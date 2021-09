DZIEŃ NA GPW: Krajowe indeksy spadły po ok. 3 proc. i cofnęły się do poziomów z sierpnia

Przy słabych nastrojach na globalnych rynkach główne krajowe indeksy przewodziły spadkom w Europie. Spadając po ok. 3 proc. znalazły się na najniższych poziomach od miesiąca. W WIG20 największą korektę zanotowało JSW, czyli lider niedawnych wzrostów, a wzrostem do nowego rekordu notowań zaskoczyło Dino. W ujęciu sektorowym przed spadkami obroniły się jedynie telekomy.

"Za nami trudna i wymagająca sesja na krajowym rynku. WIG20 stracił 2,6 proc. i oddając w dwie sesje ok. 100 pkt. wrócił do poziomów sprzed miesiąca. Poza fazą popołudniową, gdy inwestorzy z USA dołączali do handlu w zasadzie nie było podbić. Od rana wyraźnie przeważała podaż i zamknęliśmy się blisko śróddziennego minimum. W takich okolicznościach zwiększone obroty nie były zaskoczeniem" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

Analityk przypomniał, że źródłem poniedziałkowej awersji do ryzyka na globalnych rynkach były weekendowe doniesienia o możliwym upadku największego chińskiego dewelopera China Evergrande Group. Firma stoi w obliczu konieczności spłaty odsetek od kredytów bankowych i obligacji w tym tygodniu, ale na rynkach niewielu spodziewa się, że Evergrande będzie w stanie tego dotrzymać.

"Evergrande odmieniane było przez wszystkie przypadki. Inwestorom raczej nawet nie chodzi stricte o sektor deweloperski, ale mix tego co dzieje się w Chinach, dane makro, regulacje, jak to rzutuje na surowce i co zrobią władze Chin - czy ocalą jednego z deweloperów, czy dojdzie do kontrolowanej upadłości" - zauważył.

"Rynek przez ostatnie dwa tygodnie przymierzał się do korekty. Podbicia były niemrawe, a inwestorzy szukali pretekstu. Widać to było już w ostatniej godzinie piątkowego handlu, kiedy rolowane były kontrakty terminowe. Jutrzejsze nastroje będą zależały od tego jak zamkną się USA wobec zamknięcia w Europie, a potem jak zachowa się Hang Seng" - dodał.

Ryczko zwrócił uwagę, że w poniedziałek i wtorek giełdy w Chinach kontynentalnych są zamknięte z powodu święta, a inwestorzy dyskontują tamtejsze doniesienia na giełdzie w Hongkongu.

W poniedziałek na zamknięciu WIG20 stracił 2,59 proc. do 2.272,52 pkt. WIG poszedł w dół o 2,76 proc. do 69.144,42 pkt., a mWIG40 zniżkował o 3,31 proc. do 5.172,49 pkt. - wszystkie trzy znalazły się najniżej od blisko miesiąca. Z kolei sWIG80 stracił 3,09 proc. do 20.758,28 pkt. - najniżej od początku sierpnia.

W momencie zamknięcia notowań na GPW traciły wszystkie główne europejskie indeksy. Mocniej od krajowych benchmarków tracił tylko indeks w Islandii (-3,1 proc.), a niemiecki DAX spadał o 2,4 proc.

W USA S&P 500 tracił w tym czasie 1,6 proc., a technologiczny Nasdaq spadał o 2,1 proc.

Obroty na GPW wyniosły 1,455 mld zł, z czego 1,068 mld zł przypadło na WIG20.

W ujęciu sektorowym od rana nad kreską utrzymywały się jedynie telekomy - na koniec dnia wzrosły o 0,1 proc.

Górnictwo spadło o 5,6 proc., a spółki spożywcze, energetyczne i producenci gier zniżkowały po blisko 5 proc.

W gronie największych spółek 4,6 proc. wzrostem wyróżniło się Dino - przy 72 mln zł obrotów kurs dotarł do 347,1 zł wyznaczając nowy historyczny szczyt.

LPP zwyżkowało na zamknięciu o 0,8 proc., a telekomunikacyjne Cyfrowy Polsat i Orange zyskały po ok. 0,1-0,2 proc.

Po niedawnej serii wzrostów JSW spadło w poniedziałek o 8,6 proc., o 25 groszy naruszyło barierę 50 zł za akcję. Wraz z KGHM (-5,2 proc.) notowały największe obroty na rynku, po ok. 150 mln zł.

11 z 20 spółek traciło co najmniej 3 proc. Mecator Medical zniżkował o 6 proc., a po ok. 5 proc. traciły CD Projekt, KGHM i PGE. Po ok. 4 proc. w dół poszły PGNiG, PZU, Lotos, Tauron i Pekao.

W gronie spółek z mWIG40 przez całą sesję spadkom przewodziły Kernel, Famur, Millennium i Enea - na zamknięciu spadły między 6 a 7 proc.

Rosły jedynie Mabion, Develia i XTB - po ok. 2 proc.

W sWIG80 jednymi z najsłabszych spółek byli liderzy wzrostów z ostatnich tygodni - ZE PAK i Bogdanka spadły po ok. 9,5 proc.

Mocniej zniżkował jedynie BOŚ - poszedł w dół o 11 proc.

Nad kreską utrzymały się jedynie trzy spółki - były to Pekabex, Krynica Vitamin i GTC, przy czym ich wzrosty nie przekroczyły 1 proc. Kolejne trzy - Wawel, BNP Paribas i Archicom pozostały bez zmian.

Ryczko zwrócił uwagę na 45 proc. wzrost notowanego na rynku NewConnect Drago Entertaiment. Obroty na akcjach tej spółki wyniosły blisko 10 mln zł wobec 26 mln zł na całym rynku.

Po piątkowej kosmetycznej korekcie to druga już sesja z dwucyfrowym wzrostem od czasu premiery gry "Gas Station Simulator". W poniedziałkowym raporcie spółka pokazała, że Stany Zjednoczone odpowiadają za największą część sprzedaży gry (29 proc. w ujęciu ilościowym).

