DZIEŃ NA FX: FI:Złoty się umacnia, SPW nieco tracą; rynki czekają na dane z USA

Poświąteczna sesja przynosi umocnienie złotego oraz niewielkie spadki krajowego długu, a inwestorzy czekają na nowe impulsy – uważa Monika Kurtek z Banku Pocztowego. Jej zdaniem taki impuls mogą przynieść środowe dane z USA oraz publikowane w piątek raporty finansowe dużych, amerykańskich banków.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Wtorkowa sesja to poświąteczny +rozruch+, a część inwestorów dopiero dzisiaj może reagować na piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Na rynkach bazowych FX kurs EUR/USD, który na wczorajszym, płytkim handlu wyraźnie zniżkował w okolice 1,0840, we wtorek całe te spadki odrobił i wrócił w okolice 1,09. Na EUR/PLN natomiast w poniedziałek złoty osłabił się w okolice 4,69, ale we wtorek nasza waluta wyraźnie się umacnia, a EUR/PLN jest notowany w okolicach 4,6680" - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

Ekonomistka wskazała, że rynki czekają obecnie na nowe impulsy, a mogą być nimi środowe dane o inflacji z USA oraz protokół z ostatniego posiedzenia Fed.

"Dane te mogą rynkiem znacząco ruszyć, a analizowane będą pod kątem tego, co dalej ze stopami procentowymi w USA może zrobić Fed" - wskazała ekspertka Banku Pocztowego.

Dane o CPI za marzec ze Stanów Zjednoczonych zostaną opublikowane w środę, 12 kwietnia o 14.30 czasu polskiego.

Sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Fed inwestorzy poznają również w środę o godzinie 20.00.

Ok. godz. 15.58 kurs EUR/PLN spada o 0,47 proc. do 4,6664, a USD/PLN idzie w dół o 1 proc. do 4,2730.

W tym czasie na rynkach bazowych kurs EUR/USD zwyżkuje o 0,55 proc. do 1,0920.

RYNEK DŁUGU

"We wtorek na globalnym rynku długu rentowności UST nieco zniżkują, a w Europie rentowności bundów wyraźnie idą w górę. Polski rynek obligacji we wtorek podąża za rynkiem niemieckim, choć skala wzrostów rentowności jest wyraźnie mniejsza" - wskazała Monika Kurtek.

Zdaniem ekonomistki również rynek długu czeka na środowe dane ze Stanów Zjednoczonych.

"Protokół z posiedzenia Fed poznamy dopiero w środę wieczorem, a tym samym większą reakcję rynków zobaczymy w czwartek" - powiedziała Kurtek.

W opinii Kurtek dane z USA nadadzą rytm rynkom, choć istotne mogą być także piątkowe raporty dużych amerykańskich banków, które będą analizowane pod kątem tego, co wydarzyło się w marcu w sektorze bankowym w USA.

"Od tych wydarzeń będzie zależał trend dolara, a w ślad za tym złotego oraz to, co będzie działo się z krajowym rynkiem długu. Lokalnie, w piątek zostaną opublikowane finalne dane o marcowej inflacji z Polski (publikacja 10.00 - PAP), jednak nie sądzę, aby były tutaj jakieś istotne zmiany, a tym samym, aby rynek na te dane zareagował" - powiedziała ekonomistka Banku Pocztowego.

We wtorek dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 1,7 pb. do 3,432 proc., a niemieckich idą w górę o 11 pb. do 2,2910 proc.

wtorek wtorek piątek 16.04 10.06 15.40 EUR/PLN 4,6666 4,6863 4,6774 USD/PLN 4,2713 4,3007 4,2902 CHF/PLN 4,7215 4,7530 4,7340 EUR/USD 1,0926 1,0897 1,0903 PS0425 6,089 6,077 6,019 WS0428 6,073 6,064 6,004 DS1033 6,130 6,112 6,052

Czy jesteśmy w najgorszym momencie dla gospodarki i będzie tylko lepiej? Rozmawiamy z prezesem PFR, prawą ręką Mateusza Morawieckiego

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl