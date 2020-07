DZIEŃ NA FX: Złoty może się osłabić

W najbliższym czasie kurs EUR/PLN może kierować się w stronę 4,48 - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem rentowności krajowego długu pozostaną stabilne na niskich poziomach, a obecne wyceny będą w krótkim terminie wspierane przez czwartkowe posiedzenie EBC.

W najbliższym czasie kurs EUR/PLN może kierować się w stronę 4,48 - oceniają ekonomiści.

W trakcie środowych notowań na krajowym rynku długu rentowności obligacji skarbowych pozostały bez większych zmian.

Komunikat EBC w sprawie stóp procentowych zostanie opublikowany w czwartek o godz. 13.45.

- Wydaje się, że w najbliższych dniach kurs EUR/PLN albo będzie się stabilizował albo nastąpi próba odreagowania po wtorkowym umocnieniu, która skieruje kurs w stronę 4,48 lub lekko powyżej - powiedział strateg rynku walutowego PKO BP Jarosław Kosaty.



Ekonomista zwrócił uwagę, że w krótkim terminie, w przeciwieństwie do EUR/USD oraz EUR/CHF, które wyraźnie rosną, globalna poprawa nastrojów ma niewielkie przełożenie na złotego.

- Od wczoraj złoty umocnił się wobec euro, ale skala tego ruchu jest wyraźnie mniejsza niż na innych walutach. We wtorek Rada Polityki Pieniężnej nie zrobiła nic, żeby wesprzeć złotego, a raczej podkreśliła, że aktualne poziomy są relatywnie zbyt silne względem sytuacji gospodarczej i mogą być problemem dla szybszego powrotu do normalności - powiedział.

Ocenił, że potencjał do umocnienia złotego jest ograniczany także przez dane makroekonomiczne wskazujące na wolniejszy od oczekiwanego wzrost gospodarki niemieckiej.

- Polski rynek reaguje na koniunkturę w strefie euro, a ta pozostaje umiarkowana. Retoryka EBC w ostatnim czasie wskazuje bardziej na ryzyka niż sygnały za ożywieniem gospodarczym w kształcie litery V - dodał.

W trakcie środowych notowań na krajowym rynku długu rentowności obligacji skarbowych pozostały bez większych zmian.

- Mimo wzrostu popytu na ryzykowne aktywa, co powinno sugerować potencjał do wzrostu rentowności, dochodowości obligacji na rynkach bazowych, a także krajowych, notowane były z niewielką zmiennością na poziomach zbliżonych do wtorkowego zamknięcia - powiedział strateg rynku stopy procentowej PKO BP Mirosław Budzicki.

W jego ocenie środowe publikacje danych makroekonomicznych, takie jak inflacja, a także aukcja BGK, nie miały wpływu na notowania.

- Wydaje się, że weszliśmy w tryb wakacyjny i w najbliższym czasie notowaniom powinna towarzyszyć niewielka zmienność i niższe obroty. Czwartkowe posiedzenie EBC może lekko wspierać rynek długu w krótkim terminie. Nie spodziewam się zmian w polityce pieniężnej banku, a łagodny ton retoryki zostanie utrzymany. Przez to rentowności w Europie, także w Polsce, nie powinny rosnąć i zostaną podtrzymane na obecnych bardzo niskich poziomach - powiedział.

Komunikat EBC w sprawie stóp procentowych zostanie opublikowany w czwartek o godz. 13.45.

- W dalszym ciągu z jednej strony pojawiają się informacje o rozwoju pandemii, z drugiej są napięcia na linii USA-Chiny. Raz są to informacje pozytywne, raz negatywne, a w obu przepadkach przekłada się to na przeciwny trend, przez co rynek pozostaje w trendzie bocznym. Bardzo luźna polityka pieniężna banków centralnych przeciwdziała wzrostom na długim końcu, więc nawet jak na rynku widać wzrost apetytu na aktywa ryzykowne, to nie towarzyszy temu wzrost rentowności - dodał.

Zwrócił także uwagę, że w dłuższym terminie czynnikiem ryzyka mogącym przełożyć się na poprawę sentymentu i lekki wzrost rentowności, może być porozumienie państw europejskich w sprawie programu pomocowego.

Pełne dane GUS o inflacji rdr w czerwcu były zgodne ze wstępnym szacunkiem - wskaźnik wyniósł 3,3 proc. rdr po 2,9 proc. w maju. Zdaniem ekonomistów, w lipcu CPI oscylować będzie blisko 3 proc., a głównym źródłem niepewności pozostaje kształt inflacji bazowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego sprzedał w środę obligacje o łącznej wartości 7,9 mld zł, w tym 10-letnie serii FPC0630 za 1.656,900 mln zł oraz 5-letnie serii FPC0725 za 6.248,894 mln zł - podał bank w komunikacie. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rośnie o 2 pb do 0,633 proc., a niemieckich pozostaje bez większych zmian na -0,445 proc.