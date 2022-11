DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy wzrosły; na rynku zbliża się korekta

Pomimo poniedziałkowych wzrostów głównych, krajowych indeksów wydaje się, iż zarówno polski jak i globalny rynek dotarły do poziomów, z których może rozpocząć się korekta - powiedział PAP Biznes dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, Kamil Cisowski. Jego zdaniem, wzrosty mogłyby być kontynuowane tylko wówczas, gdyby czwartkowe dane o inflacji z USA były znacząco niższe od rynkowych oczekiwań.

"Poniedziałkowa sesja w statystykach wygląda dobrze, jednak asymetria w zachowaniu poszczególnych spółek z WIG20 moim zdaniem zwiastuje początek problemów oglądanego od połowy października odbicia. Dzisiaj ponownie dobrze zachowywały się banki, wspierane mocnym odbiciem europejskich spółek z tego sektora, jednak ok. 25 proc. zwyżki tego indeksu sektorowego w Polsce są już znaczące" - powiedział PAP Biznes dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, Kamil Cisowski.

Analityk powiedział, że trudno jest uwierzyć w kontynuację wzrostów z obecnych poziomów cenowych.

"Wydaje się nam, iż dochodzimy do punktu, gdzie potencjał tej pierwszej fali odbicia się wyczerpuje i nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy i ich odbiór były dużym zaskoczeniem, jednak naszym zdaniem rynek obligacji w tym punkcie, w którym się znajduje nie pozostawia miejsca, aby wzrosty na rynkach akcji mogłyby być kontynuowane" - dodał Cisowski.

Ekspert wskazał, że w poniedziałek zaczyna rosnąć VIX, a euforyczna reakcja na rynku walutowym i wzrosty kursów kryptowalut zaczynają niepokoić.

"Nie wykluczam całkowicie scenariusza, że wzrosty będą kontynuowane, jednak może to nastąpić tylko w wariancie, gdy czwartkowe dane o inflacji z USA będą znacząco niższe od rynkowych oczekiwań. Bez tego, w tym momencie rynek obligacji wydaje się być bardziej atrakcyjny niż rynek akcji" - dodał.

W ocenie analityka DI Xelion w średnim terminie, na GPW możemy nie zobaczyć już nowych minimów na indeksach, jednak w krótkim terminie dochodzimy do punktu, w którym należy się korekta.

"Dodatkowo dzisiejsze wypowiedzi premiera Morawieckiego pokazują, że ryzyka regulacyjne w Polsce pozostają dużym problemem i trudno oczekiwać, aby to się w najbliższym czasie zmieniło" - podsumował Kamil Cisowski.

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję wzrostem o 1,05 proc. do 1.618,14 pkt., a WIG zyskał 0,73 proc. do 52.682,32 pkt. Słabiej sesję zakończyły indeksy małych i średnich spółek. mWIG40 spadł o 0,08 proc. do 3.934,24 pkt., a sWIG80 zniżkował o 0,32 proc. do 16.859,0 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,268 mld zł, z tego 1,023 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały PKN Orlen (169 mln zł) oraz KGHM (127 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach nastroje były mieszane. W tym okresie DAX rósł o 0,4 proc., francuski CAC 40 szedł w dół o 0,1 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 notowany był na ok. 1 proc. plusie.

Na giełdach amerykańskich w tym czasie nastroje były umiarkowanie pozytywne: Nasdaq100 zwyżkował o 0,2 proc., S&P500 rósł o 0,3 proc., a DJI szedł w górę o 0,6 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 7 z 15 indeksów. Najmocniej w górę poszły WIG-Media (6,19 proc.), WIG-Odzież (5,23 proc.) i WIG-Banki (3,45 proc.). Najsłabsze zaś były WIG-Energia (-5,62 proc.), WIG-Paliwa (-3,84 proc.) oraz WIG-Leki(-3,6 proc.).

W WIG20 mocną drugą część sesji miały akcje LPP (7,58 proc.) i Kruka (6,64 proc.) i zamknęły poniedziałkowe notowania w gronie liderów wzrostów.

Przez całą sesję mocne były największe pod względem kapitalizacji banki, które zakończyły ją na wyraźnych plusach. Największe wzrosty zanotowały akcje Pekao (4,7 proc.), mBank poszedł w górę o 3,76 proc., PKO BP o 3,82 proc., a Santander Bank Polska o 3,41 proc.

Wyraźnie lepsze od rynku było także PZU (3,14 proc.), którego kurs testował maksima z początku listopada br.

Spośród największych pod względem kapitalizacji spółek wyraźnie, o 2,22 proc. wzrosły akcje Allegro. Jak poinformował PAP Biznes prezes InPostu Rafał Brzoska, InPost od 2 listopada 2022 roku wprowadził podwyżkę cen usług dla Allegro.

Po mocnym początku notowań i wzroście do 6,54 zł, po godzinie 10.35 zaczął spadać kurs PGE, kończąc poniedziałkowe notowania na 6,82 proc. minusie na poziomie 5,764 zł. Był to największy spadek spośród spółek z WIG20. Podobnie zachowywały się walory spółek energetycznych z mWIG40. Enea straciła 9,23 proc., kurs Tauronu poszedł w dół o 7,96 proc., a ZE PAK zniżkował o 4,07 proc. Sentyment do sektora popsuły wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Premier ocenił, że cały sektor energetyczny powinien zamknąć 2023 rok zyskiem netto na poziomie 0 plus.

"Z jednej strony chcemy, żeby było jak najtaniej, a z drugiej - są tacy, którzy bronią spółek energetycznych. Jestem za tym, aby spółki energetyczne w przyszłym roku miały koszt w pełni pokryty, również inwestycyjny, ale żeby ich zysk był minimalny, dlatego, że jestem po stronie społecznej, po stronie wszystkich Polaków" - powiedział premier Morawiecki. "Nie będę żałował spółek energetycznych, spółek obrotu, dystrybucji czy wytwarzania. W całości ten sektor musi się zamknąć na zero plus" - dodał premier.

Po trzech mocno wzrostowych sesjach pod rząd wyraźnie, o 3,97 proc. do 60,5 zł spadły akcje PKN Orlen, który poinformował na stronie internetowej, iż jego modelowa marża rafineryjna wzrosła w październiku 2022 roku do 31,4 USD z 16,7 USD we wrześniu.

W gronie najmocniej zniżkujących blue chipów były także akcje CCC (-4,29 proc.) oraz JSW (-3,95 proc.), a po nieudanej próbie sforsowania poziomu 140 zł za akcję, o 2,08 proc. w dół do 136,28 zł poszedł kurs CD Projekt.

Spośród średnich spółek z mWIG40 najmocniej w górę poszły akcje Mercatora (12,05 proc.), których kurs przy sporych obrotach (5,5 mln zł) pokonał lokalne maksimum z października br.

W gronie liderów wzrostów był także Alior (+7,99 proc.), Grupa Pracuj (8,54 proc.) oraz STS Holding (5,07 proc.).

Mocne, 6,25 proc., wzrosty zanotowały także walory WP Holding. Wirtualna Polska poinformowała, iż nabyła od LKN Wealth Capital Investors 8.303 udziały Mediapop stanowiące łącznie 100 proc. w kapitale zakładowym. Wartość transakcji to 28 mln zł.

Na poziomie odniesienia sesję zamknął Asbis, który podwyższył prognozę wyników, jakie planuje osiągnąć w 2022. Spółka zakłada, że zysk netto po opodatkowaniu będzie kształtował się pomiędzy 70 mln USD a 74 mln USD, natomiast przychody ze sprzedaży znajdą się w przedziale od 2,6 mld USD do 2,8 mld USD. Wcześniejsza, majowa prognoza na 2022 rok grupy Asbis zakłada osiągnięcie pomiędzy 2,2 mld USD a 2,4 mld USD przychodów oraz pomiędzy 48 mln USD a 52 mln USD zysku netto.

Najsłabiej w mWIG40, oprócz spółek energetycznych, sesję zakończyły akcje LiveChat Software (-6,28 proc.) oraz Bogdanki (-4,81 proc. do 35,6 zł). Analitycy DM BOŚ w raporcie z 28 października, podwyższyli cenę docelową dla akcji Bogdanki do 100 zł z 80 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację "kupuj".

W gronie małych spółek z sWIG80 liderem wzrostów był walory Forte (5,61 proc.), a o 5,5 proc. do 23 zł za akcję w górę poszedł Sunex, którego kurs zamknął się na miesięcznych maksimach.

Najsłabiej z sWIG80 sesję zakończyły akcje Arctic Paper (-9,03 proc.), których kurs przy dużych obrotach (7 mln zł), cofnął się po nieudanym teście historycznych maksimów. W gronie najsłabszych walorów z tego segmentu rynku były także Celon Pharma (-7,62 proc.) oraz Unimot (-6,71 proc.), którego kurs w ubiegły piątek zamknął się na 52-tygodniowych maksimach.

