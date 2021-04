DZIEŃ NA FX: FI: Złoty stabilny; rentowności SPW mogą rosnąć

Po wyroku TSUE kurs EUR/PLN powinien w najbliższym czasie stabilizować się w okolicy 4,55 - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem piątkowy wstępny odczyt inflacji, a także duża podaż obligacji w maju będą sprzyjały wzrostom rentowności krajowych SPW.

"W mijającym tygodniu na notowania krajowej waluty największy wpływ miało orzeczenie TSUE ws. kredytów frankowych. W pierwszej połowie tygodnia, pomimo osłabiającego się dolara i dobrych nastrojów na rynkach, widać było dość nieuzasadnioną przecenę złotego. Po czwartkowym orzeczeniu, kiedy akurat na rynkach akcji sentyment się pogorszył, a dolar zaczął się umacniać, polska waluta wróciła do punktu wyjścia, czyli okolic 4,55/EUR" - powiedział PAP Biznes analityk FX BM mBanku Rafał Sadoch.

"Jest to punkt krótkoterminowej równowagi, z którym będziemy się mierzyć w najbliższym czasie. Spodziewam się, że scenariuszem bazowym jest teraz stabilizacja. Potencjał do spadku EUR/PLN poniżej 4,50 jest jeszcze zbyt mały. Do tego potrzeba będzie więcej sygnałów wskazujących na ożywienie gospodarcze oraz luzowanie obostrzeń. A na to trzeba jeszcze poczekać" - dodał.

W czwartek podano, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał m.in., że skutki stwierdzenia przez sąd istnienia nieuczciwego warunku w umowie podlegają przepisom prawa krajowego, przy czym kwestia utrzymywania się w mocy takiej umowy powinna być oceniana przez sąd krajowy.

W piątek złoty kontynuuje czwartkowe umocnienie wobec euro. Po południu EUR/PLN zniżkuje o 0,2 proc. i jest nieco poniżej 4,56. W tym czasie USD/PLN rośnie o 0,15 proc. do 3,77, a EUR/USD zniżkuje o 0,3 proc. do 1,20.

RYNEK DŁUGU

Jak oceniła zarządzająca funduszami w PFR TFI Izabela Sajdak, w piątek notowania krajowych obligacji skarbowych pozostawały pod presją ze względu na zaskakująco wysoki wstępny odczyt inflacji za kwiecień.

Główny Urząd Statystyczny podał w szacunku flash, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu wzrosły o 4,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,7 proc. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług w kwietniu wzrosły rdr o 4,0 proc., a mdm wzrosły o 0,6 proc.

"Oczy inwestorów będą więc zwrócone na przyszłotygodniowe posiedzenie RPP, choć rynek nie spodziewa się żadnych zmian parametrów polityki pieniężnej. Utrzymująca się na podwyższonym poziomie presja inflacyjna może jednak nasilić oczekiwania na szybsze podwyżki stóp. W efekcie rosną rentowności obligacji wzdłuż całej krzywej, a na długim końcu przesunęły się w górę o ponad 20 pkt baz. w ciągu tygodnia. W piątek 10-latki były handlowane z dochodowością powyżej 1,72 proc. Krajowe obligacje są najsłabsze w tym tygodniu na kontynencie" - zauważyła Sajdak.

"Resort finansów poinformował, że w maju odbędą się zarówno aukcja sprzedaży, jak i zamiany obligacji. Ponadto inwestorzy będą mogli kupować papiery +covidowe+ na dwóch przetargach organizowanych przez BGK. Duża podaż papierów może więc wywierać dalszą presję na notowania krajowych obligacji" - dodała.

Ministerstwo Finansów podało, że planuje w maju jeden przetarg sprzedaży obligacji, w dn. 21 maja o wartości 4-7 mld zł oraz przetarg zamiany obligacji w dn. 6 maja.

Z kolei Bank Gospodarstwa Krajowego planuje w maju 2021 r. dwa przetargi sprzedaży obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: w dn. 10 i 24 maja. BGK podał, że możliwe jest również przeprowadzenie emisji obligacji na rynku zagranicznym.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkowały o 0,1 pb do 1,633 proc., a niemieckich o 2 pb do -0,212 proc.

piątek czwartek czwartek 9.30 16.41 9.30 EUR/PLN 4,564 4,5673 4,5817 USD/PLN 3,769 3,7725 3,7805 CHF/PLN 4,1471 4,1386 4,1525 EUR/USD 1,2108 1,2107 1,212 OK0423 0,08 0,09 0,051 DS0726 0,9 0,93 0,8 DS1030 1,67 1,7 1,58

