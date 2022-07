DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie umiarkowane spadki; dane makro z Polski i decyzja EBC zdecydowały o przebiegu sesji

Czwartkowa sesja zakończyła się spadkami głównych, warszawskich indeksów, a w czasie notowań miała miejsce spora zmienność, na co wpływ miały słabe polskie dane makro oraz podwyżka stóp przez EBC – ocenił w rozmowie z PAP Biznes analityk DM BPS, Łukasz Bryl. Zdaniem analityka, o dalszych nastrojach inwestorów mogą zadecydować piątkowe dane makro z rynków bazowych.

"W czwartek główne indeksy GPW otworzyły się na niewielkich plusach, a WIG20 pokonał nawet na chwilę poziom 1.700 pkt. Główne informacje z otoczenia rynku miały się jednak dopiero pojawić i to one zdecydowały o przebiegu sesji. O godzinie 10.00 GUS podał serię danych makro z Polski, które były słabsze od rynkowych oczekiwań. W tym czasie już wszystkie indeksy GPW wyraźnie zniżkowały" - powiedział PAP Biznes analityk DM BPS, Łukasz Bryl.

Sprzedaż detaliczna w Polsce w cenach stałych w czerwcu rdr wzrosła o 3,2 proc. Konsensus PAP Biznes zakładał wzrost o 6,8 proc. W ujęciu mdm sprzedaż detaliczna spadła o 1,4 proc., a konsensus PAP Biznes zakładał wzrost o 0,7 proc.

Produkcja budowlano-montażowa w czerwcu rdr wzrosła o 5,9 proc., a konsensus PAP Biznes zakładał wzrost o 10,8 proc. W ujęciu mdm produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 5,3 proc. - konsensus PAP Biznes zakładał wzrost o 10,3 proc.

"Po danych makro z Polski spadki indeksów przyspieszyły, a po 11.10 WIG20 sięgnął poziomu 1.665 pkt. Inwestorzy jednak czekali na decyzję ECB, przed którą indeksy zaczęły nieco odbijać" - dodał analityk.

"Podwyżka stóp przez EBC była wyższa od oczekiwań (50 pb - PAP), a pierwsza reakcja krajowych indeksów była pozytywna i WIG20 wrócił w okolice środowego zamknięcia. Przyczyny tego były dwie - inwestorzy odebrali mocniejszą podwyżkę stóp jako zdecydowaną deklarację walki z inflacją oraz po drugie umacniało się euro, a tracił USD, co sprzyja rynkom rozwijającym" - powiedział analityk DM BPS.

Sytuacja zmieniła się jednak po konferencji prezes EBC, gdzie trudno było doszukiwać się jastrzębiego nastawienia.

"To spowodowało osłabienie euro i zmniejszenie umocnienia złotego, a to doprowadziło do cofnięcia naszego parkietu i zamknięcia głównych indeksów na umiarkowanych minusach" - dodał Bryl.

Mówiąc o najbliższej przyszłości analityk wskazał, że dla dalszej koniunktury istotne mogą być piątkowe dane makro z rynków bazowych.

"W piątek poznamy PMI z Europy i USA, a te dane będą ciekawe w kontekście działań EBC. Jeśli dane z Europy okażą się lepsze od oczekiwań, wskazywać to będzie na utrzymywanie się dobrej koniunktury, a wówczas dzisiejsza podwyżka stóp będzie uzasadniona" - powiedział Łukasz Bryl.

WIG20 zakończył czwartkową sesję spadkiem o 0,68 proc. do 1.683,09 pkt., WIG stracił 0,59 proc. do 53.415,38 pkt. W dół poszły również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,36 proc. do 17.018,81 pkt., a mWIG40 o 0,54 proc. do 4.031,73 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,85 mld zł, z tego 0,65 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały PKN Orlen (98 mln zł) oraz Allegro (88 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały mieszane nastroje. W tym okresie CAC 40 zyskiwał o 0,2 proc., DAX tracił 0,5 proc., a FTSE 250 szedł w górę o 1,5 proc.

Podobne nastroje panowały również w USA: Nasdaq100 rósł o 0,1 proc., S&P500 spadał o 0,2 proc., a DJI zniżkował o 0,6 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 6 z 15 indeksów. Najmocniej wzrosły WIG-Leki (2,65 proc.)oraz WIG-Media (1,69 proc.), a najwięcej straciły WIG-Górnictwo (-2,65 proc.) oraz WIG-Energia (-2,12 proc.).

W WIG20 najmocniej straciły akcje CCC (- 5,98 proc.), którego kurs cofa się w kierunku średnioterminowych minimów, a o 3,35 proc. spadło Allegro - najmocniejsza spółki z WIG20 na środowej sesji.

Jak podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny, udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) wyniósł w czerwcu w Polsce 8,6 proc. wobec 8,9 proc. w maju.

GUS podał, że w czerwcu w porównaniu z majem odnotowano spadek wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących o 3,2 proc.

W gronie najmocniej zniżkujących akcji z połowy sesji, również na zamknięciu utrzymały się KGHM (-2,6 proc.) oraz JSW (-3,42 proc.). KGHM nie sprzyjały zniżki cen miedzi, które sięgały 1,7 proc.

W połowie sesji w gronie liderów spadków było także PZU, jednak ubezpieczyciel miał dobrą drugą część notowań kończąc ją na 0,13 proc. minusie. Spółka podała, iż szacuje, że zdarzenia jednorazowe w Pekao i Alior Banku obniżą skonsolidowany wynik finansowy grupy o ok. 2.748 mln zł, z czego około 403 mln zł zostanie rozpoznane w wyniku za I półrocze 2022 roku.

Po wzrostach z początku i środka sesji słabo czwartkowe notowania zakończyły PKN Orlen (-0,89 proc.) oraz Grupa Lotos (-1,48 proc.).

W czwartek nadzwyczajne walne zgromadzenie PKN Orlen zgodziło się na połączenie spółki z Grupą Lotos poprzez przeniesienie całego majątku gdańskiej spółki na Orlen w zamian za akcje nowej emisji.

W związku z połączeniem z PKN Orlen, zarząd Grupy Lotos złożył wniosek do zarządu GPW o zawieszenie obrotu akcjami spółki oraz wykluczenie ich z obrotu giełdowego począwszy od 29 lipca 2022 r.

Po sfinalizowaniu połączenia z Grupą Lotos kolejnym krokiem będzie fuzja Orlenu z PGNiG, co ma nastąpić w czwartym kwartale br.

W drugiej części sesji poprawiły się nastroje na akcjach największych pod względem kapitalizacji banków. mBank zyskał 2,39 proc. i był najmocniejszy ze spółek z WIG20. PKO BP i Santander BP poszły w górę o ok. 0,5 proc., spadł tylko kurs Pekao, o 0,26 proc.

Ponad 1,8 proc. zyskały akcje Asseco Poland, a ich kurs próbuje wybić się górą z budującego się od drugiej połowy czerwca br. trendu bocznego.

W mWIG40 w gronie liderów wzrostów sesję zakończyły WP Holding, XTB oraz Asbis, a ich kursy zyskały nieco ponad 3 proc. Asbis przed sesją podał, że skonsolidowane przychody w czerwcu 2022 roku wyniosły ok. 207 mln USD, co oznacza spadek o ok. 14 proc. rdr.

O 1,67 proc. w górę poszły akcje Mercatora, którego członek zarządu ds. finansowych Michał Romański ocenił podczas konferencji, że dodatni wynik finansowy spółki na koniec 2022 roku jest jak najbardziej realny do osiągnięcia. Spółka liczy na wzrosty cen rękawic, choć na ten moment nie widać sygnałów do odbicia.

Najsłabiej sesję w mWIG40 zakończyły Ten Square Games oraz Mo-Bruk, których kursy spadły odpowiednio o 4,74 oraz 4 proc.

Spośród małych, skupionych w sWIG80 liderem wzrostów ponownie był Biomed Lublin (13,03 proc. do 5,29 zł), a spółka poinformowała o podpisaniu umowy na budowę zakładu produkcyjnego Onko BCG. Wartość kontraktu to 69 mln zł, a prace mają potrwać terminie 16 miesięcy od podpisania umowy.

Szóstą sesję z rzędu zwyżkowały natomiast akcje Wieltonu (6,72 proc.), które od lipcowych minimów zyskały już ponad 20 proc.

W tym segmencie rynku najmocniej, spadły akcje Forte (-4,67 proc.) i Molecure (-5,21 proc.), którego przedstawiciele podczas konferencji poinformowali, że spółka zamierza rozwijać cząsteczkę OATD-01 w sarkoidozie i chce jak najszybciej rozpocząć II fazę badania klinicznego. Prezes dodał, iż spółka prowadzi już rozmowy ws. nowej umowy partneringowej, pracuje też nad aktualizacją strategii dla swoich programów badawczych.

Na szerokim rynku o 7,85 proc. do 1,758 zł zyskał Mostostal Zabrze, a spółka w czasie sesji poinformowała, że jej podmiot zależny podpisał umowę z Mercury Engineering Polska na wykonanie robót budowlanych i drogowych. Łączna wartość prac objętych umową wynosi 167,2 mln zł netto. Termin realizacji wszystkich prac przypada na trzeci kwartał 2023 r.

