DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy bez wyraźnego kierunku; ryzyko korekty utrzymuje się

Środa nie przyniosła znaczących zmian głównych krajowych indeksów, jednak na rynku uwagę zwracają bardzo duże obroty - powiedział PAP Biznes dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, Kamil Cisowski. Jego zdaniem, ryzyko rozwinięcia korekty utrzymuje się, a istotne dla krótkoterminowego sentymentu może być środowe, wieczorne przemówienie prezesa Fed.

"Za nami kolejna sesja bez wyraźnego kierunku na indeksach, natomiast nie oddaje ona tego co dzieje się na poszczególnych spółkach. Środowe obroty były bardzo wysokie (przekroczyły 3 mld zł - PAP), a liderem w tym względzie były walory Pepco Group gdzie sięgnęły 700 mln zł. Generalnie można powiedzieć, że sentyment do polskiego rynku akcji pozostaje pozytywny, co jest nieco wbrew naszym oczekiwaniom, gdzie od ok. 2 tygodni widzimy potencjał do rozwinięcia korekty, która póki co nie nadchodzi" - powiedział PAP Biznes dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, Kamil Cisowski.

Analityk wskazał, że optymistyczne są opublikowane w środę dane o inflacji, choć skala zaskoczenia w okolicach 0,5 pkt. procentowego nie oznacza bardzo dużo.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 r. wzrosły rdr o 17,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 18,0 proc. rdr i wzrostu o 1,1 proc. mdm.

"Wydaje się, że krajowa inflacja przekroczy na początku roku 20 proc., choć nie jest to przesądzone. Wpisujemy się jednak w odczyty krajów europejskich i otwiera to w pewnym sensie drogę, żeby obawy inflacyjne dalej malały" - dodał Cisowski.

Ekspert wskazał, że złoty pozostaje silny, a kurs EUR/USD przystopował. Jego zdaniem istotne dla globalnego sentymentu może być dzisiejsze przemówienie szefa Fed (19.30 czasu polskiego - PAP).

"Rynki akcji w tym momencie wyceniają malejące ryzyko globalnej recesji i w związku z tym sentyment pozostaje pozytywny. Gdyby okazało się, że Jerome Powell zepsuje go dzisiaj wieczorem, to moim zdaniem ryzyko znaczącego pogorszenia nastrojów, wyłączając skrajne wypowiedzi (szefa Fed), pozostaje dosyć odległe" - powiedział.

Analityk DI Xelion dodał, iż pomimo wymagających wycen w USA, w Polsce rynek ma wsparcie w dobrym sezonie wynikowym i przy obecnych wycenach krajowych akcji trudno myśleć o jakimś głębokim cofnięciu rynku.

"To uzasadnia fakt lepszego zachowania naszego rynku względem rynków bazowych i taki stan ma się szanse utrzymać, o ile nie przeszkodzą różnego rodzaju regulacyjne inicjatywy, dla których końcówka roku pod tym względem jest niebezpieczna. Ryzykiem pozostaje również geopolityka, choć obecnie wydaje się ono maleć" - podsumował Kamil Cisowski.

WIG20 zakończył środową sesję wzrostem na poziomie odniesienia na 1.736,26 pkt., a WIG zyskał 0,21 proc. do 56.058,18 pkt. Mocniejsze były indeksy małych i średnich spółek. mWIG40 wzrósł o 0,53 proc. do 4.108,81 pkt., a sWIG80 zamknął się na 1,26 proc. plusie na poziomie 17.729,97 pkt.

Obroty na szerokim rynku były bardzo duże i wyniosły 3,3 mld zł, z tego 3,07 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały Pepco Group (693 mln zł) oraz Orange Polska (471 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych europejskich parkietach przeważnie panowały umiarkowane wzrosty. W tym okresie DAX rósł o 0,2 proc., francuski CAC 40 szedł w górę o 0,7 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 notowany był na ok. 0,1 proc. minusie.

W tym czasie mieszane nastroje panowały na giełdach amerykańskich: Nasdaq100 zwyżkował o 0,1 proc., S&P500 spadał o 0,3 proc., a DJI szedł w dół o 0,6 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 12 z 15 indeksów. Najmocniej w górę poszły WIG-Chemia (3,04 proc.), WIG-Informatyka (1,21 proc.) i WIG-Energia (1,09 proc.). Najsłabsze zaś były WIG-Motoryzacja (-1,39 proc.) oraz WIG-Media (-0,99 proc.).

W WIG20 na zamknięciu sesji największe wzrosty zanotowały akcje JSW (4,63 proc.) oraz Pepco Group (4,69 proc.), które były w gronie liderów w połowie środowych notowań.

Z wchodzących do WIG20 banków, najmocniejsze były akcje Santander Bank Polska (+1,94 proc.), PKO BP i Pekao zamknęły się w okolicach poziomów odniesienia, a kurs mBanku spadł o 0,25 proc.

Santander BP poinformował we wtorek, że zwiększył wartość szacunku wysokości kosztów z tytułu wprowadzonych rozwiązań w zakresie tzw. wakacji kredytowych. Wynik finansowy brutto banku w IV kw. 2022 roku będzie obciążony kwotą ok. 159 mln zł.

Po spadkowym początku notowań i wyraźnych wzrostach do okolic 120 zł za akcję w kolejnych godzinach handlu, słabą końcówkę notowań miał KGHM, który zakończył sesję wzrostem o 0,35 proc. do 115,8 zł.

Na 0,77 proc. plusie zakończył środową sesję PKN Orlen. Spółka w czasie sesji poinformował, iż ma umowy z Aramco Overseas Company w ramach finalizacji realizacji środków zaradczych KE dot. przejęcia kontroli nad Lotosem.

Jak podano między innymi, Orlen podpisał z Aramco przyrzeczoną umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w Lotos SPV 1, do której na skutek podziału Lotos Paliwa wniesiona została zorganizowana część przedsiębiorstwa tej spółki obejmująca działalność w zakresie hurtowej sprzedaży paliw, za cenę, na którą składa się element stały w kwocie ok. 1 mld zł oraz element zmienny, zależny od wysokości długu netto oraz kapitału obrotowego Lotos SPV 1 w dniu podpisania umowy przyrzeczonej.

Koncern zawarł też z Aramco przyrzeczoną umowę sprzedaży na rzecz Aramco 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej, do której aportem wniesiona została rafineria w Gdańsku, za cenę, na którą składa się element stały w kwocie ok. 1,15 mld zł oraz element zmienny, zależny od wysokości długu netto oraz kapitału obrotowego w dniu podpisania umowy przyrzeczonej.

PKN Orlen poinformował również, iż podpisał z MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company umowy w ramach finalizacji realizacji środków zaradczych KE dot. przejęcia kontroli nad Lotosem. Koncern podał, iż trwają prace nad zakończeniem procesu zawarcia finalnej umowy nabycia od MOL stacji paliw na Węgrzech i na Słowacji.

Jak podano, z MOL zawarta została przyrzeczona umowa sprzedaży 100 proc. udziałów w Lotos Paliwa, za cenę, na którą składa się element stały w kwocie ok. 610 mln USD oraz element zmienny, zależny od wysokości długu netto oraz kapitału obrotowego Lotos Paliwa w dniu w którym podpisano umowę przyrzeczoną.

Bardzo słabo środową sesję zakończyły walory Orange Polska, których kurs spadł o 8,7 proc. przy bardzo dużych obrotach sięgających 471 mln zł.

Zniżki z połowy sesji powiększyły natomiast walory Allegro (-3,27 proc.), dla których była to trzecia spadkowa sesja pod rząd.

Allegro podało przed sesją, że skorygowana EBITDA grupy w trzecim kwartale 2022 roku wzrosła rdr o 13,9 proc. do 537,3 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 499,8 mln zł. Spółka podtrzymała prognozy wyników finansowych grupy w 2022 roku oraz działalności w Polsce. Jak poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes Jon Eastick, dyrektor finansowy spółki, Allegro spodziewa się spadku take rate w IV kwartale w stosunku do III kwartału 2022 roku. Dodał, że w pierwszej połowie 2023 roku możliwe jest wolniejsze tempo rozwoju e-commerce w Polsce niż dotychczas.

W mWIG40 w gronie liderów wzrostów był Asbis (5,01 proc.), którego kurs ustanowił 52-tygodniowe maksima. Jak poinformował prezes Asbisu Siergiej Kostevitch, Asbisc Enterprises uruchamia segment działalności związanej z robotyką, a do Polski z nową ofertą trafi jeszcze w 2022 roku. Grupa chce też w latach 2022-2023 wejść na nowe rynki w Afryce i Europie Zachodniej.

Mocno, o 5,75 proc. do 40,8 zł wzrosły walory Ciechu, zamykając się na 5-cio miesięcznych maksimach. Spółka podała we wtorek, że znormalizowana EBITDA grupy w III kw. 2022 roku wyniosła 229,9 mln zł wobec 213,1 mln zł konsensusu. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł w tym czasie 85,3 mln zł wobec 65,3 mln zł, które zakładał konsensus. Jak wskazano, pozytywne tendencje rynkowe są kontynuowane w IV kwartale, w szczególności w zakresie wysokiego popytu na produkty sodowe i krzemiany.

Jak poinformował prezes spółki Dawid Jakubowicz podczas wideokonferencji, w 2023 roku Ciech chciałby utrzymać wynik EBITDA znormalizowana na poziomie roku 2022. Dodał, że planowane akwizycje spółka przesuwa z roku bieżącego na rok 2023 r.

Po wyraźnych wzrostach na początku środowych notowań słabo sesję zakończył ZE PAK (-2,28 proc. do 21,45 zł). Spółka w III kw. br. odnotowała 129,1 mln zł zysku netto wobec 81,2 mln zł konsensusu. Przychody wyniosły w tym czasie 1.137 mln zł wobec 1.029 mln zł, które zakładał konsensus.

W mWIG40 najmocniej w dół poszły walory Mercatora (-4,92 proc. do 52,2 zł), który w trzecim kwartale 2022 roku zanotował 18,2 mln zł zysku netto wobec 39,5 mln zł zysku przed rokiem i 9,8 mln zł straty netto kwartał temu. W październiku Mercator szacował zysk netto na 18,4 mln zł.

W sWIG80, ale i na całym rynku liderem wzrostów były akcje Ryvu Therapeutics (26,5 proc. do 54,9 zł). W środę spółka poinformowała o zawarciu umowy z BioNTech. Ryvu otrzyma od firmy ponad 186 mln zł (40 mln euro), na które składa się płatność z góry w wysokości ok. 93 mln zł (20 mln euro) oraz ok. 93 mln zł (20 mln euro) w ramach inwestycji kapitałowej w spółkę. BioNTech sfinansuje także badania prowadzone przez Ryvu w ramach współpracy. Dodatkowo, Ryvu jest uprawnione do otrzymania płatności za osiągnięcie kamieni milowych z tytułu postępu na etapie badań i rozwoju, dopuszczenia na rynek i komercjalizacji (w wysokości do 876 mln euro/4,1 mld zł), a także jednocyfrowych tantiem od sprzedaży leków powstałych w wyniku współpracy.

Jak ocenił w rozmowie z PAP Biznes prezes Ryvu Paweł Przewięźlikowski, umowa Ryvu Therapeutics z BioNTech nie zmienia planów badawczo-rozwojowych spółki, poprawia natomiast jej pozycję negocjacyjną w pozyskaniu kolejnych kontraktów partneringowych. Przychody z BioNTech'u pokrywają istotną część, ale nie wszystkie potrzeby inwestycyjne Ryvu, a spółka nie zmienia założeń dotyczących planowanej emisji akcji.

W sWIG80 mocno wzrosły także akcje Enter Air (11,11 proc.), których kurs przy zwiększonych obrotach wybił się górą z budującego się od czerwca br. trendu bocznego. Enter Air miał po trzech kwartałach 2022 roku 4,3 mln zł zysku netto w porównaniu do 21,1 mln zł straty netto w trzech kwartałach 2022 r. Przychody w trzech kwartałach wyniosły 1.823,9 mln zł, o 116 proc. więcej rdr.

W gronie liderów był także PalyWay (+8 proc.), który odnotował w III kw. 2022 roku 42,1 mln zł zysku netto wobec 30,3 mln zł konsensusu. Przychody wyniosły w tym czasie 76,7 mln zł wobec 64 mln zł, które zakładał konsensus.

W gronie małych spółek z sWIG80 najsłabsze w środę były akcje Shopera (-3,97 proc.) oraz Boryszewa (-3,8 proc.).

