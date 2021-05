DZIEŃ NA GPW: Indeksy odbiły po środowej korekcie

Choć w pierwszej części dnia krajowe indeksy walczyły z poziomem odniesienia, to po otwarciu handlu w USA wyraźnie poszły do góry, odrabiając środowe spadki, a mWIG40 i sWIG80 zdołały poprawić swoje poprzednie szczyty. W ujęciu sektorowym wzrostem o ponad 6 proc. wyróżnili się producenci gier, wśród których wzrostom przewodziło Ten Square Games.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX szedł w górę o 1,3 proc. Amerykański S&P 500 rósł o 1 proc., a technologiczny Nasdaq zwyżkował o 1,6 proc.

"Na GPW uwagę zwrócił gaming, którego indeks wzrósł o ponad 6 proc. W ostatnim czasie ten sektor był pod presją sprzedających, przy czym zaczęły pojawiać się analizy sugerujące, że trochę za daleko to zaszło, a spółki wycenione są atrakcyjnie. Zapalnikiem czwartkowych wzrostów był najprawdopodobniej komunikat Ten Square Games o wypłacie dywidendy i skupie akcji. Skorzystał na tym także CD Projekt, w przypadku którego inwestorzy bacznie śledzą rejestr krótkich pozycji" - dodał.

Na GPW najmocniej rosły notowania producentów gier, których indeks zyskał 6,2 proc. CD Projekt był drugą najmocniejszą spółką wśród blue chipów - wzrósł o 3,8 proc. do 175,5 zł, przy trzecich obrotach na rynku (118 mln zł). Najmocniej w mWIG40 rosły Ten Square Games (+10,6 proc.), PlayWay (+8 proc.) i 11 bit studios (+3,5 proc.). W sWIG80 BoomBit wzrósł o 5 proc.

Zarząd Ten Square Games poinformował, że rekomenduje walnemu zgromadzeniu, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy łącznie 72,67 mln zł, czyli 10 zł na akcję. Zarząd chce również skupić do 670 tys. akcji własnych po cenie nie niższej niż 200 zł i nie wyższej niż 600 zł za sztukę.

WIG20 zakończył czwartkową sesję wzrostem o 0,76 proc. do 2.131,18 pkt., WIG zwyżkował o 0,77 proc. do 63.262,41 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,78 proc. do 4.643,94 pkt., a sWIG80 wzrósł o 1,0 proc. do 20.485,5 pkt. Tym samym indeks średnich spółek poprawił swoje 3-letnie maksimum, a małych blisko 14-letnie.

Obroty na GPW wyniosły blisko 1,35 mld zł, z czego 1,1 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach KGHM (181 mln zł) oraz PKO BP (142 mln zł).

W ujęciu sektorowym zniżkowało 5 z 15 indeksów, w tym najmocniej media - w dół o 2 proc. Branża zniżkuje drugą sesję z rzędu, po wyznaczeniu historycznego rekordu.

W WIG20 mocniej od CD Projektu zwyżkował tylko Santander - poszedł w górę o 5,5 proc., wyznaczając nowe roczne maksimum na 249,8 zł.

Wyraźnie zwyżkowały także Cyfrowy Polsat - o 2,7 proc. i PKN Orlen - o 2,3 proc.

Z kolei najmocniej spadły górnicze JSW i KGHM, które straciły odpowiednio 2,2 i 1,2 proc.

W mWIG40 poza spółkami z WIG.Games w górę poszły banki. Millennium zwyżkował o 4,3 proc., a mBank poszedł w górę o 5 proc. i poprawił roczny szczyt do 298 zł.

Na drugim biegunie znalazła się Wirtualna Polska - kurs spadł o 4 proc.

W gronie małych spółek wzrostom przewodziła Agora. Przy obrotach przekraczających 700 tys. zł kurs poszedł w górę o 12 proc. do 8,92 zł i znalazł się najwyżej od 10 miesięcy.

Mocno rosły także notowania PHN (+10 proc.), które wyznaczyły ponad 3-letnie maksimum na 15,5 zł, a także Mirbudu (+10 proc. do 5,09 zł).

Przy przewadze spółek rosnących ok. 4 proc. spadkiem wyróżnił się Asbis - przy największych obrotach w indeksie, przekraczających 21 mln zł. Spółka podała, że jej przychody w kwietniu 2021 roku wzrosły rok do roku o 152 proc. do ok. 230 mln USD. Przy czym maj jest czwartym z rzędu wzrostowym miesiącem dla notowań Asbisu (od początku miesiąca wzrost o ponad 30 proc.), a dzień wcześniej kurs znalazł się najwyżej w historii.

