DZIEŃ NA FX: FI: Złoty zmierza w kierunku 4,80: EUR; rentowności SPW mogą dalej rosnąć

Przy umacniającym się nadal dolarze, złoty może dalej się osłabiać i w dosyć szybkim tempie osiągnąć poziom 4,80/EUR - uważa starszy ekonomista ING Piotr Popławski. Jego zdaniem ryzyko dla rentowności obligacji skarbowych jest asymetrycznie skierowane w górę.

"W horyzoncie tygodnia-dwóch kurs EUR/PLN może dalej wzrosnąć do poziomu ok. 4,80. Perspektywa osłabienia złotego rysowała się już od początku roku, gdy PLN nie umacniał się mimo aprecjacji innych walut w regionie i słabszego dolara. Było widać, że inwestorzy są czymś zaniepokojeni. Przypuszczamy, że może to wynikać ze zbliżającej się publikacji opinii TSUE ws. kredytów CHF. Dodatkowo, obecne zniżki kursu EUR/USD nie pomagają polskiej walucie. Jeżeli dolar dalej będzie się umacniał, to w dosyć szybkim tempie możemy znaleźć się na poziomie 4,80/EUR" - powiedział Popławski.

Kurs EUR/PLN przebił we wtorek po południu poziom 4,765 - po raz pierwszy od końca października 2022 roku, osłabiając się o 0,4 proc. Od dołka z ub. tygodnia na poziomie 4,68/EUR polska waluta straciła wobec euro już 1,8 proc.

Uwaga rynków w USA zwrócona jest we wtorek na wieczorne przemówienie prezesa Fed J. Powella, który zabierze głos o godz. 18.00 czasu polskiego.

RYNEK DŁUGU

We wtorek rentowności polskich papierów skarbowych rosną na całej długości krzywej od 18 pb. na krótkim końcu do 21 pb. na długim. Wyprzedaż SPW jest wyraźnie mocniejsza niż wtorkowe tendencje na rynkach bazowych - rentowność 10-letnich bundów rośnie o 4 pb. do 2,33 proc.

"Rynek powinien być w tym miesiącu cały czas pod presją, być może także w marcu. Sentyment do naszych aktywów nie jest rewelacyjny. Inwestorzy prawdopodobnie boją się, czy banki będą kupować obligacje, gdyby orzeczenie TSUE okazało się negatywne. W lutym niekorzystnie dla SPW wygląda także struktura popytu i podaży. W styczniu mieliśmy bardzo duże zapadalności i MF mało emitowało, a w bieżącym miesiącu jest odwrotnie - zapadalności nie ma, a podaże będą duże. Ryzyko jest asymetrycznie skierowane na wyższe rentowności" - powiedział Popławski.

MF prowadzi obecnie emisję 10- i 20-letnich obligacji nominowanych w euro. Zdaniem Popławskiego, zainteresowanie inwestorów tymi papierami może być duże, a wysokość emisji prawdopodobnie zależeć będzie głównie od tego, ile resort finansów będzie chciał uplasować.

wtorek wtorek poniedziałek 15.20 9.52 15.50 EUR/PLN 4,764 4,741 4,7358 USD/PLN 4,4558 4,4237 4,4041 CHF/PLN 4,8117 4,769 4,7488 EUR/USD 1,0692 1,0717 1,0753 PS0425 6,11 5,99 5,95 WS0428 5,98 5,85 5,81 DS1033 6,08 5,91 5,88

Wymyślił nowe polskie auto elektryczne. Pytamy czy to się może udać - zobaczcie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl