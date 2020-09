Dzień na FX: Złoty może się osłabić, a rentowności zniżkować

W najbliższym czasie kurs EUR/PLN może zmierzać w stronę 4,48, a krajowe SPW mają jeszcze przestrzeń do zniżek - powiedział konomista Santander BP, Marcin Sulewski.

"W czwartek widzimy kontynuację ruchu z wczoraj, czyli wzrost kursu EUR/PLN po tym, jak dolar zaczął się umacniać w reakcji na dobre dane z USA. Za euro płacimy już 4,43 zł, co jest najwyższym poziomem od końca lipca. Wygląda na to, że wychodzimy górą z konsolidacji wokół poziomu 4,40, którą widzieliśmy w minionym miesiącu. Możemy mieć do czynienia z realizacją zysków z lipcowej aprecjacji złotego. Nie sądzę jednak, żeby w ramach tej korekty złoty miał się mocno osłabić i raczej nie przekroczy poziomu 4,48" - powiedział Marcin Sulewski.

Dodał, że podwyższona zmienność na rynku dodatkowo wspierałaby scenariusz osłabienia złotego, przy czym wzrost kursu EUR/PLN powinien być tylko krótkoterminowy a w kolejnych tygodniach złoty powinien wrócić do aprecjacji.

W czwartek na długi koniec i środek krajowej krzywej rentowności przesunęły się w dół po około 0,5 pb, a krótki koniec spadł o 1 pb.

"Mamy za sobą kolejny dzień spadku rentowności. Obligacje w dalszym ciągu odrabiają straty z zeszłego tygodnia wywołane wypowiedzią prezesa Fed Jerome Powella w Jackson Hole. Od początku tygodnia rentowność krajowych 10-latek spadła już o około 10 pb. W całym sierpniu rentowności rosły więc jest jeszcze przestrzeń do spadków. Dalsza część tygodnia może zależeć od publikowanego w piątek miesięcznego raportu z rynku pracy (godz. 14.30 - red.)" - powiedział Sulewski.

W ubiegły czwartek prezes Fed. Jerome Powell poinformował, że Fed będzie od teraz stosować uśredniony 2-proc. cel inflacyjny (tzw. average inflation targeting) w ramach zakończonego przeglądu celów i narzędzi polityki monetarnej. Oznacza to, że inflacja będzie mogła "przez pewien czas" "umiarkowanie" przekraczać 2 proc. po okresach, w których wzrost cen był niższy niż 2 proc. Zdaniem ekonomistów dzięki temu stopy procentowe mogą pozostać na niskim poziomie dłużej niż się przedtem spodziewano.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,638 proc. (-1,3 pb), a niemieckich -0,487 proc. (-1,4 pb).