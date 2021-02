DZIEŃ NA FX: FI: Złoty stabilny; rentowności SPW pozostaną na podwyższonych poziomach

Pomimo publikacji wielu danych makroekonomicznych w przyszłym tygodniu, zmienność na EUR/PLN pozostanie niska, a kurs pozostanie w okolicy 4,50 - ocenili ekonomiści PKO BP. Według nich, globalna presja na wzrosty rentowności zostanie częściowo zniwelowana przez odczyty krajowych danych makro, a papiery 10-letnie pozostaną na podwyższonych poziomach.

"W krótkim terminie oczekujemy, że kurs EUR/PLN będzie wynosił około 4,50 i nie zakładamy istotnego wzrostu zmienności w przyszłym tygodniu. Choć czeka nas relatywnie dużo publikacji danych makro, odczyty te nie powinny jednak istotnie wpływać na kursy walut" - powiedział PAP Biznes strateg rynkowy banku PKO BP Arkadiusz Trzciołek.

Wśród najważniejszych odczytów makroekonomicznych ekonomiści PKO PB wymienili poniedziałkową inflację, czwartkową produkcję sprzedaną przemysłu, a także piątkową sprzedaż detaliczną oraz produkcję budowlano-montażową.

Trzciołek ocenia, że poniedziałkowe dane GUS o styczniowej inflacji nie przyczynią się do pobudzenia oczekiwań na podwyżki stóp procentowych.

"Pojawiły się oczekiwania rynku, że na przełomie 2021 i 2022 r. może dojść do podwyżek stóp. Rada raczej nie zdecyduje się na taki krok i z czasem te oczekiwania mogą być wygaszane. Spodziewam się, że odczyty nie będą prowadziły do umocnienia się złotego w najbliższym czasie. Zwłaszcza, że w dalszym ciągu możliwe są interwencje na rynku walutowym ze strony NBP" - powiedział.

Ekonomista spodziewa się, że inwestorzy mogą w najbliższym czasie śledzić doniesienia związane z ewentualną konwersją kredytów walutowych, gdyż udział w niej NBP mógłby mieć przełożenie na notowania.

W piątek po południu kurs EUR/PLN znalazł się na tym samym poziomie co dzień wcześniej i wyniósł 4,50. Złoty lekko osłabił się do dolara, a USD/PLN poszedł o 1 grosz w górę do 3,72.

RYNEK DŁUGU

W piątek rentowności na rynkach bazowych zwyżkowały, a dochodowość na środku i długim końcu krajowej krzywej poszła w górę po 5 pb.

"Cały czas globalne trendy osłabiają polski rynek długu. Krajowe obligacje skarbowe zachowują się lepiej niż obligacje na rynkach bazowych, co widać m.in. w zawężających się spreadach SPW wobec bunda czy treasuries. Z tego względu ten negatywny wpływ trendów globalnych pewnie będzie mniejszy, jednak w średnim terminie trzeba się z nim liczyć. Dotyczy to także przyszłego tygodnia" - powiedział PAP Biznes strateg rynku stopy procentowej banku PKO BP Mirosław Budzicki.

Ekonomista spodziewa się, że tendencja wzrostu rentowności, szczególnie na rynku amerykańskim, będzie się utrzymywać, przy czym nie wyklucza krótkoterminowej korekty.

"Presja na wzrost dochodowości będzie chyba głównym czynnikiem decydującym o nastrojach u nas. Wśród czynników krajowych trzeba jednak zwrócić uwagę na odczyty danych makroekonomicznych. Mogą one wspierać relatywną pozycję krajowego długu i hamować potencjalne zwyżki rentowności" - wskazał.

Budzicki przypomniał o nadchodzących odczytach danych makroekonomicznych.

"Spodziewam się, że dane za styczeń będą słabe, choćby ze względu na sytuację pandemiczną i lockdown. Ponadto wynik obciążony jest niższą liczbą dni roboczych. Rynek długu pozytywnie zareaguje na słabsze odczyty, co będzie ciągnęło rentowności w dół. W przypadku inflacji wydaje się, że ze względu na czynniki jednorazowe oczekiwania rynkowe są niedoszacowane. Tu zaskoczenie w górę może lekko tonować pozytywny dla długu wydźwięk przyszłotygodniowych danych" - ocenił.

"Na kolejny tydzień zaplanowana jest także aukcja odkupu organizowana przez NBP, która również powinna osłabiać potencjalne wzrosty rentowności krajowych obligacji" - dodał.

Ekonomista uważa, że globalna presja na wzrost rentowności będzie częściowo znoszona przez czynniki krajowe. W efekcie czego spodziewa się, że dochodowość obligacji 2-letnich znajdzie się w okolicy 0,1 proc. lub lekko poniżej, a papierów 10-letnich pozostanie na podwyższonym poziomie, w okolicy 1,30 proc. Według niego, do końca kwartału 10-latki mogą zmierzać w stronę 1,35 proc.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,198 proc. (+4 pb), a niemieckich -0,431 proc. (+2,7 pb).