DZIEŃ NA FX: FI: Złoty w okolicy 4,58: EUR z presją na osłabienie; na rynku długu wzrosty rentowności

W krótkim terminie złoty powinien utrzymywać się przy poziomie 4,58/EUR, jednak nie można wykluczyć osłabienia się krajowej waluty - powiedział PAP Biznes analityk TMS Brokers Maciej Madej. Wyższy od oczekiwań, piątkowy odczyt PKB Polski za II kw. może sprzyjać wzrostowi rentowności SPW.

"Widzimy presję na złotego w porównaniu do walut regionu - czeskiej korony, węgierskiego forinta. Tamtejsze waluty mają większe wsparcie ze strony banków centralnych. Narodowy Bank Czeski, Bank Węgier rozpoczęły cykle podwyżek stóp procentowych celem stłumienia dość wysokiej inflacji, która również dziś zaskoczyła, jeśli chodzi o Czechy" - powiedział Madej.

"Jeśli inwestorzy spoglądają na region, to raczej skłaniają się ku rywalom złotego, co nie stawia go w najlepszym świetle. Narodowy Bank Polski utrzymuje raczej gołębie nastawienie, choć pojawiły się ostatnio próby przebicia się z jastrzębią retoryką. Niemniej uważam, że na najbliższym posiedzeniu RPP nie uzbiera się niezbędna liczba głosów za podwyżką. Jeśli chodzi o perspektywę monetarną, to raczej utrzymujemy, że główne parametry nie ulegną zmianie do końca roku" - dodał.

Zdaniem analityka, eurozłoty w krótkim terminie będzie utrzymywał się w okolicy 4,58.

"W krótkim terminie słabość złotego będzie się utrzymywać. Poziomy 4,58 w relacji do euro są jak najbardziej prawdopodobne. Ruch wyżej - w okolice 4,60 - wymagałby jeszcze większego osłabienia na rynkach bazowych, spadku eurodolara. Raczej oczekiwałbym utrzymania poziomu w okolicy 4,58 w perspektywie tygodnia. Nie można jednak wykluczyć dalszego osłabienia" - zaznaczył Maciej Madej.

RYNEK DŁUGU

"Jeśli chodzi o rynek długu, to mamy do czynienia z systematycznym wzrostem rentowności, zarówno tych w USA, jak i w Polsce, które bardzo lubią naśladować rynki bazowe. W środę BGK zaoferuje swoje papiery, ale wydaje się, że wakacyjny handel nie powinien wnieść jakiejś zmiany nastrojów na rynku długu" - powiedział PAP Biznes analityk TMS Brokers.

W ramach emisji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Bank Gospodarstwa Krajowego zaoferuje w środę, 11 sierpnia, papiery serii FPC0328 i FPC0631. Podaż wyniesie minimum 0,5 mld zł.

Z kolei w piątek Główny Urząd Statystyczny opublikuje szacunek PKB Polski za II kw. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacują, że w II kw. polska gospodarka wzrosła o 11 proc. w ujęciu rdr.

W ocenie Madeja, ewentualny, wyższy od oczekiwań odczyt PKB może sprzyjać dalszemu wzrostowi rentowności SPW.

"Perspektywa gospodarcza skłania nas raczej ku wyższym rentownościom. Sporo możemy się dowiedzieć w piątek, kiedy zostaną opublikowane dane o PKB z Polski. Pokazanie solidnego odbicia gospodarczego, przy dość wysokiej inflacji, będzie sprzyjało dalszemu wzrostowi rentowności polskiego długu" - powiedział analityk.

wtorek wtorek poniedziałek 15.23 9.24 16.07 EUR/PLN 4,5730 4,5607 4,5663 USD/PLN 3,9023 3,8872 3,8843 CHF/PLN 4,2292 4,2232 4,2306 EUR/USD 1,1719 1,1736 1,1756 DS1023 0,41 0,41 0,39 DS0726 1,15 1,15 1,12 DS0432 1,80 1,80 1,78

