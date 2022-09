DZIEŃ NA GPW: Kluczowe dla strony popytowej dotarcie przez WIG20 do oporu 1.600-1.650 pkt.

W przyszłym tygodniu kluczowe dla strony popytowej będzie dotarcie przez WIG20 do oporu w okolicy 1.600-1.650 pkt. Najważniejszy czynnik, wpływający na nastawienie inwestorów, to przyszłotygodniowe odczyty inflacyjne w strefie euro i USA - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Lukas Cinikas, analityk BM BNP Paribas.

"Za nami bardzo pozytywne zakończenie tygodnia. Motorem napędowym wzrostów był przede wszystkim WIG20, który de facto okazał się liderem wzrostów wśród europejskich indeksów. Indeks wzrósł o ponad 4 proc. i wrócił powyżej poziomów wsparcia z okolic 1.500 pkt., czyli dołków z IV kw. 2020 roku. Wzrosty nabrały rozpędu w końcówce handlu, co też korelowało z mocnym początkiem sesji w USA. Mieliśmy też dodatkowo dziś osłabiającego się amerykańskiego dolara - to pokazuje, że ta podwyższona awersja do ryzyka, która się utrzymywała w ostatnich dniach, odeszła na chwilę na drugi plan" - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Lukas Cinikas, analityk BM BNP Paribas.

"Dzisiejsza sesja spowodowała, że WIG20 wyszedł ze strefy wyprzedania. Na rynku widać krótkoterminowe odreagowanie ostatnich spadków, które - w szczególności w przypadku krajowych indeksów - były bardzo dotkliwe. Jeśli chodzi o indeks WIG20 to ostatnie dni były oczywiście pozytywne, ale daleko jeszcze do przełamania średnioterminowego trendu spadkowego" - dodał.

Analityk wskazał, że w przyszłym tygodniu kluczowe dla strony popytowej byłoby co najmniej domknięcie luki spadkowej z końca sierpnia i dotarcie przez WIG20 do oporu w okolicy 1.600-1.650 pkt.

"Najważniejszym czynnikiem w kolejnym tygodniu, który będzie wpływał na nastawienie inwestorów, będą odczyty inflacyjne w strefie euro i USA. Te dane są istotne w kontekście polityki pieniężnej ze strony Fed i EBC - pozytywne zaskoczenia, czyli niższe finalne odczyty inflacji mogą być paliwem do wzrostów i dalszego odreagowania. Z kolei wyższe odczyty mogą spowodować, że rynek może zacząć dyskontować wyższe podwyżki stóp procentowych, co będzie negatywne dla rynków akcji" - powiedział Lukas Cinikas.

WIG20 zakończył piątkową sesję wzrostem o 4,17 proc. do 1.535 pkt. Indeks mWIG40 wzrósł na zamknięciu o 2 proc., a sWIG80 poszedł w górę o 0,7 proc. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał tym samym 3,3 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW wzrosło 14 z 15 indeksów. Najmocniejsze na koniec sesji były WIG-Górnictwo (+7,6 proc.), WIG-Motoryzacja (+4,7 proc.), WIG-Banki (+4,7 proc.) oraz WIG-Gry (+4,5 proc.). Sesję na minusie zakończył tylko WIG-Leki (-0,03 proc.).

Obroty na GPW wyniosły 1.019 mln zł, z czego 869 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Najmocniej handlowanymi spółkami były w piątek KGHM (107 mln zł) i PKO BP (102 mln zł).

Liderami wzrostów w WIG20 okazały się CCC (+9,1 proc.) i KGHM (+8,3 proc.).

Drugą sesję z rzędu mocne były również największe pod względem kapitalizacji banki. Najsilniejszy w tym sektorze był mBank (+7,9 proc.), a relatywnie najsłabszy Santander BP (+3,3 proc.). Pekao poszło w górę o 6,4 proc., a PKO BP o 5 proc.

Wyraźne zwyżki zanotowały ponadto CD Projekt (+6,9 proc.) i PGE (+6,2 proc.).

Żadna spółka z grona blue chipów nie zakończyła piątkowej sesji na minusie.

W mWIG40 liderem wzrostów był Ten Square Games, którego notowania poszły w górę o 7,2 proc. O 6,2 proc. wzrósł Inter Cars, a o 5,2 proc. Millennium. Zwyżki w przedziale 4-5 proc. zanotowały ponadto Dom Development, Mercator, Tauron i Mabion.

O 1,6 proc. do 154 zł poszedł w górę kurs ING BSK, dla którego analitycy BM mBanku w raporcie miesięcznym z 2 września podwyższyli rekomendację do "kupuj" z "trzymaj". Cena docelowa pozostała na poziomie 182,39 zł.

Najsłabsze w tym segmencie rynku było DataWalk, którego kurs spadł o 5,5 proc. Według szacunkowych danych skonsolidowana strata DataWalk z działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 113,6 mln zł, wobec 1,4 mln zł straty przed rokiem. Przychody wzrosły do 18,2 mln zł z 14,1 mln zł w analogicznym okresie 2021 r.

W gronie małych spółek z indeksu sWIG80 najmocniejsza była ATM Grupa (+7,7 proc.). Wyraźnie w górę, o 5,6-6 proc., poszły w górę Votum, Police, BOŚ, Molecure i R22.

Najsłabiej wśród małych spółek radziły sobie Bumech (-5,2 proc.) i Serinus (-4,5 proc.).

Na szerokim rynku, przy relatywnie wysokich obrotach (6,9 mln zł), pozytywnie wyróżnił się Sunex. Kurs akcji tej spółki wzrósł na zamknięciu o 12,8 proc. i był najwyższy na całej GPW.

