DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie korekta; są szanse na kontynuację wzrostów

Środa przyniosła dość silne spadki głównych, krajowych indeksów, które jednak mogą być tylko korektą w większym odbiciu - ocenił w rozmowie z PAP Biznes analityk BM PKO BP Przemysław Smoliński. Jego zdaniem pokonanie maksimów z początku października br. na WIG20 potwierdziłoby rozwijanie mocniejszego ruchu wzrostowego, a optymistyczne jest to, że WIG-Banki taki opór już pokonał.

"Po kilku sesjach wzrostów, środa przyniosła korektę na warszawskim parkiecie. Spadki głównych indeksów były dość silne, a cieniem kładzie się zachowanie energetyki i spółek paliwowych, które kontynuują trend spadkowy. Z drugiej strony korekta na sektorze bankowym była lekka, zważywszy na ich bardzo dobre zachowanie na poprzednich sesjach, a tym samym możemy mieć nadzieję na kontynuację wzrostów w najbliższej przyszłości. Nieźle cały czas zachowują się spółki z branży gier, gdzie w ostatnich tygodniach mieliśmy być może początek trendu wzrostowego" - powiedział PAP Biznes analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński.

Analityk wskazał, że gdyby udało się wyhamować czy zatrzymać spadki spółek z branży energetycznej czy paliwowej, a w USA indeksy wróciłyby do wzrostów, to byłaby szansa na kontynuację odbicia na krajowej giełdzie.

"Dla WIG20 i S&P500 ważnymi dla mnie oporami są szczyty z początku października br. (okolice 1.450 pkt. dla WIG20 i 3.800 pkt. dla S&P500 - PAP) i w przypadku ich pokonania otrzymalibyśmy sygnał rozwinięcia się większych korekt" - powiedział analityk.

Jak dodał ekspert, indeks WIG-Banki taki opór już pokonał na początku bieżącego tygodnia.

"Być może jest to zatem zwiastun do rozwinięcia takiego ruchu na całym rynku" - powiedział analityk PKO BP.

WIG20 zakończył środową sesję spadkiem o 2,1 proc. do 1.397,66 pkt., a WIG zniżkował o 1,78 proc. do 46.509,19 pkt. W dół poszły również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,08 proc. do 16.000,29 pkt., a mWIG40 o 1,59 proc. do 3.579,61 pkt.

Obroty na szerokim rynku były małe i wyniosły 0,781 mld zł, z tego 0,668 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały akcje Pekao (119 mln zł) oraz PKN Orlen (112 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych europejskich parkietach panowały umiarkowanie negatywne nastroje. W tym czasie DAX rósł o 0,1 proc., francuski CAC 40 szedł w dół o 0,02 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 tracił 1,4 proc.

Podobne nastroje panowały na giełdach amerykańskich: Nasdaq100 zniżkował o 0,05 proc., S&P500 spadał o 0,33 proc., a DJI szedł w górę o 0,1 proc.

W ujęciu sektorowym w górę poszedł tylko 1 z 15 indeksów - WIG-Chemia zyskał 1,03 proc. Najsłabsze natomiast były WIG-Energia (-2,52 proc.), WIG-Paliwa (-2,4 proc.) oraz WIG-Spożywczy(-1,99 proc.).

W WIG20 w górę poszły tylko akcje dwóch spółek. O 0,3 proc. zyskało JSW, a na 0,69-proc. plusie sesję zamknął mBank.

Kursy pozostałych banków z WIG20 spadły: PKO BP o 2,19 proc., Santander Bank Polska o 0,45 proc., a Pekao o 2,64 proc.

Jak poinformował prezes Pekao, bank spodziewa się, że mimo straty netto, którą zanotuje w III kwartale, w całym 2022 roku osiągnie zysk. "Rynkowe szacunki mówią o zysku za 2022 rok w granicach 1,5-2 mld zł"- powiedział prezes Pekao, Leszek Skiba. "Na dywidendę bank będzie chciał przeznaczyć 50-75 proc. tego wyniku" - dodał.

Relatywnie mocniejsze od rynku były akcje Orange Polska, które zamknęły się na 0,83-proc. minusie na poziomie 5,72 zł.

Dla spółki upublicznione zostały dwie rekomendacje: analitycy DM BOŚ, w raporcie z 11 października, obniżyli cenę docelową jednej akcji Orange do 6,2 zł z 7,9 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację na poziomie "trzymaj". Z kolei analityk Wood&Company Piotr Raciborski podniósł rekomendację dla Orange Polska do "kupuj" z "trzymaj". Cena docelowa akcji spółki została wyznaczona na 8 zł.

Ze spółek mających największy wpływ na indeks, akcje PZU spadły o 0,61 proc., KGHM poszły w dół o 1,86 proc., a Allegro zniżkowało 4,12 o proc.

Na nowych, 52-tygodniwocyh minimach zamknęły sesję walory PKN Orlen (-2,48 proc. do 50,40 zł). We wtorek bank PKO BP zawarł umowy zbycia łącznie 14.161.080 akcji PKN Orlen nabytych wcześniej od Skarbu Państwa po cenie 50,50 zł za akcję.

Spadki z wtorku kontynuowały akcje PGNiG (-2,33 proc.), które podało, iż jego grupa szacuje wolumen sprzedaży gazu ziemnego w trzecim kwartale 2022 roku na 5,36 mld m sześc. wobec 5,87 mld m sześc. przed rokiem. Wydobycie gazu ziemnego w trzecim kwartale wyniosło 1,72 mld m sześc. wobec 1,25 mld m sześc. rok wcześniej.

Dodatkowo resort klimatu i środowiska napisał w odpowiedzi na interpelację poselską, że zużycie gazu ziemnego w Polsce w sezonie zimowym 2022/23 będzie zauważalnie niższe niż zużyte 11,63 mld m sześc. w poprzednim sezonie grzewczym.

Najsłabiej w WIG20 zakończyły sesję akcje PGE (-5,2 proc.), zamykając się na 52-tygodniowych minimach.

Polska Grupa Energetyczna oraz ZE PAK mają podpisać list intencyjny z Koreańczykami dotyczący budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Konsorcjum ma realizować projekt w Pątnowie - poinformowała "Rzeczpospolita", powołując się na nieoficjalne informacje.

Po tych informacjach kurs akcji ZE PAK, które wchodzą do sWIG80, zaczął gwałtownie rosnąć zamykając się na 26,89-proc. plusie i był to największy wzrost na GPW.

W mWIG40 liderem był Asbis, którego kurs po wzroście o 8,86 proc. do 17,44 zł zamknął się na 5-cio miesięcznych maksimach.

Mocne wzrosty zanotowały także akcje Huuuge (4,23 proc.) oraz Grupy Azoty (3,16 proc.), których kurs oddalił się od testowanych w poniedziałek minimów z 11 października br.

Po drugiej stronie tabeli notowań w mWIG40 była Neuca (-5,7 proc.), a wyraźnie zniżkowały także akcje Banku Millennium (-4,22 proc.), Kruka (-4,42 proc.) oraz Tauronu (-2,54 proc.)

Tauron poinformował, iż klienci mają zagwarantowaną ciągłość dostaw gazu, a zmiana sprzedawcy odbędzie się bez zmiany warunków. Była to reakcja na wypowiedź wicepremiera Jacka Sasina, który zaapelował do prezesa przedsiębiorstwa o cofnięcie decyzji dot. wypowiadania umów na gaz.

Oprócz ZE PAK, w sWIG80 w gronie liderów wzrostów były akcje Suneksu (5,85 proc.), których kurs szedł w górę mocno drugą sesję z rzędu i zamknął się na październikowych maksimach.

W tym segmencie rynku pozytywnie wyróżniał się także Unimot (+3,2 proc.), którego kurs zyskał czwartą sesję z rzędu wracając do zakresu konsolidacji z września br.

Po wzroście o 2,09 proc. październikowe minima obronił kurs Vigo Photonics. Spółka potwierdza, że chce osiągnąć 100 mln zł przychodów w 2023 roku i ocenia, że problem niedostępności komponentów zmniejszył się, jednak wciąż odczuwa brak około 10-20 proc. z nich.

Najsłabszy w tym segmencie rynku był Newag (-6,47 proc.), którego kurs po kilkutygodniowym odbiciu wrócił do okolic 52-tygodniowych minimów.

W gronie najsłabszych składników tego indeksu była także Astarta Holding (-3,48 proc.), której kurs zbliża się do lokalnych minimów z przełomu miesiąca. Spółka podała, że sprzedała w trzecim kwartale 2022 r. 67,8 tys. ton cukru, co oznacza spadek o 25 proc. rdr. Narastająco, po trzech kwartałach sprzedaż cukru spadła o 20 proc. rdr do 163,5 tys. ton.

