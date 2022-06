Na warszawskiej giełdzie spadki - słabe dane makro z Polski i USA

Środowa sesja na warszawskim parkiecie przyniosła spadki głównych indeksów, a decydujący wpływ na przebieg notowań miały dane makro z Polski i USA - powiedział analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas. Zdaniem analityka, aby odbicie na WIG20 mogło być kontynuowane, na najbliższych sesjach indeks ten musi obronić wsparcie usytuowane w okolicach 1.800 pkt.

WIG20 zakończył środową sesję spadkiem o 1,1 proc. do 1.822,57 pkt., WIG zniżkował o 0,71 proc. do 57.025,53 pkt.

W dół, o 0,3 proc. do 4.335,94 pkt. poszedł również mWIG40, a sWIG80 jako jedyny z głównych indeksów zakończył sesję na 0,58 proc. plusie na poziomie 18.272,48 zł.

Obroty na szerokim rynku ponownie były małe wyniosły 0,722 mld zł, z tego 0,578 mld przypadło na spółki z WIG20.

"W środę na giełdzie w Warszawie panowały zmienne nastroje, ale również otoczenie rynkowe było zmienne. W pierwszej godzinie notowań główne indeksy notowały spadki, na co wpływ miał bardzo słaby PMI z Polski za maj, który spadł poniżej granicy 50 pkt., co pokazuje spadek aktywności gospodarczej. Po godzinie 10 poprawa nastrojów na rynkach bazowych wpłynęła również na nasz parkiet, a pomiędzy 13.30 a 15.30 polskie indeksy przeszły nawet na plusy" - powiedział analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w maju wyniósł 48,5 pkt. wobec 52,4 pkt. w kwietniu - podała firma S&P Global. Konsensus PAP Biznes zakładał 52,0 pkt.

Jak wskazał analityk, kolejne, znaczące pogorszenie nastrojów nastąpiło ok. godziny 16.00, kiedy to zostały opublikowane dane o ISM z USA.

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w maju wzrósł do 56,1 pkt. z 55,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 54,5 pkt.

"Rynek oczekiwał niższych wartości wskaźnika i sygnałów ochłodzenia aktywności gospodarczej. Jednak dane były mocne. Jest to z jednej strony dobre, bo pokazuje, że amerykańska gospodarka się rozwija, jednak z drugiej strony dane te wsparły oczekiwania na kolejne podwyżki stóp w USA. W takim otoczeniu rosły rentowności amerykańskiego długu i umacniał się dolar" - powiedział analityk

"To wywołało silny impuls podażowy, zarówno na rynkach europejskich jak i na naszym parkiecie, a główne warszawskie indeksy zakończyły sesję na wyraźnych minusach" - dodał

Spośród dużych spółek na GPW analityk BP BNP Paribas wskazał na mocne spadki kursu Allegro (-5,62 proc.), co można wiązać z realizacją zysków po czterech sesjach wzrostów z rzędu.

Z małych spółek analityk wyróżnił akcje Arctic Paper, które po wzroście o prawie 11 proc., kontynuuje długoterminowy trend w górę, i pomimo słabego otoczenia, notowane jest na najwyższych poziomach od 2010 roku.

Zdaniem analityka, dla dalszego trendu WIG20 kluczowa jest obrona poziomu 1.800 pkt. na najbliższych dwóch sesjach, co w przypadku realizacji takiego scenariusza, mogłoby dać zielone światło dla kontynuacji odbicia w drugim tygodniu czerwca br.

"W średnim i długim terminie trend jednak pozostaje spadkowy" - dodał analityk.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich panowały umiarkowanie negatywne nastroje. W tym okresie DAX tracił 0,1 proc., a francuski CAC 40 spadał o 0,3 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w dół o 0,32 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym okresie w okolicach poziomu odniesienia kwotowany był Nasdaq100, a S&P500 i DJI traciły po ok. 0,5 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW zyskało 7 z 15 indeksów. Najmocniej zyskał WIG-Spożywczy (3,65 proc.), WIG-Leki (1,44 proc.) oraz WIG-Energetyka (1,14 proc.).

Najmocniej spadły WIG-Górnictwo (-2,53 proc.), WIG-Paliwa (-1,52 proc.) oraz WIG-Banki (-0,76 proc.).

W WIG20 przez większość sesji liderem wzrostów były akcje CCC, jednak zapał kupujących ok. 16.00 wyraźnie osłabł, a spółka zakończyła sesję na 0,77 proc. plusie. Kurs LPP został natomiast na 1,07 proc. plusie do 10.370 zł.

Drugą sesję z rzędu mocne były wchodzące do WIG20 spółki telekomunikacyjne. Jednak i tutaj pod koniec notowań zapał kupujących osłabł. Kurs Orange Polska poszedł w górę o 1,85 proc. do 6,396 zł i była to najmocniejsza spośród spółek z WIG20. Cyfrowy Polsat zakończył środowe notowania na niewielkim 0,09 proc. plusie.

Słaby początek środowej sesji miały wchodzące do WIG20 banki, jednak po informacjach ze strony NBP o zyskach sektora z pierwszych czterech miesięcy br., ich kursy zaczęły rosnąć.

Jak poinformował Narodowy Bank Polski, zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-kwiecień 2022 roku wyniósł 9,19 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 111 proc. W samym kwietniu 2022 r. zysk netto wyniósł 2,98 mld zł.

Po godzinie 11.00 indeks sektora bankowego przeszedł na plusy, jednak po 13.30 ponownie zaczął zniżkować, kończąc sesję na 0,76 proc. minusie.

Na zamknięciu notowań zniżkowały kursy wszystkich banków z WIG20 z wyjątkiem mBanku, który zakończył sesję na poziomie z wtorku. Santander Bank Polska stracił 1,79 proc., PKO BP poszło w dół o 1,1 proc., a kurs Pekao spadł o 0,92 proc.

Najsłabiej z WIG20 czwartkową sesję zakończyły akcje Allegro, których kurs poszedł w dół o 5,62 proc. do 23,7 zł. Spółka po wtorkowej sesji poinformowała, iż przedłużyła o rok, czyli do końca września 2023 roku termin spłaty 1 mld zł kredytu pomostowego na sfinansowanie nabycia Mall Group i WE|DO CZ.

W gronie liderów spadków w połowie i na zakończeniu sesji w tym segmencie rynku były także spółki górnicze, wśród których KGHM poszedł w dół o 2,61 proc. do 141,75 zł, a JSW straciło 2,56 proc. i zamknęło się na 64,7 zł. Dla KGHM była to druga spadkowa sesja po mocnych, ok. 32 proc. wzrostach od minimum z maja br., a kurs JSW kontynuuje budowanie średnioterminowej konsolidacji od marcowych maksimów.

Słabo na środowej sesji zachowywały się spółki paliwowe, które pozytywnie wyróżniały się w WIG20 podczas wtorkowych notowań. W środę kurs PKN Orlen poszedł w dół o 2,33 proc. do 72,18 zł, a Lotos spadł o 0,26 proc. do 70,34 zł.

W mWIG40 liderem wzrostów na zamknięciu były akcje Kernel Holding, których kurs po mocniej drugiej części sesji zyskał 6,22 proc. i wyniósł 28,68 zł. Była to najmocniejsza sesja tych akcji od połowy maja br.

Wtorkowe wzrosty kontynuowały natomiast akcje Celon Pharma, które w środę poszły w górę o 5,02 proc. do 18,84 zł i tym samym kontynuowały odbicie po ustanowieniu pod koniec maja br. historycznych minimów.

Wśród liderów wzrostów w mWIG40 było także 11 bit studios, którego kurs zyskał 3,6 proc. i wyniósł 518 zł. Była to już czwarta wzrostowa sesja tych akcji pod rząd po teście minimów z lutego br.

Słabość z połowy sesji była kontynuowana na akcjach DataWalk, które na jej zamknięciu spadły o 4,5 proc. do 137,04 zł, a ich kurs testował okolice minimów z lutego br.

W gronie najsłabszych spółek z mWIG40 były także akcje Huuuge, których kurs po kilkudniowej konsolidacji poszedł w dół o 3,5 proc. do 18,49 zł.

Słabo zachowywały się także akcje Comarchu, które spadły o 1,54 proc. do 178,8 zł, a spółka poinformowała, iż jej rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu, aby z zysku osiągniętego w 2021 roku na dywidendę trafiło 32,5 mln zł, co daje 4 zł na akcję.

W sWIG80 najmocniej, przy dużych sięgających 6,8 mln zł obrotach wzrosły akcje Torpolu - o 19,2 proc. do 19,2 zł, które przyspieszyły wzrosty po informacjach o wartości planowanej dywidendy. Kurs Torpolu zamknął się na 52-tygodniowych maksimach.

Spółka poinformowała w komunikacie, że jej zarząd rekomenduje, by z zysku za 2021 rok na dywidendę trafiło 68,91 mln zł, co daje 3 zł dywidendy na akcję. Zarząd spółki zarekomendował, aby dzień dywidendy był wyznaczony na 15 lipca, a dzień wypłaty na 29 lipca 2022 roku.

Wśród liderów wzrostów utrzymały się także akcje Arctic Paper, których kurs zwyżkował o 10,76 proc. do 14,2 zł i ustanowił wieloletnie maksima.

Mocno w górę poszły także ZE PAK (6,44 proc.) oraz Echo Investment ( 4,35 proc.), które także były w gronie najmocniej zwyżkujących spółek z sWIG80 w połowie środowej sesji.

Najsłabsze w tym segmencie rynku były akcje Bumechu (-5,79 proc.), oraz PCF Group, których kurs spadł o 3,92 proc. do 49 zł.

O 3,33 proc. do 34,8 zł zniżkowały natomiast akcje Vercom, a ich kurs ustanowił historyczne minima.

