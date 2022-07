DZIEŃ NA GPW: Główne indeksu wzrosły, ale WIG20 nie pokonał oporu na 1.700 pkt.

Środowa sesja, pomimo wzrostu wszystkich głównych indeksów zakończyła się pewnym niedosytem, gdyż WIG20 pomimo prób nie zdołał pokonać oporu na 1.700 pkt. - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski. Główną przyczyną tego było słabsze zachowanie sektora bankowego, jednak sytuacja może się zmienić jeśli EBC w czwartek podniesie stopy o 50 pb. – dodał analityk.

"Środowa sesja rozpoczęła się dobrze, ale zakończyła pewnym niesmakiem, a WIG20 nie udało się pokonać pierwszego oporu w okolicach 1.700 pkt. Główny wpływ na to miało osłabienie sektora bankowego, którego indeks być może tworzy formację klina kończącego (jednak z formacji kończących trend, w tym przypadku spadkowy - PAP) i podczas dzisiejszych notowań podjął nieudaną próbę wybicia z niego górą" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Jak wskazał analityk, ważna dla tego sektora, ale i dla całego rynku będzie czwartkowa decyzja EBC.

"Zastanawiam się, czy ewentualne podwyżka o 50 pb. będzie wystarczającym argumentem do poprawy sentymentu względem sektora bankowego w Europie, w tym i w Polsce oraz względem euro. Moim zdaniem jeśli taka skala podwyżki się zmaterializuje, to na WIG20 możliwe byłoby podejście do strefy 1.800-1.860 pkt. w perspektywie dwóch - trzech tygodni" - powiedział analityk.

Analityk, w gronie średnich spółek zwrócił uwagę na zachowanie Mercatora, po wstępnych wynikach kwartalnych.

"Wydawało się, że reakcja rynku po takich wynikach mogłaby być gorsza, ale wysoki poziom gotówki i kolejna fala covidu zmniejszają obawy o następne kwartały w wykonaniu tej spółki. Wydaje się, że inwestorzy szukają argumentów za odbiciem, a nie za spadkami i to pokazuje pewną zmianę na rynku" - zakończył analityk Noble Securities

WIG20 zakończył środową sesję wzrostem o 0,91 proc. do 1.694,58 pkt., WIG zyskał 0,93 proc. do 53.733,48 pkt. W górę poszły również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 1,04 proc. do 17.080,6 pkt., a mWIG40 o 1,06 proc. do 4.053,8 pkt.

Obroty na szerokim rynku były większe i wyniosły 0,836 mld zł, z tego 0,648 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały Allegro (101 mln zł) oraz Pekao( 98 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały mieszane nastroje. W tym okresie DAX i francuski CAC 40 traciły po ok. 0,15 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w górę o 0,76 proc.

W tym okresie po spadkach z początku sesji indeksy giełd amerykańskich zwyżkowały: Nasdaq100 o 1,5 proc., S&P500 o 0,8 proc., a DJI o 0,25 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 12 z 15 indeksów. Najmocniej wzrosły WIG-Leki (4,81 proc.) oraz WIG-Chemia (4,22 proc.), a najwięcej straciły WIG-Spożywczy (-2,39 proc.) oraz WIG-Odzież (-0,37 proc.).

W WIG20 w połowie i na zamknięciu notowań liderem było Allegro, którego kurs zyskał 6,3 proc. i testował lipcowe maksima.

Mocną drugą część notowań miały wchodzące do WIG20 spółki telekomunikacyjne. Cyfrowy Polsat zyskał 3,18 proc., a Orange Polska poszło w górę o 1,93 proc.

O 2,97 proc. do 107,6 zł zyskał kurs KGHM, któremu pomagały rosnące ceny miedzi. Spółka w czasie sesji podała, iż sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w czerwcu 2022 roku 63,8 tys. ton i była niższa rdr o 3 proc. Produkcja miedzi płatnej KGHM wyniosła w tym czasie 58,1 tys. ton, co oznacza spadek rdr o 11 proc.

Na plusach sesję zakończyły łączące się spółki paliwowe, a ich kursy testowały lokalne, lipcowe maksima. PKN Orlen zyskał 1,79 proc., a kurs Grupy Lotos wzrósł o 1,45 proc.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Lotos zgodziło się w środę na połączenie spółki z PKN Orlen poprzez przeniesienie całego jej majątku na Orlen w zamian za akcje nowej emisji - poinformował prowadzący obrady Radosław Kwaśnicki.

W związku z połączeniem PKN Orlen wyemituje 198.738.864 akcji serii E. Zgodnie z przegłosowanym parytetem, za jedną akcję Lotosu każdemu z jej posiadaczy zostanie przyznane 1,075 akcji emisji połączeniowej Orlenu.

Zgodę na połączenie muszą jeszcze wyrazić akcjonariusze PKN Orlen. Walne zgromadzenie płockiego koncernu w tej sprawie odbędzie się w czwartek, 21 lipca.

Po dobrej, wtorkowej sesji mieszane nastroje panowały w środę na największych pod względem kapitalizacji bankach. Najmocniejszy był mBank (+0,97 proc.), Pekao zyskało 0,26 proc., a kurs PKO BP i Santander BP poszły w dół odpowiednio o 0,23 i 1,03 proc.

Najmocniej, o 1,1 proc. w dół poszło jednak PGNiG, którego kurs od marcowego szczytu znajduje się w trendzie spadkowym i w tym okresie zniżkował o ok. 25 proc.

KE przedstawiła w środę plan zapobieżenia kryzysowi gazowemu w związku z możliwością całkowitego jego wstrzymania przez Rosję. Wg planu od 1 sierpnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej mają zredukować zużycie gazu o 15 proc. i ma to być główny pomysł Komisji Europejskiej na zapobieżenie kryzysowi energetycznemu podczas nadchodzącej zimy.

W mWIG40 liderem wzrostów były Famur (4,6 proc.) i Ciech (6,59 proc). Kurs Famuru kontynuuje wzrosty po pokonaniu średnioterminowej linii trendu spadkowego, a Ciechu wrócił do zakresu średnioterminowej konsolidacji, z której wybił się dołem na początku lipca br.

Najsłabszy w gronie średnich spółek był Mercator Medical (-5,06 proc.), który podał, iż szacuje stratę netto w drugim kwartale 2022 roku na około 5 mln zł wobec 113,8 mln zł zysku netto przed rokiem oraz 7,6 mln zł zysku w poprzednim kwartale. Członek zarządu ds. finansowych Michał Romański poinformował, że spółka nie widzi pozytywnego wpływu na sytuację rynkową ze strony kolejnej fali koronawirusa i realizacji strategii zero-COVID w Chinach.

Spośród małych, skupionych w sWIG80 spółek liderem wzrostów od początku sesji był Biomed Lublin, który na zamknięciu zyskał 32,02 proc. przy bardzo dużych, sięgających 23 mln zł obrotach. Kurs Biomedu wybił się górą ze średnioterminowego trendu bocznego, w którym pozostawał od marca br.

Biomed Lublin poinformował, iż zawarł z holenderską firmą farmaceutyczną BModesto umowę dotyczącą współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktu leczniczego Onko BCG 50 oraz Onko BCG 100. Łączna minimalna wartość zamówień w pierwszych pięciu latach obowiązywania umowy została określona na ok. 10,3 mln euro, czyli ok. 49 mln zł.

W sWIG80 mocne zwyżki kontynuuje Bumech (11,34 proc.), a jego kurs trzecią sesję z rzędu zamknął się na 52-tygodniowych maksimach.

Najsłabiej w indeksie małych spółek zachowały się akcje Astarty (-4,16 proc.) oraz IMC (-3,86 proc.), którego kurs przy małych obrotach zbliżył się do lipcowych minimów. W gronie liderów spadków był także Stalprodukt (-2,75 proc.), którego kurs zamknął się na 52-tygodniowych minimach, tracąc w tym okresie ok. 40 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl