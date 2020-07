DZIEŃ NA FX: FI: Złoty w trendzie bocznym powyżej 4,40; krzywa SPW będzie się stromić

Jeżeli nie dojdzie do przewalutowania przelanych na konto PGNiG środków od Gazpromu złoty pozostanie w trendzie bocznym, powyżej 4,40 - oceniają ekonomiści. Nachylenie krzywej SPW będzie rosnąć z uwagi na niską dostępność krótkoterminowych papierów.

"Generalnie raczej spodziewamy się stabilizacji kursu złotego. Dużym ryzkiem są przelane na konto PGNiG środki od Gazpromu. Nikt nie wie, czy te środki zostaną przewalutowane, a kwota jest ogromna. Jeżeli do tego nie dojdzie, to EUR/PLN będzie poruszać się w trendzie bocznym, powyżej 4,40. Natomiast gdyby doszło do przewalutowania, to przy obecnej płynności, która jest fatalna, prawdopodobnie obserwowalibyśmy duży spadek kursu poniżej 4,40" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING BŚ Piotr Popławski.

Rosyjski koncern Gazprom we wtorek przekazał na konto polskiej PGNiG 1,5 mld USD nadpłaty za gaz, dostarczany po 1 listopada 2014 roku. Zwrot tej kwoty nakazał stronie rosyjskiej Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie w wyroku z 30 marca 2020 roku.

EUR/PLN spada w czwartek po południu o ok. 0,3 proc. do 4,4660.

RYNEK DŁUGU

"Polskie obligacje będą śledzić zachowania rynków bazowych - w kraju nie ma ciekawych danych, a najbliższa aukcja sprzedaży MF jest pod koniec miesiąca. Krzywa powinna się cały czas stromić. Ten proces uległby wyhamowaniu, gdyby Ministerstwo Finansów dorzuciło na rynek sporo więcej krótkoterminowych obligacji, a na razie robi wręcz odwrotnie, ponieważ na aukcjach zamiany zdejmuje z rynku krótkie papiery, których płynnościowo potrzebują banki" - powiedział Popławski.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rośnie o 2 pb do wynosi 0,70 proc., a niemieckich spada o 2 pb. -0,42 proc.