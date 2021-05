DZIEŃ NA GPW: Duże i średnie spółki z kolejnymi rekordami; liderami motoryzacja i banki

Główne krajowe indeksy giełdowe, za wyjątkiem sWIG80, zdołały na koniec tygodnia nieznacznie poprawić swoje niedawne wieloletnie maksima. Najmocniej w ujęciu sektorowym rosła motoryzacja, a w WIG20 wzrostom przewodziły banki. Analitycy zwracają uwagę na ponad 6 proc. spadek PGE, po komunikacie TSUE dotyczącym wstrzymania wydobycia w kopalni Turów.

"Dzisiejsza sesja była pozytywna zarówno dla krajowych jak i zagranicznych inwestorów. Na rynkach bazowych drugi dzień trwa odbicie i my rośniemy w ślad za nimi, choć na WIG20 korekta nie sięgnęła nawet najbliższego wsparcia na 2.100 pkt. To pokazuje, że krajowy rynek blue chipów jest w miarę silny" - powiedział PAP Biznes kierownik Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego w BM BNP Paribas, Michał Krajczewski.

"Pozytywna atmosfera na piątkowej sesji możliwa była dzięki odczytom PMI. W strefie euro i w USA pozytywnie zaskoczyły nie tylko dane z przemysłu, ale także dotyczące usług. Widać, że otwieranie gospodarek, które rozpoczęło się w kwietniu, pozytywnie wpływa na koniunkturę i wydaje się być paliwem dla wzrostów" - ocenił.

We wstępnym wyliczeniu firma Markit podała, że indeks PMI w usługach strefy euro w V wyniósł 55,1 pkt. (oczekiwano 52,5 pkt.), w przemyśle wyniósł 62,8 pkt. (oczekiwano 62,5 pkt.).

Z kolei indeks PMI w przemyśle USA w maju wyniósł 61,5 pkt. (oczekiwano 60,2 pkt.), a w usługach wyniósł 70,1 pkt. (analitycy spodziewali się 64,5 pkt.).

Na piątkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 0,37 proc. poprawiając swoje ponad roczne maksimum do 2.139,06 pkt. WIG zwyżkował o 0,58 proc. do 63.626,19 pkt., a mWIG40 wzrósł o 1,54 proc. do 4.715,56 pkt. Oba indeksy po raz kolejny znalazły się na nowym 3-letnim szczycie. Z kolei sWIG80 jako jedyny poszedł w dół i stracił 0,07 proc. osiągając poziom 20.471,89 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX szedł w górę o 0,5 proc. Amerykański S&P 500 rósł o 0,5 proc., a technologiczny Nasdaq zwyżkował o 0,1 proc.

Obroty na GPW wyniosły 1,2 mld zł, z czego 933 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach PKO BP (148 mln zł) oraz CD Projektu (115 mln zł).

Zwyżkowało 8 z 15 indeksów sektorowych. Krajczewski zauważył, że najlepiej radziły sobie spółki cykliczne i przemysłowe. Najmocniej rosła motoryzacja (+6 proc.), banki (+2,8 proc.), a po ok. 1-2 proc. zwyżkowały leki, nieruchomości i budownictwo.

Z kolei wyraźnie traciły telekomy (-1,2 proc.) i producenci gier (-2,2 proc.). Liderem spadków była jednak energetyka - poszła w dół o 3,1 proc.

Zarówno w sektorze jak i w WIG20 najmocniej spadał kurs PGE. Choć do południa kurs spółki rósł o 2 proc., to po komunikacie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kurs zaczął wyraźnie zniżkować. Notowania zamknęły się 6,6 proc. spadkiem na poziomie 9,15 zł, przy obrotach blisko 70 mln zł.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podał, że Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, której PGE jest właścicielem. W lutym Czechy złożyły pozew przeciwko Polsce do TSUE w związku z rozbudową kopalni węgla brunatnego Turów. Praga domagała się wstrzymania wydobycia w Turowie do czasu decyzji TSUE.

W piątkowym postanowieniu wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta uwzględniła wniesiony przez Czechy wniosek do czasu ogłoszenia ostatecznego wyroku.

"Jest to raczej zaskakująca informacja. Widząc reakcję rynku wydaje się, że w krótkim terminie inwestorzy nie spodziewali się negatywnego wyroku. Liczyli raczej, że proces z Czechami będzie się przedłużał, a ewentualna decyzja w tej sprawie może zapaść w przyszłości" - ocenił Krajczewski.

W gronie blue chipów wyraźnie zwyżkowały banki. Santander poszedł w górę o 2,6 proc. i znalazł się na poziomie 256,3 zł - nowym rocznym maksimum Merca. Przy najwyższych obrotach na rynku PKO BP poszedł w górę o blisko 4 proc., do 37 zł. Roczne maksimum poprawił także Pekao - wzrósł o 1 proc. do 91,7 zł.

Mocno rósł także Mercator Medical - o 3,2 proc. do 248,5 zł.

W mWIG40 wzrostem o ponad 10 proc. wyróżnił się Inter Cars. Przy drugich obrotach w indeksie (23 mln zł) kurs wyznaczył nowy rekord notowań na poziomie 373 zł. Krajczewski zauważył, że spółka podała wyniki, które jak ocenił znacznie przewyższyły oczekiwania inwestorów. Dodał, że w tym roku branża części samochodowych powinna dobrze sobie radzić. Inter Cars miał w I kw. 2021 r. 116,1 mln zł zysku netto j.d. wobec 78,8 mln zł konsensusu.

Przy obrotach nieprzekraczających 0,5 mln zł w dół o 5,5 proc. poszedł kurs DataWalk.

W gronie małych firm najmocniej rósł Mabion - o 12,3 proc. przy najwyższych obrotach w indeksie (13 mln zł). W opublikowanym po czwartkowej sesji raporcie Mabion podał, że jego strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 17,1 mln zł wobec blisko 20 mln zł straty rok wcześniej. W piątek agencja Bloomberg podała jednak, że analitycy mBank spodziewają się, że Mabion wejdzie w skład indeksu mWIG40.

Krajczewski ocenił, że choć zwykle zmiany składu mWIG40 i sWIG80 nie wywołują dużych reakcji inwestorów, to w tym przypadku ta informacja mogła być pretekstem do spekulacyjnego odbicia, w trwającym od połowy marca trendzie spadkowym.

Na koniec dnia w sWIG80 przeważyły jednak spadki, a najmocniej traciły Asbis i Rainbow Tours - po ok. 5 proc.

