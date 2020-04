DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy w górę; CD Projekt liderem wzrostów w WIG20

Główne indeksy na GPW poszły w czwartek w górę, a poza producentami leków na plusie znalazły się także wszystkie wskaźniki sektorowe. W WIG20 liderem wzrostów był CD Projekt, którego wyniki finansowe za IV kw. 2019 r. były znacznie powyżej oczekiwań rynku.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 2,31 proc. osiągając poziom 1.615,72 pkt., WIG zwyżkował o 2,13 proc. do 44.449,23 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,82 proc. do 3.091,14 pkt., a sWIG80 zyskał 1,39 proc. do 10.578,72 pkt.

Na plusie były wszystkie indeksy sektorowe, poza wskaźnikiem producentów leków, który spadł o 2,3 proc.

Obroty na GPW wyniosły 1.338 mln zł, z czego 1.136 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Na ostatniej sesji giełdowej przed świętami Wielkiejnocy WIG20 poruszał się w 40 punktowym przedziale wahań. Tuż po otwarciu indeks był 2,5 proc. nad kreską, jednak już o godz. 11 oddał całość porannych wzrostów i do godz. 14.30 pozostawał w trendzie bocznym. Wtedy to opublikowane zostały dane z rynku pracy w USA.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 6,606 mln do 16,6 mln. Tydzień wcześniej, kiedy odczyt pokazał rekordowy wzrost, kontrakty terminowe początkowo poszły w dół, ale indeks zakończył dzień na plusie. Tym razem kontrakty zaczęły rosnąć tuż przez publikacją i kontynuowały wzrosty po niej. W górę poszedł także WIG20 i na zamknięciu rósł niemal o tyle co na początku notowań.

W momencie zamknięcia notowań na GPW DAX rósł o 1,9 proc., a S&P 500 zyskiwał 1,3 proc.

W WIG20 najmocniej w górę poszły CD Projekt, CCC i Alior, które zyskały po około 6 proc.

Kurs CD Projekt zakończył notowania na poziomie 329 zł, a w trakcie sesji na chwilę przebił swoje maksimum na 331 zł. Spółka podała, że zysk netto spółki w czwartym kwartale 2019 roku wyniósł 108,9 mln zł. Był on ponad dwukrotnie wyższy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali wynik na poziomie 52,7 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem zysk wzrósł o 163 proc.

Wśród największych firm w dół poszły kursy trzech spółek, przy czym najmocniej spadł Lotos - o 3,7 proc.

W indeksach małych i średnich firm dwucyfrowymi wzrostami wyróżniły się: DataWalk - wzrost o 16 proc., Forte - o 13 proc. oraz Amrest - o 10 proc.. Z kolei 9 proc. zyskał kurs Wirtualnej Polski.

Kurs Mabionu spadł o 8 proc. Spółka podała przed sesją, że w 2019 r. miała 63,7 mln zł straty netto.

"Zakładając stałe tempo wydatkowania gotówki, oczekujemy, że obecne środki finansowe wystarczą na pokrycie kosztów działalności do połowy 2020 roku" - napisano w raporcie wydanym przez BM PKO w ramach programu wsparcia pokrycia analitycznego.

Na szerokim rynku cena akcji Groclinu wzrosła o 53 proc. Z kolei kurs Pharmeny wzrósł o 46 proc.