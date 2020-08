DZIEŃ NA FX: FI: Złoty stabilny, rentowności SPW mogą na początku przyszłego tygodnia lekko się obniżyć

W krótkim okresie możliwa jest stabilizacja kursu złotego, a rentowności polskich papierów skarbowych - na początku przyszłego tygodnia i w dłuższym okresie - mogą się obniżyć - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego, Piotr Popławski.

"Notowania złotego w dużym stopniu będą zależeć od kształtowania się kursu eurodolara. (...) Póki eurodolar rośnie, to inwestorzy raczej nie będą decydować się na otwieranie większych pozycji przeciwko PLN - słabość amerykańskiej waluty zazwyczaj jest korzystna dla walut CEE. Roboczo zakładamy stabilizację złotego w krótkim okresie, natomiast pod koniec miesiąca, jeżeli zobaczylibyśmy pogorszenie nastrojów, EUR/PLN może zwyżkować nawet do 4,50" - powiedział Popławski.

Dodał, że fundamenty stojące za złotym są słabe, co wynika to z polityki bardzo niskich stóp procentowych NBP i spekulacji o tym, że mogą one zostać jeszcze mocniej obniżone.

Złoty rozpoczął tydzień od notowań w okolicy 4,42 do euro i w kolejnych dniach umacniał się nawet do 4,39. W czwartek i piątek PLN oddał całość wzrostów, a pod koniec piątkowej sesji zniżkuje z okolic 4,425 do 4,41.

RYNEK DŁUGU

"Na początku przyszłego tygodnia możemy zobaczyć lekkie spadki rentowności 10-latek o ok. 3 pb. MF ma rekordową poduszkę płynności, nie będzie praktycznie w ogóle emitować długu w tym roku, netto może pojawić się być może 10 mld zł. Ciężar finansowania programów rządowych wzięły na siebie BGK i PFR, więc krajowe banki, które chciałyby lokować w SPW swoją płynność nie mają wielu możliwości - mogą brać papiery z rynku wtórnego, co tylko podbija ceny. Dodając do tego spekulacje o ewentualnym cięciu stóp proc., sytuacja wskazuje co najmniej na stabilizację rentowności polskich papierów na niskim poziomie, a być może dalsze spadki rentowności" - ocenia Popławski.

Dodaje, że ewentualne zniżki dochodowości nie byłyby duże, ponieważ na rynkach bazowych dominują na razie oczekiwania, że być może jesteśmy już za najgorszym okresem wpływu pandemii na gospodarkę.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spada o 1 pb do 0,53 proc., a niemieckich spada o 1 pb dp -0,54 proc.