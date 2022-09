DZIEŃ NA FX: FI: Złoty stabilny; rentowność 10-latek będzie się utrzymywać w okolicy 6 proc.

W czwartek złoty zachowuje się stabilnie. Krajowej walucie wciąż ciążą czynniki lokalne takie jak obawy o wpływ polityki gospodarczej na inflację czy brak perspektyw na KPO - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Przemysław Kwiecień, główny ekonomista domu maklerskiego XTB. Jego zdaniem, rentowność 10-letnich obligacji będzie utrzymywać się w okolicy 6 proc.

"Dziś jest dość spokojny dzień na rynku. Na rynek napływają kolejne dane z USA i Europy, ale one nie mają dużego wpływu na sentyment, bo rynek już wyrobił sobie zdanie co do dalszych decyzji banków centralnych, głównie Fedu, po wtorkowych danych o inflacji w USA. To sprawiło, że dolar się umocnił we wtorek i mniej więcej na tych poziomach oscylujemy. Obecnie notowania EUR/USD wracają trochę powyżej parytetu, ale nie są to duże ruchy" - powiedział główny ekonomista domu maklerskiego XTB.

"Złoty zachowuje się dość stabilnie - widać lekką presję wzrostową na parze EUR/PLN, ale bez większej dynamiki tego ruchu. Jak popatrzymy na inne waluty regionu to widać, że złoty radzi sobie lepiej niż węgierski forint, ale gorzej niż czeska korona - taki stan utrzymuje się od pewnego czasu. Czynniki lokalne takie jak obawy o wpływ polityki gospodarczej na perspektywy inflacji czy brak perspektyw na KPO ciążą złotemu i sprawiają, że on nie wypada jakoś specjalnie korzystnie" - dodał.

Ok. godz. 16.05 kurs EUR/PLN rośnie o 0,1 proc. do 4,7208, a USD/PLN idzie w dół o 0,1 proc. do 4,7205. Para EUR/USD rośnie z kolei o 0,19 proc. do 0,9999.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku obligacji mamy stabilizację 10-latki w okolicy 6 proc. Z jednej strony rynki widzą obawy o spowolnienie gospodarcze i to jest czynnik, który pomaga notowaniom obligacji. Z drugiej strony presja na wzrost stóp procentowych na rynkach bazowych obligacjom szkodzi. Te dwa czynniki się znoszą, więc w mojej ocenie ten poziom ok. 6 proc. może się na jakiś czas jeszcze utrzymać" - powiedział Przemysław Kwiecień z XTB.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 2,9 pb. do 3,441 proc., a niemieckich idą w górę o 2,3 pb. do 1,711 proc.

czwartek czwartek środa 16.06 9.44 16.22 EUR/PLN 4,7188 4,7203 4,7162 USD/PLN 4,7171 4,7320 4,7281 CHF/PLN 4,9267 4,9163 4,9149 EUR/USD 1,0004 0,9975 0,9975 PS1024 6,477 6,475 6,430 DS0727 6,41 6,41 6,37 DS0432 6,00 6,00 5,96

