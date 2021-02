DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy poszły w dół; najmocniej stracił mWIG40

Choć przez większą część czwartkowej sesji WIG20 i WIG wyraźnie zyskiwały, to na koniec dnia wszystkie główne indeksy straciły. Najbardziej w dół poszedł mWIG40 (stracił ponad 1,4 proc.), a WIG20 zniżkował 0,3 proc. W indeksie krajowych blue chipów najmocniej potaniały akcje Orlenu oraz CCC.

"Choć WIG20 w czwartek zniżkował, to nadal należy oceniać pozytywnie sytuację na warszawskiej giełdzie. Po pierwsze, WIG20 jest na plusie biorąc pod uwagę wszystkie dotychczasowe sesje z tego tygodnia. Po drugie, w czwartek na europejskich rynkach dominowały spadki i na tle zagranicznych indeksów WIG20 wypadł relatywnie dobrze" - ocenił w rozmowie PAP Biznes analityk BM mBanku Kamil Jaros.

Analityk dodał także, że na rynkach nadal panują nie najgorsze nastroje, a dla WIG20 kluczowe jest wsparcie na poziomie 1.850 pkt.

"Dopóki WIG20 nie zejdzie poniżej kluczowego wsparcia 1.850 pkt., to ciągle można zakładać, że na krajowej giełdzie będziemy obserwowali pozytywny scenariusz. Na rynkach obserwujemy nadal dobre nastroje. Optymizm przeważa także wśród krajowych inwestorów. Dzisiaj pojawiły się m.in. wyniki sondażu inwestorów indywidualnych, gdzie widać przewagę optymistów" - dodał.

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 3,8 pkt. proc. do 49,7 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego spadł z kolei o 5,8 pkt. proc. do 26,5 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Na zamknięciu czwartkowej sesji WIG20 stracił 0,30 proc. do 1.980,77 pkt., WIG zniżkował 0,55 proc. do 58.684,46 pkt., mWIG40 poszedł w dół 1,43 proc. do 4.360,14 pkt., a sWIG80 stracił 0,56 proc. do 17.763,35 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1.466 mln zł, z czego 1.137 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach KGHM-u (176 mln zł) oraz CD Projektu (138 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił 0,20 proc., a S&P 500 zniżkował 0,84 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 13 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję pod kreską. Najbardziej na wartości straciły WIG-motoryzacja (w dół 3,40 proc.) oraz WIG-spożywczy (stracił 3,10 proc.).

Z kolei najmocniej zyskał sektor górniczy - w górę o 1,21 proc.

Podczas czwartkowych notowań najlepiej w WIG20 radziły sobie akcje Dino Polska - w górę 2,15 proc. do 247,2 zł. Kurs Dino Polska odbił po dwóch dniach mocnych 4-5-proc. spadków.

Na kolejnej pozycji pod względem wzrostów były akcje KGHM-u - spółka zyskała 1,40 proc. do 196 zł.

Na giełdzie metali LME w Londynie miedź coraz mocniej drożeje - cena metalu rano przekroczyła 8.500 USD za tonę. To nowy najwyższy poziom od 8 lat.

Po raz czwarty z rzędu zyskały akcje CD Projektu - tym razem w górę 1,36 proc. do 275 zł.

O 0,88 proc. do 5,93 zł wzrosły akcje PGNiG-u. Analitycy oceniają, że szacunkowe wyniki PGNiG za czwarty kwartał 2020 roku są lepsze od oczekiwań, zwłaszcza w segmentach obrotu oraz poszukiwań i wydobycia. Ich zdaniem spółce wciąż sprzyjają ceny gazu.

PGNiG szacuje skonsolidowany wynik EBITDA w czwartym kwartale 2020 roku na 2,32 mld zł wobec 1,58 mld zł przed rokiem. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 2,2 mld zł. Skonsolidowany wynik netto wzrósł do 1,3 mld zł z 0,03 mld zł rok wcześniej. Analitycy szacowali zysk netto na blisko 1 mld zł.

Mocno w dół poszły notowania spółek paliwowych: PKN Orlen (w dół 3,47 proc. do 59,02 zł), Lotos (2,09 proc. do 41,32 zł).

3,12 proc. do 101 zł zniżkowały akcje CCC.

Orange Polska podał, że wypracował w czwartym kwartale 654 mln zł zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu (EBITDAaL), o 4,1 proc. mniej niż przed rokiem. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozowali, że spółka osiągnie wynik na poziomie 659,2 mln zł. Spółka zawiązała rezerwy na roszczenia i sprawy sądowe w wysokości 35 mln zł. Kurs spółki zniżkował 2,30 proc. do 6,16 zł.

W indeksie średnich spółek najmocniej, bo o 5,26 proc., w górę poszły akcje Mabionu.

Istotnie zwyżkowały także: DataWalk (w górę 2 proc.) i Cormay (wzrost 1,62 proc.).

0,67 proc. zyskało Echo Investment, które poinformowało, że zarząd spółki zawarł z Dorotą Jarodzką-Śródką, Kazimierzem Śródką oraz Rafałem Jarodzkim przedwstępną umowę dot. pośredniego nabycia pakietu 16.945.487 akcji spółki Archicom, które stanowią ok. 66,01 proc. kapitału zakładowego i ok. 65,99 proc. głosów na WZ. Cena za pakiet akcji wynosić będzie 425,1 mln zł.

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej zniżkowały Budimex - w dół 4,62 proc. oraz Kernel - stracił 4,48 proc.

W sWIG80 najmocniej wzrosły: BOŚ - w górę o 5,44 proc., Polimex-Mostostal - wzrost o 4,13 proc.

Z kolei najmocniej w dół, bo ponad 7 proc., poszły akcje ML System. Na kolejnej pozycji pod względem spadków był Sanok - w dół 5,42 proc.

3,27 proc. w dół poszedł kurs Archicomu po informacji o przejęciu przez Echo Investment pakietu kontrolnego spółki.