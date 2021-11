DZIEŃ NA FX: FI: Złoty słabszy przed weekendem; niższa aktywność na SPW

Niepokoje panujące na krajowym rynku będą przed weekendem utrzymywać złotego na słabszych poziomach, jednak w kolejnym tygodniu możliwe będzie lekkie umocnienie - oceniła w rozmowie z PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego, Monika Kurtek. Dodała, że krajowy rynek długu powinien być stabilny, ale ze względu na niższą aktywność inwestorów nie można wykluczyć skokowych zmian notowań.

"Na globalnych rynkach finansowych mamy dziś mieszane nastroje. W Polsce, patrząc na giełdę, są raczej gorsze niż na świecie, na co składają się różne czynniki. Między innymi na inwestorów oddziałują informacje o sytuacje na granicy polsko-białoruskiej, które idą w świat. Drugą kwestią jest nadchodzący długi weekend i niepokój przed niższą aktywnością na rynku. Tym bardziej, że w poniedziałek poznamy składowe inflacji" - powiedziała Monika Kurtek.

"W oczekiwaniu na dane o inflacji złoty utrzyma się na słabszych poziomach, a po poniedziałkowym odczycie i ewentualnych wypowiedziach członków RPP mógłby się umocnić. Skala ruchu nie byłaby jednak duża, a EUR/PLN mógłby dotrzeć do 4,59-4,60" - oceniła.

Dodała, że rynek nastawiony jest na podwyżkę stóp procentowych NBP w grudniu, co wraz z danymi o inflacji, które GUS poda w poniedziałek o godz. 10.00, może być czynnikiem umacniającym złotego po weekendzie.

Zwróciła także uwagę, że w piątek o godz. 10.00 GUS opublikuje wstępne dane o PKB za III kw.

W środę po południu kurs EUR/PLN rośnie o 0,5 proc. i jest powyżej 4,61, a USD/PLN zwyżkuje o 0,8 proc. i zbliża się do poziomu 4. Z kolei EUR/USD zniżkuje o 0,3 proc. do 1,155.

"Dolar umacniał się wobec euro już podczas sesji azjatyckiej i kontynuował ruch po otwarciu Europy. Inwestorzy czekali w środę na odczyt CPI w USA, który po południu okazał się być znacznie powyżej oczekiwań i najwyższy od 1990 r. Takie dane powodują większe oczekiwania co do skali redukcji programu skupu aktywów i przyspieszają ewentualną reakcję Fed co do stóp" - zauważyła.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w październiku wzrosły o 0,9 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 6,2 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,6 proc. mdm i +5,8 proc. rdr.

RYNEK DŁUGU

"Na długu od początku sesji widzimy dalsze wzrosty rentowności, które po wypowiedzi członka RPP Cezarego Kochalskiego nawet się nasiliły. Krótki koniec rośnie silniej a dłuższy zdecydowanie wolniej. Odwracanie się krzywej rentowności obrazuje oczekiwania inwestorów, że kolejna reakcja Rady ma nastąpić dość szybko, a później może nastąpić przerwa w podwyżkach" - powiedziała Kurtek.

W wywiadzie dla agencji Bloomberg członek RPP Cezary Kochalski wskazał, że jest otwarty na kolejne podwyżki stóp, jeżeli inflacja nie wróci do celu w 2023 r. Dodał, że w I kwartale 2022 roku szczyt inflacji na poziomie 7-8 proc., potem spodziewane obniżenie inflacji.

"Spodziewam się, że te dzisiejsze poziomy raczej się w kolejnych dniach utrzymają. Przed weekendem aktywność i obroty będą niższe, więc nie można wykluczyć wahnięć notowań, a po niedzieli inwestorzy będą skupieni na inflacji i wypowiedziach członków RPP. Widać, że obecne poziomy odzwierciedlają już podwyżki (FRA wycenia podwyżkę w grudniu o 75 pb), ale po poniedziałkowych danych możliwe są niewielkie dalsze wzrosty" - oceniła.

W środę długi koniec krzywej SPW poszedł w dół o 2 pb, podczas gdy środek i krótki koniec rosły po ok. 10 pb. W efekcie rentowności 2-latek niemal zrównały się z 10-letnimi i wyniosły 2,82 proc. wobec 2,84 proc. na 10-letnich. Znacznie powyżej 10-latek wyszedł środek krzywej, który dotarł do 2,93 proc.

"W środę wzrosty dochodowości widać było globalnie, przy czym w Europie w umiarkowanym stopniu, a w USA nieco mocniej. Zwyżki w USA przyspieszyły po publikacji CPI, co odzwierciedla oczekiwania rynku na silniejsze zacieśnianie polityki monetarnej przez Fed, w obliczu wysokiej inflacji" - dodała.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zwyżkuje o 5 pb do 1,497 proc., a niemieckich idzie w górę o 2 pb do -0,276 proc.

środa środa 16.07 9.42 EUR/PLN 4,6149 4,5976 USD/PLN 3,9934 3,9740 CHF/PLN 4,3710 4,3548 EUR/USD 1,1556 1,1569 DS1023 2,821 2,740 PS1026 2,93 2,83 DS0432 2,84 2,84

