Dzień na GPW: duży spadek CD Projekt, potężny wzrost Mabionu

Po początkowych środowych wzrostach głównych indeksów na GPW na koniec dnia nie zostało ani śladu. Najmocniej zniżkował indeks dużych spółek, w którym CD Projekt stracił ponad 5 proc. Mimo 90-proc. wzrostu kursu Mabionu, pod kreską znalazł się także mWIG40.

Na zamknięciu środowej sesji WIG20 spadł o 0,83 proc. do 1.943,24 pkt., WIG zniżkował o 0,69 proc. do 57.897,00 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,17 proc. do 4.360,62 pkt., a sWIG80 stracił 0,54 proc. do 17.817,21 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1,4 mld zł, z czego 1.029 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (195 mln zł) oraz CD Projektu (190 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW, niemiecki DAX rósł o 0,1 proc., amerykański S&P 500 tracił 0,1 proc., a technologiczny Nasdaq tracił 0,6 proc.

"Przy negatywnym otoczeniu mocnym wzrostem wyróżnił się Mabion, który poinformował, że może zająć się produkcją substancji czynnej, mogącej posłużyć do produkcji szczepionki na COVID-19. Spółka ma moce wytwórcze i w czasie wąskich gardeł dostaw szczepionki może stać się zwycięzcą obecnej sytuacji" - wskazał.

Kurs Mabionu wzrósł we środę o 90 proc. do 59,2 zł i znalazł się najwyżej od roku. Obroty wyniosły 80 mln zł. Pod tym względem spółka znalazła się na piątym miejscu na GPW. Mabion poinformowała przed sesją o zawarciu umowy ramowej z Novavax na transfer technologii i próby techniczne produkcji szczepionki przeciw Covid-19 w skali komercyjnej. Polski Fundusz Rozwoju zainwestuje w rozwój mocy produkcyjnych Mabionu do 40 mln zł.

Wzrost notowań Mabionu przybrał na sile po tym jak w ciągu dnia PFR poinformował, że jeśli będzie taka potrzeba, jest gotów dalej wspierać Mabion pod względem finansowym, aby spółka mogła dokonać kolejnych inwestycji zwiększających moce produkcyjne.

"Kolejne sesje i raporty pokażą, czy spółce uda się przekonać inwestorów o tym, że może w skali przemysłowej produkować i wspierać produkcję szczepionki. Jeśli tak, byłby to game changer jeśli chodzi o postrzeganie Mabionu i jego zdolność do generowania wyniku dla akcjonariuszy" - ocenił Kozłowski.

Według analityka dobrym prognostykiem dla sentymentu wobec rynku akcji może być trwający na GPW sezon wynikowy, a w szczególności wypowiedzi zarządów spółek w trakcie organizowanych konferencji wynikowych.

W ujęciu sektorowym na GPW nad kreską utrzymały się tylko 3 z 15 indeksów, choć przed południem przeważały wzrosty. Najmocniej zniżkowali producenci gier - o 3,5 proc.

W WIG20 spadkom przewodził CD Projekt - kurs akcji spadł o 5,4 proc., do 228,3 zł. To najniższe zamknięcie notowań od marca 2020 roku.

Z kolei 3,5 proc. stracił Alior Bank. Jak ocenił Kozłowski, w przypadku Aliora, a także części pozostałych spółek w indeksie, doszło do realizacji zysków po ostatnich wzrostach. Alior w poniedziałek rósł o około 16 proc.

O 3 proc. w dół poszedł także kurs PGE. Kozłowski zwrócił uwagę na CCC i LPP, które spadły odpowiednio o 2,2 i 1,6 proc.

"W przypadku spółek odzieżowych spadki mogą być związane z doniesieniami o nowych przypadkach koronawirusa w Polsce i obawach o powrót restrykcji" - ocenił analityk.

Zauważył także, że wśród rosnących w WIG20 spółek przeważał sektor finansowy. Najmocniej rosło Pekao - o 1,8 proc.

W indeksie średnich spółek poza Mabionem wyraźnie zyskały także Cormay - o 25 proc. do 1,69 zł i Celon Pharma - o 8,5 proc. do 49,7 zł. Kurs Celon Pharmy jest najwyżej od października 2020 r.

Celon podał, że zakończył współpracę z Lupin Atlantis Holdings przy komercjalizacji leku Salmex w 5 krajach. Jednocześnie zarząd spółki podpisał z firmą Glenmark Pharmaceuticals umowę dot. współpracy przy rejestracji, sprzedaży i dystrybucji Salmeksu na ponad 20 rynkach.

Mimo silnych wzrostów niektórych spółek, w indeksie przeważyły spadki. Najmocniej zniżkowało PKP Cargo - o 11 proc. do 18,5 zł. Jak ocenił Kozłowski doszło prawdopodobnie do realizacji zysków po tym jak spółka mocno zyskiwała w ostatnim czasie bez wyraźnych powodów fundamentalnych.

Wśród małych spółek najmocniej zwyżkowało AB - o 18 proc. do 42,9 zł. Kurs zbliża się do historycznego maksimum z 2015 r. na poziomie 44,35 zł. AB miało w w drugim kwartale roku obrotowego 2020/21 52,9 mln zł zysku przy przychodach w wysokości 4.243,6 mln zł. Osiągnięty zysk netto był 55,8 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes.

W sWIG80 także przeważyły jednak spadki, a po 6-7 proc traciły Trakcja, Wielton, Polimex Mostostal, Eko Export i Bioton.