DZIEŃ NA GPW: Krajowe indeksy wzrosły; skalę zwyżek ograniczył sektor bankowy

Środa przyniosła zwyżki głównych indeksów GPW, jednak zdaniem analityków, ich skala mogłaby być większa, gdyby nie realizacja zysków na spółkach z sektora bankowego. Według analityków, większą aktywność inwestorów mógł hamować brak sesji giełdowej w czwartek w Polsce oraz oczekiwanie na publikowane w najbliższy piątek ważne dane z amerykańskiego rynku pracy.

"Dzisiejsza sesja nie wnosi zbyt wiele nowego do tego, co w ostatnim czasie dzieje się na naszym parkiecie. Polski rynek porusza się zgodnie z rynkami bazowymi i podąża za serią wzrostów głównych indeksów europejskich" - powiedział PAP Biznes analityk DM BNP Paribas Bank Polska, Szymon Nowak.

"Inwestorzy analizują zarówno czynniki globalne jak i lokalne, a z tych ostatnich, mieliśmy we wtorek decyzję RPP oraz dzisiejszą konferencję prezesa NBP. Z racji tego, że stopy zostały podniesione zgodnie z oczekiwaniami analityków, to mamy dzisiejszą realizację zysków w sektorze bankowym. To z kolei ograniczało poziom wzrostów głównych indeksów na środowej sesji" - dodał analityk.

Jego zdaniem, inwestorzy mogli wstrzymywać się z większą aktywnością ze względu na czwartkowe święto w Polsce oraz publikację w najbliższy piątek danych z amerykańskiego rynku pracy. W piątek o godz. 14.30 opublikowane zostaną grudniowe dane z USA dotyczące liczby utworzonych nowych miejsc pracy za grudzień, przeciętnego godzinowego wynagrodzenia oraz stopy bezrobocia.

"Należy również pamiętać, że w czwartek w Polsce mamy święto, a w piątek ważne dane z rynku pracy z USA, co mogło hamować większą aktywności inwestorów na naszym parkiecie, tym bardziej, że na giełdach amerykańskich obserwujemy ostatnio osłabienie, czy też wśród spółek technologicznych korektę wzrostów. Generalnie sesję oceniam na plus, a o dalszym krótkoterminowym trendzie zadecydują piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy" - zakończył Nowak.

WIG20 zakończył środową sesję wzrostem o 0,45 proc. do 2.310,97 pkt., WIG natomiast zyskał 0,4 proc. i wyniósł 70.750,99 pkt. Minimalnie słabsze były indeksy reprezentujące małe i średnie spółki. sWIG80 wzrósł o 0,36 proc. i zamknął się na 20.613,86 pkt., a mWIG40 zanotował 0,25 proc. wzrost do poziomu 5.406,56 pkt.

Na GPW obroty wyniosły 1,11 mld zł, z czego 917 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamknięcia krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały pozytywne nastroje. W tym okresie DAX zyskiwał 0,62 proc., francuski CAC 40 rósł o 0,83 proc. ustanawiając historyczne maksima. W Wielkiej Brytanii FTSE 100 rósł o 0,16 proc.

Na giełdach amerykańskich w czasie zamykania krajowego parkietu panowały zmienne nastroje. Nasdaq100 tracił 0,86 proc., S&P500 spadał o 0,2 proc., a DJI zwyżkował o 0,15 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 8 z 14 indeksów. Najmocniej urosły WIG Paliwa (2,35 proc.), WIG Górnictwo (2,08 proc.) oraz WIG Odzież (1,81 proc.).

Wśród zniżkujących sektorów najbardziej straciły WIG Banki (-0,74 proc.), WIG.Games (-0,4 proc.) oraz WIG Chemia (-0,31 proc.).

Spośród spółek z WIG20 od początku sesji najmocniejszy był Mercator Medical, którego kurs testował nawet poziom 107 zł za akcję. Na zamknięciu zwyżka była mniej okazała i sięgnęła 102,8 zł za akcję, co oznacza wzrost o 4,9 proc.

Kolejną sesję mocne były wchodzące w skład WIG20 spółki paliwowe, z których PKN Orlen zyskał 3,48 proc., a Lotos wzrósł o 2,06 proc. Szczególnie w drugiej części sesji popyt uaktywnił się na wchodzących w skład WIG20 akcjach spółek górniczych, z których JSW zyskało 3,05 proc., a KGHM dzięki mocnej końcówce sesji zyskał 1,99 proc.

O 2,79 proc. wzrósł z kolei CD Projekt zamykając się na 204 zł za akcję przy 70 mln zł obrotu.

Spośród zniżkujących spółek z WIG20 od początku środowej sesji wyróżniało się Allegro, którego kurs zamknął się na 2,57 proc. minusie przy drugich na rynku obrotach sięgających 123 mln zł.

Słabo zachowywały się również największe pod względem kapitalizacji banki, z których najwięcej stracił Pekao (-1,8 proc.), przy 0,77 proc. spadku PKO BP oraz 0,36 proc. zniżce akcji Santander Bank Polska.

Spośród średnich, wchodzących do mWIG40 spółek najmocniej wzrosły Kęty (3,38 proc.), które notują najwyższe poziomy od drugiej połowy października 2021 roku.

Kolejną sesję rósł również kurs ComArchu, który na zamknięciu zyskał 2,5 proc.

Na nowych, historycznych maksimach zamknęły się akcje Asseco SEE rosnąc o 2,63 proc. do poziomu 54,6 zł.

Spośród średnich spółek najbardziej straciły Ten Square Games (-4,77 proc.) oraz Huuuge (-3,85 proc.).

W sWIG80 zwyżki z pierwszej części sesji utrzymał Sanok, który zyskał 7,32 proc. i zamknął się na poziomie 17,6 zł.

Wyraźnie wzrosły również akcje PZ Cormay (5,45 proc.), PCF Group (4,37 proc.) oraz Skarbiec Holding (4,35 proc.).

Liderem spadków w tym segmencie rynku był natomiast Getin Nobel Bank, który stracił 4,39 proc. przy przekraczających 1,7 mln obrotach.

