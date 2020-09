Dzień na FX: Obligacje pod wpływem rynków bazowych

W najbliższych dniach największy wpływ na złotego będzie miała kondycja dolara oraz dane z końcówki tygodnia, przede wszystkim amerykańskie payrolls - powiedział starszy ekonomista ING Banku Śląskiego, Piotr Popławski. Z kolei krajowe obligacje skarbowe będą pod wpływem rynków bazowych.

"Aktualna kondycja złotego jest obecnie uzależniona od sytuacji na eurodolarze. W momencie, gdy EUR/USD wyhamował swoje wzrosty, to także EUR/PLN nie chce dalej spadać. Rynki obecnie wyczekują na to, czy dolar będzie kontynuował swoje osłabienie. Jeśli tak, to będzie to argument za zakupem walut z regionu CEE. Obserwujemy mocną ujemną korelację między walutami regionu, tj. złoty, korona czeska, forint węgierski, a dolarem" - powiedział Piotr Popławski.

Ekonomista dodał, że inwestorzy będą przede wszystkim czekać na amerykańskie dane makroekonomiczne z końcówki tego tygodnia, w szczególności na dane z rynku pracy w piątek.

"W przypadku amerykańskich payrolls liczymy na negatywne zaskoczenie, co powinno podciągnąć kurs EUR/USD w górę. Takie zachowanie eurodolara może wpłynąć na wybicie w dół z konsolidacji EUR/PLN. Gdyby tak się stało to EUR/PLN może na chwilę dotrzeć do granicy 4,35" - dodał.

"W Polsce mamy obecnie dużą niejasność w kwestii aktualnych potrzeb pożyczkowych rządu, które będą musiały zostać sfinansowane poprzez emisje obligacji skarbowych. Z jednej strony w budżecie zaproponowano duże potrzeby pożyczkowe na przyszły rok, a później okazało się, że część tego zapotrzebowania zostanie pokryta z funduszy unijnych" - powiedział Piotr Popławski.

"W tym tygodniu na polskie obligacje skarbowe największy wpływ będzie miała sytuacja na rynkach bazowych. Spodziewamy się słabszych danych makroekonomicznych z USA, dlatego nasze obligacje skarbowe powinny się ustabilizować" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,715 proc. (+2,2 pb), a niemieckich -0,402 proc. (-0,5 pb).