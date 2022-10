DZIEŃ NA GPW: Czwartkowa sesja była mocna; jeśli WIG20 pokona 1.450 pkt to jest szansa na ruch powyżej 1.650 pkt.

Czwartkowa sesja na GPW była mocna, a pozytywny sentyment to efekt m.in. umacniającego się złotego. Jeżeli WIG20 wyjdzie powyżej 1.450 pkt to jest szansa na ruch nawet powyżej 1.650 pkt. - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities.

"Dzisiejsza sesja była mocna - WIG20 wzrósł o ponad 2 proc. i - co ciekawe - ten pozytywny sentyment jest też potwierdzony przez rynek walutowy. Kurs USD/PLN spada, złoty się umacnia, widać też umocnienie na EUR/USD - umocnienie euro sprzyja złotemu, a mocniejszy złoty wyraźnie sprzyja wzrostom na giełdzie. Było dziś widać bardzo pozytywne zachowanie banków, rośnie więc szansa na jakieś większe odreagowanie czy odbicie na tym sektorze. Pytanie, czy uda się ten pozytywny sentyment utrzymać na jutrzejszej sesji - na ten moment jest ku temu raczej dogodny układ" - ocenił Sobiesław Kozłowski z Noble Securities.

"Te spółki, które mocno ostatnio spadały mają szanse na mocniejsze odreagowanie. Patrząc w nieco dalszej perspektywie, zakładamy odbicie do mniej więcej końca listopada, początku grudnia i sprzyja temu statystyka czy sezonowość na S&P500 czy WIG20. Jeżeli udałoby się wybić na WIG20 powyżej 1.450 pkt to jest szansa na rajd w górę, być może nawet powyżej 1.650 pkt." - dodał.

WIG20 zakończył czwartkową sesję wzrostem o 2,06 proc. do 1.427 pkt. mWIG40 poszedł w górę o 1,16 proc., a sWIG80 wzrósł o 0,34 proc. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 1,66 proc.).

W ujęciu sektorowym na GPW najmocniej wzrosły WIG-Banki (+3,7 proc.) i WIG-Górnictwo (+3,6 proc.), a najsłabiej zachowywały się WIG-Spożywczy (-2,1 proc.) oraz WIG-Chemia (-1,7 proc.).

Obroty na szerokim rynku wyniosły ok. 1.045 mln zł, z czego 872 mln zł przypada na spółki z WIG20. Najmocniej handlowanymi spółkami były PKN Orlen (156 mln zł) i Allegro (119 mln zł).

Liderem wzrostów w WIG20 był mBank, którego kurs wzrósł o 7,2 proc., ale pozytywnie wyróżniły się także pozostałe banki. Kurs Santander BP poszedł w górę o 3,6 proc., Pekao o 3,5 proc., a PKO BP o 3,8 proc.

PKO BP podał, iż osiągnął zysk na operacji zakupu i sprzedaży akcji PKN Orlen, a w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu akcje Orlenu odkupiły krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Kurs PKN Orlen po spadkach z początku sesji zakończył dzień na 1,2 proc. plusie.

Wśród liderów wzrostów były także Orange Polska i KGHM, których kursy poszły w górę o ok. 4 proc.

Najsłabiej w WIG20 zakończyły sesję akcje Kęt (-2,8 proc.), choć w trakcie sesji były na wyraźnym plusie. Grupa podała w środę, że miała w trzecim kwartale 2022 r. 170,8 mln zł zysku netto. Wcześniej szacowano zysk w tym okresie na 160 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 1,51 mld zł, EBIT 211,6 mln zł, a EBITDA 253 mln zł. Zysk netto j.d. wyniósł 170,5 mln zł. Grupa spodziewa się słabszego czwartego kwartału, ale oczekuje, że w 2023 r. może nastąpić odbicie i powrót do normy.

Negatywnie wyróżniły się także PGE (-1,6 proc.) i CCC (-1,6 proc.), które podało, że uzgodniło term sheet dotyczący zmiany umowy kredytowej zawartej 2 czerwca 2021 r. Aneks do umowy kredytowej, który będzie zawarty na podstawie term sheet, wprowadzi zmiany wskaźników finansowych testowanych zgodnie z treścią umowy oraz zmiany terminów testowania wskaźników finansowych. Podpisana w czerwcu 2021 r. umowa kredytowa dotyczyła finansowania w łącznej wysokości 886 mln zł.

W mWIG40 liderami wzrostów okazały się: Kruk (+9,4 proc.), ING Bank Śląski (+5,7 proc.) i Asbis (+5,2 proc.), którego skonsolidowane przychody we wrześniu 2022 roku wyniosły ok. 291 mln USD i były o ok. 19 proc. wyższe niż rok wcześniej.

W gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku były także Benefit Systems (+4,5 proc.), Millennium (+3,7 proc.), Mercator (+3 proc.) i XTB (+3 proc.).

O 2 proc. wzrósł kurs 11 bit studios. Jak poinformował prezes Przemysław Marszał, spółka planuje wydawać 3-4 gry rocznie jako deweloper i wydawca. Studio pracuje obecnie nad trzema projektami, których budżet to 110 mln zł, z kolei wydawnictwo zajmuje się 4 tytułami, których budżet to 50 mln zł.

Po przeciwnej stronie tabeli mWIG40 znalazła się Enea (-5,1 proc.). O 4,1 proc. spadł kurs Kernela, o 3,9 proc. kurs Datawalk, a o 3 proc. Neuki.

W sWIG80 w gronie liderów wzrostów znalazły się walory Photonu (+4,9 proc.), Pekabeksu (+3,9 proc.), Asseco SEE (+3,4 proc.) i Arctic Paper (+3,2 proc.).

O 0,5 proc. do 37,2 zł poszedł w górę kurs Ryvu Therapeutics. Analitycy Biura Maklerskiego Pekao, w raporcie z 19 października, podtrzymali rekomendację "kupuj" dla Ryvu Therapeutics, podnosząc cenę docelową do 68,7 zł z 58 zł wcześniej.

Najsilniejszą przeceną dotknięty został ZE PAK (-8,9 proc.), który w środę był liderem na GPW, rosnąc o ponad 26 proc. Ponadto o 3,9 proc. spadł kurs Astarty, a o 3,7 proc. Serinusa.

