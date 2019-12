DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy w górę; w WIG20 najmocniej spadł kurs Cyfrowego Polsatu

Cztery główne indeksy GPW zakończyły czwartkowe notowania na plusie, pomimo że przez większą część dnia WIG20 pozostawał pod kreską, głównie z powodu dużego spadku kursu Cyfrowego Polsatu. W indeksie największych spółek najmocniej wzrósł kurs akcji Dino Polska.

Na zamknięciu czwartkowej sesji GPW indeks WIG20 zyskał 0,09 proc. osiągając poziom 2.133,72 pkt., WIG zwyżkował o 0,3 proc. do 57.346,95 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1 proc. do 3.867,65 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,55 proc. do 11.957,76 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 748 mln zł, z czego 615 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W pierwszej godzinie czwartkowego handlu WIG20 poruszał się w 10-punktowym przedziale wahań, głównie jednak zniżkując. Już około godz. 10 indeks odrobił część strat i pomimo że przez większą część dnia oscylował lekko poniżej zera w związku z dużymi spadkami Cyfrowego Polsatu, to po równoważeniu na zamknięciu notowań pozostał powyżej kreski.

W momencie zamknięcia notowań na warszawskiej giełdzie, kolejny dzień z rzędu, indeksy rynków bazowych poruszały się w przeciwnych kierunkach: niemiecki DAX tracił 0,25 proc., a główne indeksy amerykańskie rosły w przedziale 0,2-0,3 proc.

Wśród największych spółek na GPW spadkiem o 3,5 proc. wyróżnił się Cyfrowy Polsat. Kurs spółki tracił nawet 5,3 proc. w pierwszej połowie dnia, po informacji, że chce ona kupić 22 proc. udziałów w Asseco Poland za blisko 1,2 mld zł. Spadki zmalały po rozpoczęciu konferencji, na której prezes Mirosław Błaszczyk powiedział dziennikarzom, że polityka dywidendowa Cyfrowego Polsatu pozostaje bez zmian.



Cena akcji Tauronu spadła o 2,6 proc. Spółka w trakcie sesji podała, że Nowe Jaworzno Grupa Tauron podpisało z konsorcjum Rafako - Mostostal Warszawa aneks do umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MWe na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III.

Na GPW w WIG20 najmocniej rósł kurs Dino Polska i PKN Orlen, zwyżkując odpowiednio: o 1,6 i 1,2 proc.

W ciągu dnia na rynek napłynęła informacja, że w raporcie z 10 grudnia analitycy Ipopema Securities podtrzymali dla Dino rekomendację "trzymaj" i podnieśli wartość godziwą akcji do 144,7 zł wobec około 140 zł w chwili publikacji informacji.

Kurs notowanej w mWIG40 spółki Asseco Poland rósł w pierwszych minut handlu o ponad 11 proc., jednak na koniec dnia wzrost zmalał do 6,8 proc.

Na szerokim rynku kurs Polnordu wzrósł o 22 proc. po tym, jak spółka poinformowała, że otrzymała od Noble Securities informację o wpłaceniu przez inwestorów środków pieniężnych na pokrycie akcji serii T w łącznej wysokości przekraczającej 75 mln zł.

Kurs Sygnity wzrósł w czwartek o 7,2 proc. Spółka poinformowała w komunikacie, że wypracowała w roku finansowym 2018/2019 zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości 18,5 mln zł. Rok wcześniej zysk netto grupy sięgnął 0,1 mln zł.

W górę o 7 proc. poszły notowania LSI Sofrware, a w dół o 9,4 proc. poszedł kurs Medicalgorithmics.