poprawę globalnych nastrojów, a biorąc pod uwagę medialne informacje na temat ewentualnego dołączenia Białorusi do wojny na Ukrainie, wydaje się, że sytuacja geopolityczna raczej się komplikuje.

"Wydaje się więc, że za umocnieniem naszej waluty stoją oczekiwania inwestorów na kolejne podwyżki stóp procentowych w Polsce, co widać np. na krajowym długu, gdzie w poniedziałek rentowności mocno zwyżkują. Oczekiwania te mogą wspierać opublikowane w minionym tygodniu, ale również i dzisiaj mocne dane makro z Polski" - powiedziała ekonomistka Banku Pocztowego.

W poniedziałek, 21 marca 2022 roku GUS opublikował szereg danych makro z Polski za luty br. W tym okresie sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła 8,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 16,5 proc. rdr.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lutym rdr o 8,1 proc. i wzrost mdm o 0,2 proc. W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 15,8 proc. rdr.

Według opublikowanych danych produkcja budowlano-montażowa w lutym 2022 r. wzrosła o 21,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 5,8 proc.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji budowlano-montażowej rdr o 20,9 proc., a w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrostu o 6,0 proc.

O godzinie 16.00 kurs EUR/PLN spada o 0,11 proc. do 4,6990, a USD/PLN zniżkuje o 0,02 proc. do 4,2555. Umacniają się również waluty regionu. EUR/HUF w dół o 0,3 proc. do 373,85, a EUR/CZK zniżkuje o 0,44 proc. do 24,70.

Na rynkach bazowych dolar nieco się umacnia, a para EUR/USD zniżkuje o 0,07 proc. do 1,1044.

RYNEK DŁUGU

"W poniedziałek na rynku krajowego długu rentowności mocno rosną, a skala ruchu zawiera się w przedziale od 16 do 20 pb. Mocniej zwyżkuje krótki i środkowy koniec krzywej, które ponownie znalazły się wyraźnie ponad poziomem 5 proc." - powiedziała ekonomistka Banku Pocztowego.

"Na rynkach bazowych w poniedziałek również oglądamy wzrosty rentowności, jednak ich skala jest zdecydowanie mniejsza" - dodała Kurtek.

Zdaniem ekonomistki zarówno publikowane w ostatnich dniach dane makro z Polski, jak i ostatnie wypowiedzi członków RPP sugerują, że na kwietniowym posiedzeniu stopy procentowe w Polsce ponownie pójdą w górę, a kwestią która podlegać będzie dyskusji jest skala tego ruchu.

"Jeśli chodzi o perspektywy na najbliższe dni, to wydaje się, że główny wpływ zarówno na rynek złotego, jak i krajowy dług będzie miało otoczenie geopolityczne. Jeśli sytuacja będzie się zaogniać, to złoty się osłabi, a na krajowym długu ponownie może pojawić się panika, która będzie windować rentowności. Przy uspokojeniu w otoczeniu geopolitycznym oczekuję natomiast mocniejszego złotego oraz łagodnych wzrostów rentowności krajowego długu" - zakończyła ekonomistka.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 10 pb do 2,250 proc., a niemieckich zwyżkują o 6,7 pb do 0,4380 proc.

poniedziałek poniedziałek piątek 16.04 9.35 15.40 EUR/PLN 4,6984 4,69 4,71 USD/PLN 4,2550 4,2400 4,2700 CHF/PLN 4,5741 4,5500 4,5700 EUR/USD 1,1042 1,1000 1,1 PS0424 5,303 5,180 5,130 PS0527 5,23 5,06 5,03 DS0432 4,86 4,69 4,68

