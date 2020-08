DZIEŃ NA FX: FI: Złoty w konsolidacji; rentowności SPW mogą wzrosnąć

W najbliższym czasie kurs EUR/PLN pozostanie w konsolidacji między 4,40 a 4,50, przy czym większe są szanse na wzrosty niż na spadki - oceniają ekonomiści. Rentowności na krajowym rynku długu powinny pozostać stabilne na krótkim końcu, jednak mogą iść lekko w górę na środku i długim końcu krzywej.

"Perspektywa dla EUR/PLN nie prezentuje się zbyt optymistycznie. Patrząc na parę walutową w szerszym ujęciu, pozostaje ona między 4,40 a 4,50, przy czym znajduje się obecnie bliżej dolnego ograniczenia kanału, a notowaniom brakuje argumentów do trwałego wyjścia z konsolidacji" - powiedział PAP Biznes analityk BM mBanku Rafał Sadoch.

"Lipiec generalnie był bardzo dobry dla krajowej waluty dzięki silnej przecenie dolara. Z początkiem nowego miesiąca widać próby odrabiania strat przez dolara, co nie jest dobrą informacją dla złotego. Dodatkowo rosnące obawy związane z koronawirusem, zagrażają popytowi na ryzyko, co też nie powinno sprzyjać złotemu. Przez to w najbliższych dniach kurs EUR/PLN pozostanie w swoim przedziale konsolidacji, przy czym szanse na wzrosty są większe niż na spadki" - dodał.

RYNEK DŁUGU

Na krajowym rynku długu skarbowego rentowności poszły w górę o 1-2 punkty bazowe.

"W najbliższym czasie zakładamy, że rentowność papierów na krótkim końcu pozostanie stabilna w pobliżu stawki referencyjnej NBP, co powinno przełożyć się na poziom między 0,1 a 0,15 proc. Z kolei średni i długi koniec mogą iść w górę, przez co cała krzywa może się wystromić. W perspektywie najbliższego tygodnia lub dwóch, dochodowość obligacji 5-letnich może kierować się w stronę 0,70 proc., a 10-letnich w stronę 1,35 proc." - powiedział PAP Biznes strateg rynku stopy procentowej PKO BP, Arkadiusz Trzciołek.

Wskazał, że presja na wzrosty rentowności może przyjść z rynków bazowych, gdzie sygnały z USA o kolejnych pakietach pomocowych oraz finalizowanie pakietów europejskich, mogą sprzyjać spadkowi awersji do ryzyka.

"Wśród czynników lokalnych, z jednej strony można spodziewać się mniejszej podaży, gdyż MF zorganizuje w sierpniu tylko jeden przetarg zamiany, a BGK i PFR redukują swoje plany emisyjne. Z drugiej jednak swoją aktywność wygasza również NBP, który przeprowadzi jedną aukcję skupu, a to w mniejszym stopniu będzie przeciwdziałało wzrostowi rentowności niż przedtem" - dodał.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich skarbowych papierów 10-letnich wynosi 0,569 proc. (+3,3 pb), a niemieckich -0,511 proc. (+2,2 pb).