DZIEŃ NA FX: FI: Złoty stabilny; rentowności SPW mogą jeszcze wrosnąć

Do końca tygodnia kurs EUR/PLN pozostanie w okolicy dolnego ograniczenia swojego stałego przedziału wahań, przy czym nie powinien zejść poniżej 4,52 - oceniają ekonomiści. Rentowności krajowych SPW mogą jeszcze wzrosnąć na przestrzeni najbliższych kilku tygodni.

"Złoty umacnia się wobec euro trzecią sesję z rzędu. W czwartek kurs chwilowo znalazł się poniżej 4,52, co oznacza, że znajduje się blisko dolnego ograniczenia konsolidacji. Złotego głównie wspiera odbicie EUR/USD, które miało miejsce w ostatnich dniach. Nastroje na giełdach były zmienne, natomiast EUR/USD dosyć szybko wzrósł. Z krajowych czynników złotego wspiera np. wypowiedź członka RPP, Jerzego Kropiwnickiego, że nie trzeba zwlekać z powrotem stóp procentowych do poziomów sprzed obniżek" - powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Banku, Marcin Sulewski.

"O tym co dalej będzie się działo ze złotym zadecyduje eurodolar i to, czy wybije się z konsolidacji między 1,08 a 1,1. Spodziewam się jednak, że zarówno EUR/USD, jak i EUR/PLN do końca tygodnia pozostaną w swoich stałych przedziałach wahań, a pierwsza para walutowa nie wybije się ponad 1,1 a druga nie zejdzie trwale poniżej 4,52" - dodał.

Sulewski zwrócił uwagę na opublikowane w czwartek wstępne majowe PMI dla usług i przemysłu.

"Wstępne PMI nie były ani jednoznacznie złe, ani jednoznacznie dobre. Było natomiast widać wyraźne odbicie wobec kwietnia, a większość odczytów lekko przewyższała oczekiwania rynkowe. Inwestorzy w tej chwili wyceniają odbicie gospodarki w kształcie litery V, a dzisiejsze dane nie negują tego scenariusza. Przez to jednak, że takie odbicie jest oczekiwane, reakcja rynku była niewielka" - ocenił.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w V 39,5 pkt. wobec 33,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 38,0 pkt. W usługach wyniósł 28,7 pkt. wobec oczekiwanych 25 pkt. Indeks PMI w przemyśle Francji wyniósł 40,3 pkt. wobec 36 pkt. konsensusu. W sektorze usług wyniósł 29,4 pkt. wobec 28 pkt. konsensusu. W Niemczech w przemyśle wyniósł 36,8 pkt. wobec 39,4 pkt. konsensusu, a w usługach wyniósł 31,4 pkt. wobec oczekiwanych 26 proc.

Sulewski zauważył, że pomimo trwającego od połowy marca odbicia na giełdach i powrotu jednomiesięcznej zmienności EUR/PLN do poziomów sprzed kryzysu, kurs krajowej waluty względem euro, podobnie jak pozostałych walut EM, pozostaje na podwyższonym poziomie.

"To, że teoretycznie są powody do umocnienia złotego, a to umocnienie nie następuje w takim stopniu, na jaki wskazywałyby wzrosty na giełdach, jest sygnałem ostrzegawczym. To pokazuje, że nadal jest niechęć ze strony inwestorów, żeby agresywniej obstawiać waluty EM" - dodał.

Członek RPP Jerzy Kropiwnicki powiedział w opublikowanym w środę wywiadzie dla PAP Biznes, że RPP powinna powoli podnosić stopy proc., lecz jeszcze nie w maju, do poziomów sprzed obniżek, w celu ochrony przed inflacją. Jego zdaniem, anemicznemu ożywieniu po recesji towarzyszyć będzie wzrost cen, bez groźby stagflacji, a polskie QE nie powinno doprowadzić do osłabienia PLN.

RYNEK DŁUGU

Podczas czwartkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego rentowności pozostały bez większych zmian.

"Od początku tygodnia rentowności i stawki IRS rosną. Wydaje się, że jest to konsekwencją tego, że w ostatnich tygodniach spread wobec Budna zawęził się, a teraz trwa realizacja zysków. Nie sądzę jednak, żeby był to początek trwalszego trendu. Ta korekta w trendzie spadkowym może trwać do połowy czerwca, choć w jej trakcie rentowności krajowych 10-latek nie powinny wzrosnąć powyżej przedziału 1,50-1,60 proc. Są szanse, żeby po tych wzrostach dochodowości powróciły do spadków" - powiedział Sulewski.

BGK sprzedał w czwartek 7-letnie obligacje serii FPC0427 o wartości nominalnej 8,95 mld zł, emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - podał bank w komunikacie.

Ministerstwo Finansów sprzedało w czwartek obligacje OK0722, PS0425, WZ0525, WZ1129 i DS1030 za łącznie 4.996 mln zł, przy popycie 7.928 mln zł - podał resort w komunikacie.

Sulewski ocenił, że aukcje organizowane przez BGK nie wpływają istotnie na krajowy rynek długu.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,675 proc. (bez większych zmian), a niemieckich -0,487 proc. (-2,1 pb).