DZIEŃ NA GPW: Mocne odbicie na rynku akcji; WIG20 niemal 5 proc. w górę

Poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła mocne odbicie głównych indeksów. WIG20 zakończył notowania niemal 5 proc. na plusie, a w nim kilkunastoprocentowe wzrosty odnotowały CCC, Santander Bank Polska oraz PGE.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 zyskał 4,95 proc. do 1.581,05 pkt., WIG zwyżkował o 4,77 proc. do 43.514.41 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 4,86 proc. do 2.999,46, a sWIG80 wzrósł o 2,89 proc. do 10.479,53 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.220 mln zł, z czego 882 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął notowania niemal 30 pkt. nad kreską, po czym zyskał jeszcze kilkanaście punktów i w pierwszej połowie dnia utrzymywał się w okolicy 1.550 pkt. Krajowy rynek zaczął ponownie rosnąć po godz. 14, a wyraźnie nabrał tempa po silnym otwarciu notowań w USA, gdzie indeksy rozpoczęły sesję 4-proc. wzrostami.

Większość spółek w WIG20 zakończyło dzień na plusie, przy czym najmocniej wzrosły kursy: CCC - o 14,8 proc., Santander Bank Polska - o 13,4 proc. oraz PGE - o 10,8 proc. a także Lotosu i KGHM po niemal 10 proc. Po ponad 5 proc. wzrosły kursy JSW, LPP, CD Projekt, Alior Banku i Banku Pekao.

Analityk Haitong Banku Konrad Księżopolski wskazał, że cały rynek mocno poszedł w poniedziałek w górę, a zdecydowane odbicie wystąpiło na spółkach, które w ostatnim czasie były pod presją, takie jak CCC czy Kruk. Ocenił, że w przypadku CCC być może coraz więcej inwestorów wierzy w powodzenie emisji i realizację planu naprawczego.

"Obecnie ruchy na giełdzie są dość nerwowe, jest duża zmienność, dlatego nie przywiązywałbym się za bardzo do jednodniowego wybicia, bo duża niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji cały czas przed nami" - dodał.

Podobnego zdania jest Kamil Kliszcz z DM mBanku, który ocenił, że mocne poniedziałkowe wzrosty kursu PGE należy postrzegać jako odreagowanie po ostatnich mocnych spadkach.

Wśród największych spółek w dół poszedł jedynie kurs Cyfrowego Polsatu, jego notowania spadły o 1,5 proc.

Wśród małych i średnich firm również widoczne było mocne odbicie. W indeksie średnich spółek tylko dwie poszły w dół: Dom Development - o 3 proc. i Energa - o 1,3 proc.

Na szerokim rynku wzrostami wyróżniły się przede wszystkim spółki z sektora leków - indeks sektora wzrósł o 10 proc., a w ciągu ostatnich trzech dni zyskał 33 proc.

W górę o 35 proc. poszedł w poniedziałek kurs Mercator Medical, po 24 proc. zyskały PKP Cargo i Oncoarendi Therapeutics, po 20 proc. wzrosły Bioton i Datawalk, po ponad 10 proc. zyskały Mabion, Forte, PlayWay, Kruk, Rafako, Medicalgorithmics, EkoExport i Selvita.

Akcje Lubawy, zajmującej się produkcją sprzętu specjalistycznego (ubrania ochronne odporne na skażenia i namioty), poszły w górę o niemal 40 proc. Kurs kosmetycznej spółki Global Cosmed zyskał 36 proc.