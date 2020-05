DZIEŃ NA FX: FI: Złoty w nowej konsolidacji; 10-latki przejściowo w dół

Kurs EUR/PLN będzie budował nowy przedział wahań i w krótszym terminie pozostanie między 4,43 a 4,47 - oceniają analitycy. Rentowności krajowych 10-latek mogą przejściowo testować poziom 1 proc., który w dłuższym terminie będzie ograniczał przedział wahań od dołu. Krótki koniec krzywej pozostanie w okolicach zera.

"Mieliśmy tydzień pełen wrażeń i wygląda na to, że większość emocji jest już za nami. Po wybiciu się dołem z wielotygodniowej konsolidacji EUR/PLN do poniżej 4,50 teraz budujemy nowy zakres zmienności. Wygląda na to, że poziom 4,40 będzie bardzo mocno ograniczał spadki kursu od dołu, od góry w dłuższym okresie ograniczeniem będzie poziom 4,50. Na początku przyszłego tygodnia kurs prawdopodobnie pozostanie między 4,43 a 4,47" - powiedział PAP Biznes analityk BNP Paribas Bank Polska Wojciech Stępień.

"Dopóki wspiera nas dobry sentyment globalny prawdopodobnie nie wrócimy powyżej 4,50. Żeby tak się stało musiałoby dojść do realizacji dużego ryzyka, np. nałożenie przez USA kolejnych ceł na Chiny" - dodał.

RYNEK DŁUGU

Podczas piątkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego rentowności na krótkim końcu krzywej poszły jeszcze dół, jednak długi koniec lekko odbił do góry.

"Po zaskakującej obniżce stóp procentowych krzywa rentowności wystromiła się i przesunęła w dół. Rentowności na krótkim końcu spadły mocniej niż na długim i znalazły się w pobliżu zera w przypadku obligacji rocznych. Krótki koniec może teraz przejściowo być nawet ujemny, jednak nie ze względu na to, że inwestorzy wyceniają ujemne stopy w Polsce, ale przez to, że banki wolą trzymać papiery skarbowe niż gotówkę, gdyż te pierwsze zwolnione są z podatku bankowego. To będzie nadal generować popyt, przez który rentowności rocznych papierów mogą poruszać się wokół zera. W przypadku obligacji 2-letnich poziom zera będzie mocno ograniczał spadki od dołu" - powiedział Stępień.

"W przypadku długiego końca rynek może testować poziom 1 proc., ale wydaje się, że przebicie tego poziomu nie będzie długotrwałe. W dłuższym terminie powinniśmy podążać za niemieckim Bundem, wahając się w przedziale 1-1,5 proc." - dodał.

W czwartek Rada Polityki Pieniężnej obniżyła referencyjną stopę procentową o 40 pb do 0,10 proc. w skali rocznej. Stopę lombardową obniżono o 50 pb do 0,50 proc. Stopę depozytową utrzymano na poziomie 0,0 proc. Rynek nie spodziewał się zmian stóp.

RPP obniżyła wcześniej w marcu i kwietniu referencyjną stopę procentową w sumie o 100 pb, w krokach po 50 pb., co daje łączne luzowanie w obecnym cyklu o 140 pb.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,675 proc. (-3 pb), a niemieckich -0,446 proc. (-2,5 pb).