DZIEŃ NA FX: FI: Złoty w trendzie bocznym; rentowności SPW jeszcze w dół

W najbliższym czasie kurs EUR/PLN pozostanie w trendzie bocznym - oceniają ekonomiści. W tym tygodniu rentowności SPW mogą jeszcze spadać, choć wyznaczone w kwietniu poziomy będą prawdopodobnie tegorocznymi minimami.

"Na tle walut regionu złoty dość dobrze radzi sobie wobec euro, przy takiej skali obniżek stóp procentowych i luzowania ilościowego NBP. Pomimo tego, że bank centralny robi bardzo dużo, na rynku walutowym tego nie widać. Być może inwestorom ciężko jest znaleźć płynność, żeby grać przeciwko złotemu. Spodziewam się, że w najbliższym czasie kurs EUR/PLN pozostanie w trendzie bocznym" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego, Piotr Popławski.

RYNEK DŁUGU

W poniedziałek na krajowym rynku długu skarbowego rentowności wzrosły po 2 pb, wobec piątkowego zamknięcia, na całej długości krzywej.

"Nie widać powodów, by rentowności SPW miały w najbliższych dniach rosnąć. Obniżenie rezerwy dla banków komercyjnych uwolni z końcem miesiąca 40 mld zł płynności. Dodatkowo KNF chce obniżyć wymagane bufory na kredyty w CHF, co uwolni kolejnych 6 mld zł. Banki zgłoszą zatem blisko 50 mld zł popytu na obligacje skarbowe. Zakładając, że w najbliższym czasie MF nie zaleje rynku papierami, układ sił popytu i podaży będzie działał na korzyść obligacji, przez co rentowności mogą dalej spadać" - powiedział Popławski.

Dodał, że kwietniowe minima rentowności krajowych SPW będą prawdopodobnie również minimami rocznymi, co oznacza, że w kolejnych miesiącach dochodowości mogą powoli rosnąć.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,627 proc. (-2,9 pb), a niemieckich -0,455 proc. (+2,4 pb).