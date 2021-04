DZIEŃ NA FX: FI: Złoty wróci do osłabienia; rentowności SPW stabilne

Za czwartkowym spadkiem EUR/PLN do 4,60 stoją głównie czynniki globalne, jednak po świętach złoty będzie słabszy i wróci powyżej tego poziomu - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz ekonomicznych w Santander BP, Piotr Bielski. Globalna presja na wzrosty rentowności będzie się utrzymywać, jednak komunikat po PRR w przyszłym tygodniu może ją tłumić, przez co krajowe SPW pozostaną stabilne.

"Wydaje się, że za trwającym umocnieniem złotego stoją głównie czynniki globalne. Jak spojrzymy na zachowanie pozostałych walut rynków wschodzących, nie tylko w naszym regionie, to widać podobną tendencję. Najprawdopodobniej stoi za tym osłabiający się dolar. Nie wiemy tego na pewno, ale nie wykluczone, że nałożyły się na to większe transakcje lokalne" - powiedział Piotr Bielski.

Wyjaśnił, że często eksporterzy czekają z przewalutowaniem środków na PLN aż kurs będzie dla nich atrakcyjny. Ocenił, że być może firmy, które miały zgromadzone środki zdecydowały się wykorzystać ostatnie wzrosty EUR/PLN powyżej 4,65 i jeszcze przed świętami dokonać zakupu krajowej waluty. Tym razem skala umocnienia złotego jest bardziej widoczna, ze względu na obniżoną płynność rynku przed świętami.

"W kolejnym tygodniu wydarzeniem, które może mieć znaczenie dla notowań, zarówno złotego jak i SPW, będzie środowe posiedzenie RPP i piątkowa konferencja prezesa Adama Glapińskiego. To, że nie będzie zmiany stóp procentowych chyba nie ulega wątpliwości. Rynek będzie jednak obserwował retorykę rady, gdyż od poprzedniego posiedzenia pojawiły się informacje, które mogłyby skłonić do jej zmiany, np. zmiany rentowności SPW, osłabienie złotego i wyższa inflacja w marcu" - powiedział Bielski.

"Spodziewam się, że ani komunikacja po radzie, ani wypowiedzi prezesa NBP nie dadzą żadnych sugestii, że podwyżki stóp procentowych miałyby się zbliżać. Będzie to raczej czynnik, osłabiający złotego, przez co EUR/PLN może w kwietniu pozostawać powyżej 4,60, albo nawet sięgać 4,70 zanim PLN zacznie się umacniać" - dodał.

W czwartek złoty kontynuował umocnienie i zniżkując o 0,8 proc. wrócił do poziomu 4,60/EUR. Wobec dolara umacniał się o 1 proc., do 3,91. W tym czasie EUR/USD rósł o 0,25 proc. do 1,1760.

RYNEK DŁUGU

Rentowności krajowych SPW pozostawały w czwartek bez większych zmian, poza długim końcem, który poszedł w górę o 3 pb.

"Komunikat RPP może być czynnikiem obniżającym prawdopodobieństwo podwyżek stóp, a tym samym obniżającym rentowności. Podobnie oddziaływać będzie fakt, że na kwiecień zaplanowano dwa przetargi odkupu obligacji. Po weekendzie pojawi się także dużo danych i informacji z zagranicy, które to sygnały będą wywoływać presję na wzrosty rentowności. Będzie to jednak tłumione przez czynniki lokalne, przez co dochodowość krajowych SPW może się stabilizować" - powiedział Piotr Bielski.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spada o 5,5 pb do 1,691 proc., a niemieckich zniżkuje o 2,9 pb do -0,326 proc.

czwartek czwartek środa 15.40 9.29 16.14 EUR/PLN 4,5970 4,6343 4,647 USD/PLN 3,9088 3,9470 3,9575 CHF/PLN 4,1415 4,1795 4,2055 EUR/USD 1,1761 1,1741 1,1743 PS0123 0,052 0,040 0,050 DS0726 0,90 0,88 0,89 DS1030 1,59 1,56 1,56

