DZIEŃ NA FX: FI: Złoty w konsolidacji, impulsem do zmian dopiero publikacja PMI z europejskich gospodarek

W najbliższych dniach złoty pozostanie w konsolidacji, impulsem do zmiany może być dopiero zaplanowana na koniec przyszłego tygodnia publikacja wstępnych odczytów PMI za sierpień z europejskich gospodarek - ocenia ekonomista BNP Paribas Wojciech Stępień. Na krajowym rynku długu przestrzeń do wzrostów rentowności jest ograniczona.

"Co do złotego, myślę, że na razie dużo się nie zmieni. Wczoraj mieliśmy lepsze dane o C/A, dziś dane o PKB za II kw., które były zgodne z naszymi oczekiwaniami, nieco lepsze od oczekiwań rynku. Niemniej jednak, na tym etapie te dane nie zmieniają perspektyw polityki monetarnej w Polsce. Nie ma dużej reakcji na złotym. Wydaje się, że na początku przyszłego tygodnia będzie brakowało jakichś mocniejszych impulsów" - powiedział PAP Biznes Stępień.

"Takim impulsem może być publikacja wstępnych odczytów PMI za sierpień z europejskich gospodarek, którą zaplanowano na 21 sierpnia. Jeśli do tego czasu nic niespodziewanego się nie wydarzy, np. w kontekście wojen handlowych, to powinniśmy obserwować konsolidację zarówno na eurodolarze, jak i na eurozłotym. W przypadku EUR/PLN mamy poziom 4,39, poniżej którego raczej trudno będzie zejść, od góry ograniczeniem będzie poziom 4,43. Dopiero po odczytach PMI może pojawić się impuls do zmiany - jeżeli dane potwierdzą, że ożywienie w kształcie V jest kontynuowane, to może będzie szansa na mocniejszego złotego" - dodał.

Jak wynika z opublikowanego w piątek szacunku flash GUS, Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2020 roku spadł o 8,2 proc. rdr. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w II kw. 2020 r. PKB spadł o 9,0 proc. rdr.

W czwartek NBP podał, że nadwyżka w obrotach bieżących w czerwcu 2020 r. wyniosła rekordowe 2.842 mln euro wobec konsensusu 1.766,8 mln euro nadwyżki.

RYNEK DŁUGU

"Jeśli chodzi o rynek długu, to obserwujemy minimalny wzrost rentowności w ostatnich dniach. Na koniec tygodnia trochę mniej, ale można powiedzieć, że cały tydzień to stromienie się krzywych. To jest też widoczne na polskim rynku długu, 10-latki są trochę wyżej" - powiedział ekonomista.

"Póki co przestrzeń do wzrostów jest ograniczona. Wydaje się, że w krótkim terminie jeśli chodzi o 10-latki to 1,4-1,5 proc. to maksimum, jakie możemy zobaczyć na rentownościach" - dodał.