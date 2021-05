DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy w górę; poprawiły wieloletnie maksima

W poniedziałek główne indeksy na GPW zanotowały jedne z najwyższych wzrostów wśród swoich europejskich odpowiedników i znalazły się na nowych wieloletnich maksimach. Sektorowo mocno wypadły nieruchomości oraz banki, a wzrostom w WIG20 przewodziły Allegro i CD Projekt.

"Tydzień rozpoczęliśmy pozytywnie, a WIG20 zyskując 1,7 proc. przy słabym otoczeniu zewnętrznym pokazał swoją relatywną siłę. mWIG40 i sWIG80, które w ostatnim czasie były mocne, tym razem wypadły nieco słabiej" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji na GPW WIG20 wzrósł o 1,71 proc. poprawiając wyznaczone w ubiegłym tygodniu roczne maksimum do 2.128,49 pkt. Swoje trzyletnie szczyty poprawiły WIG (+1,38 proc. do 63.095,13 pkt.) oraz mWIG40 (+0,86 proc. do 4.617,98 pkt.). Z kolei indeks małych spółek jest na najwyższym poziomie od niemal 14 lat (+0,49 proc. do 20.253,21 pkt).

W momencie zamknięcia notowań na GPW WIG i WIG20 były w czołówce europejskich indeksów. Niemiecki DAX tracił w tym czasie 0,2 proc. Amerykański S&P 500 zniżkował o 0,5 proc., a technologiczny Nasdaq tracił 0,75 proc.

"Wydaje się, że to wybicie górą WIG20 postępuje, jednak później może być trudniej. Fundamentalnym sprawdzam jest trwający sezon wyników za I kwartał, przy czym może to być argument, żeby bardziej pozytywnie spojrzeć na GPW" - ocenił Kozłowski.

"Mocnym wsparciem dla WIG20 były CD Projekt i Allegro, które ostatnio ciążyły indeksowi. W ubiegłym tygodniu kwartalne wyniki podało Allegro. Były one ok. 10 proc. powyżej oczekiwań i być może inwestorzy, zwłaszcza zagraniczni, potrzebowali czasu na ich przeanalizowanie" - zauważył.

Po tym jak w ubiegłym tygodniu CD Projekt wyznaczył 3-letnie, a Allegro historyczne minimum, kursy spółek nieco odbiły. CD Projekt wyraźnie zwyżkuje drugą sesję z rzędu - tym razem o 4,2 proc. Allegro zyskało 6 proc., najmocniej w WIG20.

W poniedziałek obroty na GPW wyniosły ok. 1,2 mld zł, z czego blisko 1 mld zł przypadł na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (160 mln zł) oraz Allegro(122 mln zł).

"Wśród sektorów, które przyczyniły się do wzrostów w WIG20 warto zwrócić uwagę na banki. Być może ich notowania zostały wsparte poniedziałkowym odczytem inflacji bazowej (3,9 proc., wobec 3,9 proc. w marcu). Ponadto regionalnym argumentem mogą być sygnały, że bank centralny Węgier podniesie stopy procentowe w ślad za wyższą inflacją" - dodał Kozłowski.

Drugi najmocniejszy wzrost w WIG20 zanotował Bank Pekao - w górę o 4,2 proc. do 88,8 zł, najwyżej od roku. PKO BP wzrósł o 2,6 proc. Indeks banków był trzecim najmocniejszym na GPW i wzrósł o 2,4 proc.

Z kolei najmocniej w indeksie zniżkowało LPP - w dół o 1,6 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW zniżkowało 5 z 15 indeksów, w tym najmocniej traciły leki - w dół o 2,6 proc.

Z kolei o 3,6 proc. w górę poszły nieruchomości - są najwyżej od blisko 11 lat.

"Widać mocne wzrosty deweloperów. Być może to konsekwencja Polskiego Ładu i zapowiedzi wsparcia dla rynku mieszkaniowego. Inwestorzy są nastawieni przychylnie, jednak czas pokaże w jakiej formie plany zostaną wprowadzone w życie. Podobna sytuacja miała miejsce na +EURO 2012+. Inwestorzy szukali spółek, które na tym zyskają, jednak część firm nie wykorzystała sytuacji" - wskazał Kozłowski.

W mWIG40 i sWIG80 wzrostom przewodzili deweloperzy: Echo i Develia - w górę po 6 proc., a także Atal - o 7 proc., do najwyższego poziomu w historii (52 zł).

Mocno, bo po ok. 5-6 proc., rosły także Neuca, Kruk, Medicalgorithmics i Forte. Wśród nich historyczny szczyt wyznaczyła Neuca - na 802 zł, a Forte jest najwyżej od ponad 3 lat.

Najmocniej zniżkowały Biomed-Lublin (-3,2 proc.) oraz Mabion (-7 proc.).

