DZIEŃ NA FX: FI: Złoty w konsolidacji; rentowności SPW mogą zniżkować

W najbliższym czasie EUR/PLN może stabilizować się w przedziale 4,55-4,60, a do końca tygodnia rentowności krajowych SPW mogą jeszcze zniżkować - oceniają ekonomiści.

"Na przestrzeni lutego - marca złoty tracił na wartości, głównie ze względu na korelację z umacniającym się wobec euro dolarem. Dziś eurodolar koryguje ostatnie spadki, przez co EUR/PLN oddalił się od 4,60. Patrząc obecnie na rynki i środowy odczyt inflacji w USA, wydaje się, że w tym środowisku dolar nie powinien radzić sobie zbyt dobrze, przez co nie oczekiwałbym znacznego osłabienia złotego" - powiedział PAP Biznes analityk BM mBanku Rafał Sadoch.

"Z drugiej strony nie powinniśmy widzieć presji na umocnienie złotego. W efekcie w najbliższym czasie spodziewam się stabilizacji między 4,55 a 4,60" - dodał.

Ocenił, że czwartkowe decyzje i komunikat po posiedzeniu EBC nie miały większego wpływu na rynek walutowy.

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu banku. EBC podtrzymał wielkość programu skupu aktywów PEPP na poziomie 1,85 bln euro i wskazał, że bierze pod uwagę kolejną rekalibrację programu, jeśli uzna to za konieczne.

We czwartek EUR/PLN pozostał stabilny na poziomie nieco poniżej 4,58. USD/PLN zniżkował o 0,2 proc. i znalazł się poniżej 3,83, a EUR/USD rósł o 0,2 proc. do 1,195.

RYNEK DŁUGU

Po czwartkowej decyzji EBC rentowności 10-letnich SPW zniżkowały nawet o około 10 proc., później nieco odbiły, jednak nadal są 6 pb niżej.

"Po posiedzeniu EBC zyskują obligacje państw strefy euro, a najmocniej z południa Europy. Włoski dług handlowany jest niżej o 8 pb, a bund o 4 pb. Rynki tak zareagowały na zapowiedź banku, że tempo zakupów obligacji w ramach programu PEPP znacząco przyspieszy w następnym kwartale" - powiedziała PAP Biznes zarządzająca funduszami w PFR TFI Izabela Sajdak.

"Na krajowym rynku obserwujemy od rana kontynuację umocnienia polskich obligacji. Ten ruch wspiera m.in. pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna w Polsce oraz zapowiedź powrotu obostrzeń w dwóch kolejnych województwach. W czwartek najsilniej spadły dochodowości na długim końcu i środku krzywej, które od wczoraj są niżej o ponad 6 pkt bazowych. Doprowadziło to do zacieśnienia 10-letniego spreadu do bunda o 10 pb do 180 pb w porównaniu do końca zeszłego tygodnia. Pozytywny sentyment na rynku długu powinien utrzymywać się do końca tygodnia" - oceniła.

Rząd przywraca lockdown w woj. mazowieckim i lubuskim na zasadach analogicznych do obowiązujących w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim - powiedział w trakcie konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Zamknięte regionalnie zostaną m.in. kina, ograniczona zostanie działalność galerii handlowych. W prezentacji KPRM podano, że lockdown w nowych województwach obowiązywać będzie od 15 do 28 marca.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,518 proc. (bez większych zmian), a niemieckich -0,344 proc. (-3,3 pb).

czwartek czwartek środa 14.59 9.37 16.08 EUR/PLN 4,5788 4,5656 4,5714 USD/PLN 3,8306 3,8181 3,8385 CHF/PLN 4,1374 4,1212 4,1287 EUR/USD 1,1953 1,1958 1,1909 PS0123 0,043 0,000 0,050 DS0726 0,82 0,82 0,84 DS1030 1,47 1,50 1,53

