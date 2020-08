DZIEŃ NA GPW: Indeksy bez większych zmian; CD Projekt z nowym rekordem

Do końca dnia główne warszawskie indeksy pozostały bez większych zmian, a wyczekiwane przez inwestorów przemówienie szefa Fed w Jackson Hole nie zmieniło obrazu rynku. CD Projekt kontynuował wzrosty, w ramach których kurs spółki i indeks producentów gier znalazły się na nowych maksimach.

Po neutralnym otwarciu, WIG20 przez większą część dnia znajdował kilka punktów pod kreską. W trakcie przemówienia szefa Fed Jeroma Powella w Jackson Hole indeks wyszedł przejściowo na plus, jednak już po kilku minutach wrócił do poprzedniej tendencji. Choć zmienność całego indeksu mieściła się w granicach 20 pkt., to większość jego komponentów doznało przeceny, a dzień na plusie zakończyły jedynie CCC i CD Projekt.

W czwartek prezes amerykańskiej Rezerwy Federalnej Jerome Powell powiedział, że Fed zmienia definicję celu inflacyjnego na uśredniony 2-proc. cel inflacyjny (average inflation targeting) w ramach zakończonego przeglądu celów i narzędzi. Fed będzie także od tej pory dokonywać oceny "niedoboru" (shortfall) pełnego zatrudnienia w gospodarce. Poprzednio Fed badał "odchylenia" (deviations) aktualnego zatrudnienia od jego maksymalnego poziomu.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 zniżkował o 0,1 proc. do 1.846,5 pkt., WIG pozostał bez większych zmian na 52.528,67 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,35 proc. do 3.701,29 pkt., a sWIG80 również bez zmian na 14.692,80 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 771 mln zł, z czego 588 mln zł przypadło na spółki z WIG20, w którym za blisko połowę obrotów odpowiadał CD Projekt (287 mln zł)

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX tracił 0,5 proc., a S&P 500 zwyżkował o 0,4 proc., a DJI rósł o 1 proc.

6 z 15 indeksów sektorowych na GPW zanotowało na koniec dnia wzrosty, przy czym w większości wskaźników zarówno wzrosty, jak i spadki nie przekraczały 1 proc. Najmocniej w górę poszedł WIG-leki - o 6 proc. oraz WIG.Games - o blisko 3 proc. Indeks producentów gier znalazł się tym samym na nowym szczycie, na poziomie 34.286,56 pkt. Najmocniej zniżkowały telekomy - o 1,2 proc.

W WIG20 CD Projekt kontynuował środowe wzrosty i zyskał 5,5 proc. do 460,8 zł, wyznaczając nowy szczyt. Kurs CCC zyskał 1,3 proc.

CD Projekt podał pod koniec środowych notowań, na których kurs zyskał 7 proc., że jego spółka zależna, Spokko, pracuje nad grą mobilną "The Witcher: Monster Slayer" na systemy iOS i Android, osadzoną w świecie gier "Wiedźmin". Daty premier obu wersji gry mają zostać podane jeszcze w tym roku. "The Witcher: Monster Slayer" ma być grą darmową (free to play), wykorzystującą technologię rzeczywistości rozszerzonej (tzw. augmented reality).

Kursy PZU i JSW pozostały bez zmian. Pozostałe spółki zniżkowały, przy czym najmocniej Dino - o 3,2 proc., Tauron - o 2,5 proc. i Cyfrowy Polsat - o 2,2 proc.

Kurs Dino zniżkuje trzeci dzień po wyznaczeniu w poniedziałek nowego maksimum. W czwartek spółka poinformowała, że rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach ustanowionego we wrześniu 2017 roku programu emisji obligacji o wartości do 500 mln zł.

Cyfrowy Polsat podał, że zysk EBITDA grupy wyniósł w II kw. 960 mln zł i był o 0,9 proc. niższy od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Wynik spadł o 10,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

Indeksy małych i średnich firm do końca sesji utrzymały niewielkie zmiany z pierwszej części dnia. Na czele wzrostów stały Biomed-Lublin - o 13 proc., Mabion - 12 proc., OncoArendi i Trakcja - po 8 proc. oraz Elemental - o 7 proc.

CI Games, który w trakcie sesji zwyżkował nawet o 5 proc., zakończył sesję na 3,2-proc. plusie. Producent gier podał w raporcie finansowym, że w I połowie 2020 r. miało 4,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec 8,1 mln zł straty rok wcześniej.

Wśród najmocniej zniżkujących były Unimot - o 4 proc., Eko Export - o 3,4 proc. i Eurocash - o 2,4 proc.

Na szerokim rynku wśród najmocniej rosnących spółek znalazły się Harper Hygienics - wzrost o 18 proc., a także Lubawa - o 7 proc.

Lubawa podała, że jej szacunkowy skonsolidowany zysk netto w pierwszym półroczu 2020 roku wzrósł o 65 proc. rdr, do 25,8 mln zł.