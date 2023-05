DZIEŃ NA FX: FI: Złoty znacząco się umacnia; rynek FX i FI czeka na konferencję prezesa NBP

W środę złoty przyspieszył aprecjację, krajowej walucie pomogły nieco dane o CPI z USA, ale skala trwającego od kilku tygodni umocnienia jest zastanawiająca - ocenia Mateusz Sutowicz z Banku Millennium. W jego opinii, inwestorzy będą obecnie czekać na przekaz po posiedzeniu RPP, w tym głównie na konferencję prezesa NBP.

"Środowa decyzja RPP o pozostawieniu wszystkich stóp procentowych bez zmian była zgodna z oczekiwaniami. Pozostaje pytanie o potencjalne zmiany w komunikacie i oczywiście o narrację czwartkowej konferencji prezesa NBP. Ryzyka komunikatu, czy jutrzejszej (początek o 15.00 - PAP) konferencji prezesa Glapińskiego są bardziej po stronie łagodnego przekazu, a w kontrze do tego, w środę, odbywają się zmiany złotego, który znacząco się umacnia" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała po posiedzeniu w dn. 9-10 maja 2023 r. wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna wynosi nadal 6,75 proc. Ankietowani przed posiedzeniem analitycy spodziewali się braku zmian stóp procentowych.

Jak wskazał ekspert, na ten moment trudno jest wskazać jakieś sensowne uzasadnienie tak znaczącego umocnienia złotego.

"Oczywiście łamanie jakichś istotnych poziomów technicznych napędza ten trend, a złotemu pomogły dane o CPI z USA i osłabiający się dolar. Duża część ruchu na PLN dokonała się jednak przed tymi danymi, kiedy to na rynkach panował spokój. Jest to o tyle zastanawiające, że jutrzejszy przekaz ze strony NBP może brzmieć gołębio, co oczywiście złotego by nie wspierało" - powiedział.

"Wskaźniki techniczne od kilku już sesji wskazują na to, że obecny trend złotego powinien się skończyć, a dzisiaj nasz model walutowy po raz pierwszy od dwóch lat zapalił się na czerwono, wskazując, że złoty jest przewartościowany w stosunku do twardych fundamentów" - dodał ekonomista Banku Millennium.

O godzinie 16.22 EUR/PLN spada o 0,7 proc. do 4,5207, a USD/PLN idzie w dół o 0,97 proc. do 4,1131. W tym czasie na rynkach bazowych dolar osłabia się, a kurs EUR/USD idzie w górę o 0,25 proc. do 1,0989.

RYNEK DŁUGU

"W środę zmiany rentowności SPW nie są znaczące, jednak obroty są duże i trwa swego rodzaju +przeciąganie liny+ pomiędzy popytem i podażą. Na krajowym długu, chyba nawet bardziej niż na złotym, czekamy na to jak będzie brzmiał przekaz po posiedzeniu RPP. Nie spodziewamy się, aby miał on brzmieć bardziej łagodnie niż dotychczas, jednak oczekujemy coraz mocniejszego akcentowania możliwych obniżek stóp procentowych w Polsce pod koniec roku, z uwagi choćby na zbliżające się wybory" - powiedział Mateusz Sutowicz z Banku Millennium.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują o 5,5 pb. do 3,467 proc., a niemieckich idą w dół o 3,1 pb. do 2,3055 proc.

środa środa wtorek 16.26 09.50 15.41 EUR/PLN 4,5220 4,5532 4,565 USD/PLN 4,1141 4,1493 4,1689 CHF/PLN 4,6304 4,6668 4,6667 EUR/USD 1,0992 1,0973 1,0951 PS0425 5,734 5,757 5,749 WS0428 5,726 5,746 5,740 DS1033 5,792 5,833 5,824

