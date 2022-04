DZIEŃ NA FX: FI: Złoty stabilny w przedziale 4,62-4,65: EUR; rynek FI czeka na aukcję MF

Notowania polskiej waluty powinny pozostać stabilne w przedziale 4,62-4,65/EUR, a zachowanie krajowego rynku długu mogą zdeterminować wyniki czwartkowej aukcji sprzedaży obligacji MF - ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

"Należałoby oczekiwać stabilizacji notowań polskiej waluty - EUR/PLN powinien pozostać w przedziale, w którym porusza się od pewnego czasu, czyli 4,62-4,65" - powiedziała Kurtek.

Ekonomistka zaznaczyła, że w obecnej sytuacji trudno przewidzieć, jak będą zachowywać się rynki bazowe, szczególnie para EUR/USD, co również mogłoby mieć wpływ na notowania złotego.

"Gdyby na wschodzie Ukrainy nastąpił przełom, w jedną lub drugą stronę, znalazłoby to odzwierciedlenie na rynku FX. W ostatnich dniach pojawiają się też liczne wypowiedzi przedstawicieli głównych banków centralnych, które także mają przełożenie na główną parę walutową. Dzisiaj jeden z członków Rady Prezesów EBC zasygnalizował możliwość podwyżki stóp proc. eurolandzie już w lipcu, a ostatnio jastrzębi sygnał na rynek wysłał przedstawiciel Fed James Bullard" - dodała.

Przed otwarciem środowej sesji w Europie złoty zyskał do euro 2 grosze - kurs EUR/PLN spadł do ok. 4,63 i w dalszej części dnia poruszał się w wąskim przedziale 4,63-4,64.

RYNEK FI CZEKA NA AUKCJĘ MF

"Środa przyniosła spadki rentowności na światowych rynkach obligacji, choć po południu widzimy wyhamowanie tego ruchu. Zapowiedzi przedstawiciela EBC, że stopy w eurolandzie mogą szybko wzrosnąć zostały w większości przez rynek FI zignorowane. Na krajowym rynku spadki dochodowości są dużo bardziej wyraźne niż Bundów czy Treasuries, przy dużo wyższej zmienności - wczoraj obserwowaliśmy wzrosty o 20-30 pb, a dziś mamy niewiele mniejsze spadki" - powiedziała Kurtek.

"W czwartek na krajowym rynku długu najważniejsza będzie aukcja obligacji Ministerstwa Finansów. W obecnych, bardzo dynamicznych warunkach trudno przewidzieć czy pojawi się popyt na polskie papiery, czy nie. Wyniki przetargu mogą zdeterminować kierunek, w którym podążą rentowności SPW" - dodała.

MF zaoferuje w czwartek papiery serii OK0724, PS1024, PS0527, WZ1127, WZ1131 i DS0432 za 3-7 mld PLN, przy czym górna wartość oferty została obniżona z 8 mld PLN.

środa środa wtorek 15.40 9.47 15.25 EUR/PLN 4,6351 4,6368 4,6482 USD/PLN 4,2776 4,2875 4,3071 CHF/PLN 4,5091 4,5145 4,5529 EUR/USD 1,0835 1,0815 1,0792 PS0424 6,33 6,431 6,43 PS0527 6,61 6,75 6,76 DS0432 6,09 6,23 6,22

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl